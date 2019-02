Medalla de Oro de la isla de Tenerife para las empresas centenarias

El Cabildo entregó este lunes la Medalla de Oro de la isla a las 30 empresas centenarias de Tenerife como reconocimiento de su actividad y aportaciones a la sociedad tinerfeña.

En el pleno del Cabildo de Tenerife se acordó otorgar distinciones honoríficas a aquellas empresas con más de 100 años de actividad. Con este galardón, la Corporación insular hace un reconocimiento a aquellas empresas más antiguas y también a los valores que las han hecho perdurar en el tiempo. Entre otros, se ha tenido en cuenta la contribución al empleo y a la economía familiar, el sector al que se dirige, el número de generaciones implicadas y su compromiso social y medioambiental.

Las 30 empresas seleccionadas para esta distinción son: Farmacia Feria, Farmacia Castillo-CB Hernández Alonso, Grupo Óptica Rieu, Pirotecnia Hermanos Toste, SL, Víctor Núñez, Farmacia Fuentes, Tejidos García Feo, Calzados Afonso, Café Taoro-Casa Egon, Ferretería La Orotava, Dulcería Isora, Farmacia Santos Lecuona, Musical Paz Cerezo, Molino de Gofio La Molineta-Estrella de Oro, SL, Pedro Duque Canarias, SA, Hotel Aguere, Litografía Romero, Calzados Dorta-La Bandera Blanca, Farmacia El Negrito, Farmacia La Estación de Tacoronte, Imprenta Gráficas Sigú, Imprenta Bonnet, Hotel Marquesa, La Moderna-Muebles Mirabal, Almacenes La Venta Nueva, SL, Antiguo Molino de Agua Chano, Molino de Gofio La Máquina, Panadería Santiago e Hijos, SL. y Bar Chucho-Casa Emiliano.

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el vicepresidente primero del Cabildo, Aurelio Abreu; el vicepresidente socioeconómico, Efraín Medina; los alcaldes de los municipios de La Orotava (Francisco Linares), San Cristóbal de La Laguna (José Alberto Díaz), Santa Cruz de Tenerife (José Manuel Bermúdez), Los Realejos (Manuel Domínguez), Puerto de la Cruz (Lope Afonso), Guía de Isora (Pedro Martín) y Tacoronte (Álvaro Dávila), y los representantes de las 30 empresas galardonadas.

El presidente del Cabildo recordó, durante su intervención, que "muchas empresas echaron el cierre porque apareció una competencia contra la que no podían luchar. Miles y miles de persianas se dejaron caer al tiempo que se iluminaban otros escaparates. Solo unos pocos elegidos estaban llamados a sobrevivir nada menos que un siglo". "Estoy seguro de una cosa, no ha sido una cuestión de azar. Una frase célebre de Einstein decía que cuando la suerte le viniera a visitar lo encontraría trabajando. Es posible que siempre se necesite un poco de fortuna, pero, si detrás de los proyectos no existe el talento, la capacidad y la entrega, es muy difícil que nada salga adelante. Hace cien años unos emprendedores idearon una marca y pusieron en marcha una empresa. Un siglo más tarde, esas empresas están aún vivas en manos de sus descendientes. Eso no puede ser fruto de la casualidad", aseguró Carlos Alonso en su intervención.

En representación de los homenajeados, Silvia Rieu, de Ópticas Rieu, tomó la palabra y agradeció el reconocimiento del Cabildo. "Pertenezco a la tercera generación de una empresa familiar fundada a principios del siglo XX, cuando esta isla era muy diferente. Y ya vamos por la cuarta generación. Cuando heredas la responsabilidad de dirigir una empresa en la que tu padre, y antes tu abuelo, se dejaron la piel para sacarla adelante, el trabajo se convierte en algo más que en un mero trabajo. Sobre tu espalda, sobre la de todos los que estamos aquí, recae el deber de hacerlo siempre lo mejor posible, sin horarios, sin excusas… porque la única razón por la que una empresa logra sobrevivir tantos años es porque detrás hay gente luchadora, dispuesta al sacrificio y porque hay un vínculo de cariño y apego que solo una empresa familiar posee, y nuestro deseo de ofrecer lo mejor siempre a los tinerfeños", indicó durante su discurso.

Además, quiso reconocer el trabajo de las empresas que "ya no están, a aquellos a los que el tiempo devoró en aras de lo que llamamos el progreso". "Tenemos un gran reto por delante, y es ahora cuando debemos ser más fuertes que nunca. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros clientes y con nuestros empleados y sus familias, y estoy segura de que precisamente por eso todos los presentes estamos ya trabajando en ello hace tiempo. Está claro que nuestras instituciones deben también ser conscientes de todo esto y traducirlo en planes específicos que nos faciliten un poco este proceso", expuso la portavoz de los premiados en la gala.