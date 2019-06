Javier Cid, escritor: "Vamos 30 años por delante en la lucha LGTBI, así que cuatro políticos no van a cambiar el pensamiento progresista general"

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en los cambios sociales y esto usted lo sabe perfectamente por su experiencia en la prensa. ¿Cómo ve actualmente el periodismo respecto al movimiento LGTBI y cómo prevé que pueda evolucionar?

Jamás he tenido problema alguno en el mundo del periodismo por el tipo de contenido que lanzaba. Sí es verdad que lo que hacía antes era un poco más exótico porque eran temas gais que nadie trataba. Mis compañeros me miraban con extrañeza, pero por lo novedoso del asunto. Ahora, en cambio, es un contenido que se trabaja más y se consume mucho. Se ha normalizado.

Al final, la obligación del periodismo es dar voz a lo que está ocurriendo en la calle, y una parte significativa de la población hoy en día es homosexual. No se le puede dar la espalda a esa realidad. De todas formas, esto puede ser un poco paradójico pero a mí me gusta que no se haga demasiada diferencia con el resto de asuntos porque al final se crea una brecha que no queremos. Se tiene que tratar como cualquier otro tema. No me gusta hablar de contenidos gais, por ejemplo. Como hay contenidos de sociedad, economía, cultura o ciencia, hay contenidos LGTBI.

Por ejemplo, con el lanzamiento de mi novela no me gusta nada hablar de literatura gay por el hecho de que el protagonista sea un gay. Me parece que es un libro para todos los públicos, con ese elemento significativo del argumento pero como muchos más. No es definitorio. Al final, si lo que se busca es normalizar el tema, hay que evitar tratarlo como si fuera excepcional.

En cuanto a las redes sociales, que al fin y al cabo son herramientas que se usan mucho por la ciudadanía para intercambiar y expresar ideas, ¿qué consejos daría a los que las emplea para que aporten su grano de arena en pos de alcanzar la verdadera tolerancia?

Que denuncien cualquier acto homófobo o que atente contra sus derechos. Lo bueno y lo malo de las redes sociales es que se trata de un escaparate de todo lo que ocurre. Entonces, aquella persona que haga las cosas bien se verá reflejada de forma positiva en las redes, y la que lo haga mal, de forma negativa.

Ahora todo el mundo, partidos políticos, empresas, personajes públicos, tienen mucho cuidado con lo que dicen y hacen porque saben que en cinco minutos están en redes sociales y ello puede crear una crisis de reputación grave. Por eso, que se denuncien las agresiones.

Pasemos a su novela Llamarás un domingo por la tarde. ¿Cómo surge la historia?

Viene un poco de mis experiencias en redes sociales, sobre todo en Facebook. En las redes yo cuento las cosas que me pasan poniéndoles un poco de humor y ternura. Para este proyecto, me llamó Alberto Marcos, el editor de Plaza & Janés, y me dijo que quería publicar una novela de ficción con ese tono que yo empleaba en las redes.

He creado una historia que es autoficción, en la que se entrelaza la realidad de mi vida con muchos elementos de ficción, un poco para jugar con el lector y que no se sepa dónde empieza la verdad y dónde la mentira. Es un "divertido y dolorido relato sobre la búsqueda de la felicidad", cosa que dijo Rosa Montero para la contraportada.

Como le decía antes, no me gusta hablar de literatura homosexual, porque es un libro que puede leer una mujer, los jóvenes o un señor mayor, porque lo que le ocurre al protagonista, por muy gay que sea, es lo mismo que le puede pasar a cualquier persona. Es el camino de encontrar a alguien que nos quiera, de encontrar cariño en este siglo de redes sociales, de culto al cuerpo, de psicoanálisis, de bullying, etcétera.