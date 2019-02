El presidente del Cabildo de Tenerife también quiere inaugurar la piscina cubierta de La Guancha sin estar terminada

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de Coalición Canaria (CC), parece que lo quiere inaugurar todo y más antes de las elecciones de abril, las generales, y de mayo, las locales, autonómicas y europeas.

El político Alonso no está por la labor de dejar pasar oportunidad alguna, como ya demostró con la preinauguración (tres días antes del acto oficial -el domingo pasado- y solo él, sin competencia política -CC ha sido sacada del Gobierno local de Icod con una moción de censura-, con los medios de comunicación, eso sí, y con el apoyo del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez) de la iglesia matriz de Icod de los Vinos en el norte de Tenerife, un templo que no solo financió el Cabildo y que, en todo caso, el dinero lo puso un área de gobierno del PSOE en la Corporación insular, la de Patrimonio Histórico, con Josefa Mesa al frente.

Esta vez, solo unos días después, algo parecido quiere hacer Carlos Alonso, pero con la piscina cubierta en construcción del municipio de La Guancha, también en el norte de la isla de Tenerife. ¿Por qué? Pues bien sencillo: porque el Cabildo insular ha puesto fondos y porque las elecciones están cerca, muy cerca, aunque bastante menos que la fecha desde la que se prohibirá estar con tanto paseo electoral, que no es otra que el 5 de marzo próximo.

No queda nada para que ese día llegue (hay que recordar que Carlos Alonso ya ha sido sancionado por presentar sin poderlo unas guaguas nuevas de TITSA en La Laguna) y al Cabildo de Tenerife, de manera especial a la parte de CC en esa Corporación, le han entrado las prisas, y las prisas son tantas que no importa que la obra se visite o se pretenda inaugurar pese a que no esté terminada.

Esto es justo lo que ahora quiere hacer Carlos Alonso con la piscina municipal en obras de La Guancha, una actividad política a la que el alcalde de ese pueblo en Tenerife, del PP, se opone de todas todas: primero, porque la instalación no ha sido terminada, y segundo, porque el estado de la piscina, que está desnuda de mobiliario, entre otras carencias, no garantiza que las medidas de seguridad para la visita sean las adecuadas u óptimas.

Pese a estas razones de peso, Carlos Alonso y CC, o sea, la campaña preelectoral que ya es electoral, desean y persiguen que esa visita-inauguración se produzca, y que sea con medios de comunicación, claro está. Es más de lo mismo, de lo mismo que no para de verse desde hace semanas, casi siempre con el mismo actor, o al menos este es el que más lo practica: Carlos Alonso.

Sobre esta intención del presidente del Cabildo de Tenerife, el candidato del PP y actual alcalde en el Ayuntamiento de La Guancha lo tiene muy claro y quizá por eso pide a Carlos Alonso que tenga "altura de miras y que no falte al respeto a los vecinos del municipio por sus prisas electorales".

Antonio Hernández, que es el nombre del regidor local de La Guancha, arremetió contra la actitud de Carlos Alonso y considera "inaceptable que CC en La Guancha quiera recuperar la alcaldí­a a toda costa", incluso "inaugurando unas instalaciones que todaví­a no están finalizadas ni equipadas. La diferencia de CC con el PP -prosiguió el alcalde- es que nosotros pensamos primero en los intereses de nuestros vecinos con hechos y no con fotos".

Hernández tachó de "falta de respeto" la actitud de CC en el Cabildo tinerfeño y aludió a "la mala costumbre de Carlos Alonso y Coalición de querer manipular a los vecinos y colectivos del municipio".

Hay que recordar que en octubre de 2016, gobernando el PP, se inició la obra de la piscina municipal, con la gestión y financiación compartida por ambas administraciones públicas, y que "pronto podremos presumir de que tendremos un complejo de primer nivel en la comarca".

El alcalde guanchero expone en un comunicado el relato de los hechos y asegura que, con fecha de 21 de febrero, se comunicó a "la Alcaldí­a la intención del Cabildo insular de inaugurar este jueves, 28 de febrero, las instalaciones de la piscina municipal" (esta vez por lo menos avisó el Cabildo, algo que no tuvo a bien con la iglesia de Icod). "El sábado 23 de febrero, miembros de la Corporación, junto a técnicos de Deporte y Protocolo del Cabildo, visitaron las instalaciones reseñadas", se afirma en la misma nota de prensa.

"Como se ha comprobado que las instalaciones no están terminadas ni equipadas, ni el entorno de dicho complejo" en orden, "el grupo de gobierno local toma la decisión de no inaugurar dichas instalaciones hasta que no estén debidamente finalizadas y equipadas", subrayó el alcalde de La Guancha en respuesta a las prisas del Cabildo.

En el dí­a de hoy, 25 de febrero, se envió desde el Ayuntamiento de La Guancha un comunicado al área de Deportes del Cabildo, en el que se avisa de que, "hasta que no se finalice las obras pendientes de las instalaciones, tanto interiores como exteriores, y el recinto no esté debidamente equipado para que los vecinos puedan disfrutar plenamente de él, no vamos a participar en ningún acto partidario y polí­tico". Además, recalca el alcalde de La Guancha: "Sabemos que a dí­a de hoy las instalaciones no están terminadas y un acto como el previsto para el jueves incumplirí­a el plan de seguridad y salud de la obra". Lo que aún no se sabe es qué hará el Cabildo de Tenerife, que mandará Carlos Alonso.

Según dijo este lunes Natalia Mármol, consejera insular del PP, "Carlos Alonso lo que pretende con su falta de transparencia es tomarle el pelo a los tinerfeños en general, una vez más, y a los norteños en particular, como así lo ha hecho con las insufribles colas de la TF-5 y el Hospital de Norte".