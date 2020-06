El TEA retoma su programa de danza con el proyecto coreográfico Moonlight

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) retoma esta semana La Cresta, su programa de danza y performance, con 'Moonlight', un proyecto coreográfico de Darío Barreto Damas & Aleksandar Georgiev, que se desarrollará este sábado a las 20.00 horas.

'Moonlight' se centra en estructuras poéticas y descubre una exploración escénica de significados dispersos, una realidad maleable. La entrada para asistir a esta representación es gratuita pero requiere de reserva previa enviando un correo a tea@tenerife.es (Aforo limitado a 30 personas).

Este proyecto coreográfico redescubre, de manera persistente, identidades y estereotipos establecidos en nuestra cultura, 'queering-out' espacios y entendimientos de la heteronormatividad. La pieza, que funciona como una precisa e incesante maquinaria de ruptura, transformación y cambio, juega con la herencia cultural y emocional de Disney.

'Moonlight' es según sus creadores "una luna y su luz. Ruptura centrífuga, una sinfonía punk de lo reconocible, maniobra mágica. Es un filtro de ensueño, cuerpos en riesgo. El cuarto queer, una arquitectura intuitiva, Aurora, Blancanieves y el Príncipe Eric se unen al show".

Este trabajo ha sido coproducido por Lokomotiva-Centre for New Initiatives in Arts and Culture a través del proyecto What is choreography?, programado por Biljana Tanurovska-Kjulavkovski, y por Garage-collective platform for independent artists, a través del proyecto Dissemination of Performances of Garage Collective 2015-2017.

La obra recibió el apoyo del Ministerio de Cultura de la República de Macedonia del Norte, de la Municipalidad Central Ciudad de Skopje, Konstnärsnämnden-Swedish Art Grants Committee (International Exchange Grant) y del Ministerio de Cultura de la República de Bulgaria.

Aleksandar Georgiev es un coreógrafo y bailarín que trabaja en Sofía, Burgas, Skopje, Estocolmo y Tenerife. Su último trabajo de investigación coreográfica, CO-series, estudia los conceptos coexistencia, hiper, holografía y desidentificaciones a través del prisma de la danza y la coreografía. Aleksandar, Darío Barreto Damas y Zhana Pencheva co-inician y forman parte de Steam room.

Darío Barreto Damas es un artista que trabaja con la danza y la coreografía y que ha trabajado en Tenerife, Sofía, Burgas, Skopje y Estocolmo. Su trabajo se centra en la investigación de la danza como medio artístico autónomo.

La Cresta es un programa de danza y performance diseñado para que artistas locales y nacionales puedan dialogar desde sus prácticas artísticas de creación escénica contemporánea con el espacio museístico y el territorio.

Con este programa TEA abre un espacio para la exhibición, la creación y el pensamiento con una programación regular para el público en general. La artista Carlota Mantecón, cuyo trabajo gira en torno a la coreografía y el cuerpo, es la curadora de La Cresta.