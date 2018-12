El PP califica de "bochornosas" las peleas entre CC y PSOE por las carreteras en el seno del Gobierno tinerfeño

El presidente del grupo Popular en el Cabildo de Tenerife y del PP en la isla, Manuel Domínguez (también alcalde de Los Realejos), ha calificado este miércoles de "bochornosa" la relación que mantienen CC y PSOE en la Corporación insular, donde se suceden ataques de los socialistas al presidente Carlos Alonso, de CC, a pesar de que los representantes de aquel partido forman parte del gobierno y tienen la dirección en diversas áreas.

Domínguez dijo, según se refleja en una nota de prensa del PP, no comprender cómo sobrevive este "singular pacto cuando en esta última etapa una parte (el PSOE) ataca a la otra (CC) sin el menor escrúpulo y los aludidos no solo no responden como cabría esperar sino que además mantienen el pacto de gobierno que une a ambos ya desde hace ocho años".

La última de las arremetidas del grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife contra Carlos Alonso ha tenido lugar en relación con la licitación de la obra de cierre del anillo insular entre Santiago del Teide y El Tanque, con uno solo carril en parte del tramo que une El Tanque con lo que será el túnel de Erjos.

El vicepresidente del Cabildo, el socialista Aurelio Abreu, llegó a acusar a su presidente de "mentir" cuando aseguró que tanto él como la consejera insular de Patrimonio, la socialista Josefa Mesa, se oponen ahora a la licitación de la obra en unas condiciones de las que ya habían sido previamente informados.

Según aseguró Domínguez, resulta "incomprensible" que el PSOE "siga saliendo de rositas" de estas y otras repetidas acometidas contra el presidente insular "cuando sus consejeros están apoyando con sus votos las políticas de Carlos Alonso". "Lo que yo me pregunto es que, si Carlos Alonso miente, como denuncian, ¿por qué no se van del Gobierno insular y no siguen subidos al machito?", añadió Domínguez.

El dirigente popular destacó cómo el grupo Socialista no solo viene sirviendo constantemente de bastón a las políticas de Carlos Alonso que después critica en los medios informativos, sino que además ha rechazado hasta en tres ocasiones las propuestas del grupo Popular del Cabildo para la realización de un estudio integral de movilidad que daría respuesta, entre otras muchas cosas, a los conflictos que CC y PSOE mantienen en torno las carreteras canarias, y que "no son sino la segunda parte del conflicto que montó Carlos Alonso contra el PSOE cuando este partido, representado por Ornella Chacón, ocupaba la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias".

"Escenitas diarias" que "son una falta de respeto"

Para Domínguez, las "escenitas diarias" que protagonizan CC y el PSOE en torno a los asuntos que son competencia del Cabildo de Tenerife "son una falta de respeto y una tomadura de pelo a la ciudadanía, que lo que espera de sus representantes políticos, mucho más si están en el gobierno, es que resuelvan con eficacia y eficiencia sus problemas, en este caso la movilidad en la isla, en lugar de estar todo el día tirándose los trastos a la cabeza por las carreteras".

Entrando ya en la materia objeto de la "última bronca" entre CC y PSOE, el presidente del grupo Popular calificó de "gravísimo" que el tramo del anillo insular que se ha licitado solo contemple un carril a la salida y a la entrada del túnel de Erjos por el norte, en dirección El Tanque-Santiago del Teide.

En su opinión, esto va a provocar un "tremendo cuello de botella", cuando se podría haber evitado haciendo una relectura del proyecto "al tiempo que se hizo la revisión de precios tras tener nueve años el proyecto metido en un cajón", o bien dividiendo el proyecto de forma que esos "cinco kilómetros de la discordía" se puedan modificar para diseñarlos con dos carriles y pasar todos los trámites necesarios en tanto se ejecuta el túnel de Erjos, obra que previsiblemente se realizará a lo largo de tres años.

A juicio de Domínguez, "si no se han hecho las cosas así, es decir, bien, es porque no hay interés y todo se guía por las prisas electorales y la improvisación".

Según recordó Domínguez, la apuesta del PP para resolver los problemas de movilidad que sufren los tinerfeños pasa, en primer lugar, por acometer un estudio de movilidad integral para que sean los técnicos los que digan qué hay que hacer y dónde y, en paralelo, crear una mesa multifuncional con participación del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, "para que ambas administraciones se pongan de una vez de acuerdo y no sigamos perdiendo lamentablemente el tiempo y la salud a causa de su discordia".

Domínguez reconoció que en lo único en lo que parece que Cabildo y Gobierno se han puesto de acuerdo, el carril Bus-VAO para la TF-5, es un proyecto que personalmente le crea "muchísimas dudas" debido a la mala calidad del transporte público por carretera que ofrece el Cabildo a través de TITSA, tanto en lo que refiere a trayectos como a frecuencias y precios.

"No creo que con las actuales prestaciones del transporte público los tinerfeños se animen a dejar su coche para coger la guagua por mucho carril Bus-VAO que se habilite", concluyó a este respecto el también alcalde de Los Realejos.