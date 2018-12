Los sindicatos anuncian movilizaciones más gordas ante el "inmovilismo" de la dirección del tranvía

La huelga permanece convocada y se celebrarán concentraciones enfrente del Cabildo de Tenerife, responsable último de este servicio público, los días 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 y 26 de diciembre.

El comité de empresa ha expresado la voluntad firme de la plantilla de "mantener el pulso el tiempo que sea necesario. Es importante recordar que en el tranvía se transporta a ciudadanos, y que la seguridad de estos depende de la carga de trabajo de sus trabajadores. No es aceptable que un conductor no disfrute del tiempo de descanso mínimo que establece la ley; por ello, no se dará ni un paso atrás", asegura este colectivo en la nota.