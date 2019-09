Voces y sonidos de 15 países en el Festival Boreal de Los Silos

A través de 20 conciertos, Festival Boreal viajará por voces y sonidos de 15 países del planeta, y lo hará en más de un 60% a través de mujeres, hecho que lo ha catapultado como el festival más relevante en España en diversidad y en igualdad de género, como lo confirma el Premio Fest, que le fue entregado en su edición de 2017.

Ningún evento había conseguido el hito que Boreal lograba entonces y sobre el que sigue trabajando: demostrar que un festival cultural puede ser eco-sostenible, accesible, familiar, lúdico, formativo y comprometido con la diversidad y la igualdad. Otro año más, Boreal consolida su apuesta por la innovación y el descubrimiento de talentos, a los que suma algunos clásicos contemporáneos, las siempre presentes propuestas locales, pero este año además dando cabida a propuestas mucho más experimentales.

Artistas de la talla y del prestigio del francés Dominique A o del senegalés Cheikh Lô conviven en el cartel musical del festival con otros muchos y bien diversos, como Mateo Kingman, Nadia Reid, Liz Lawrence, Rumbo Tumba, Murray A. Lightburn, The Tune, Sumac Dub, Arico o Lea Bertucci, entre otros, conviviendo con instalaciones y exposiciones artísticas, talleres, zona infantil y juvenil, conferencias, gastronomía, mercados y mucho más. Todo ello en el casco histórico de Los Silos (Tenerife) entre los días 19 y 22 de septiembre.

Festival Boreal es un festival único en las Islas Canarias, un referente que marca tendencia y es modelo por su carácter multidisciplinar y su innovador diseño estético y 1 urbano, un espacio de diversidad cultural pionero ademas en sostenibilidad medioambiental. Con un carácter transversal que ha multiplicado por diez el número de asistentes en sus últimas ediciones, Boreal es valorado como uno de los proyectos culturales, sociales, eco-sostenibles, turísticos y económicos más relevantes del Archipiélago, factores que lo configuran como el festival de Canarias en su género y uno de los eventos culturales más recomendados en toda España, como "festival boutique” de referencia.

El excepcional apartado musical de este Boreal 2019. Músicas avanzadas, exquisitas y enraizadas de todo el planeta se darán cita en esta nueva edición del Festival Boreal. El hermoso casco histórico del municipio de Los Silos, en Tenerife, acogerá sonidos del mundo en una amalgama única de exquisitez musical que en muy pocos años ha logrado posicionar a este festival entre los más atractivos del panorama estatal para descubrir talentos de todo el planeta y experimentar conciertos exclusivos.

De entrada gratuita, el público asistente podrá disfrutar de hasta 20 conciertos en 3 escenarios diferentes, en su práctica totalidad de artistas que se presentan por primera vez en Canarias, muchos de ellos incluso en España. Se da además la circunstancia de que países como Paraguay, Ecuador, Gabón o Nueva Zelanda tendrán presencia artística por vez primera en el Boreal, por medio de nombres como los Purahéi Soul, el genio electroacústico de Mateo Kingman, el artivista panafricano Kemit o la suprema delicadeza de Nadia Reid (quien actuará una semana antes que el resto de artistas, el sábado 14 de septiembre, en el que será el concierto presentación del festival en un recinto aún por anunciar de la capital de la isla).

No obstante, el senegalés Cheikh Lô, sin duda uno de los nombres más importantes de la música africana de las últimas décadas, o el venerado cantautor francés Dominique A, artista de culto donde los haya, despuntan por sobre otros nombres que se abren paso destacado en el panorama musical mundial, como la excepcional fadista portuguesa Sara Correia, el sorprendente argentino Rumbo Tumba, el multiinstrumentista francés Sumac Dub, el crooner canadiense Murray A. Lighthburn (líder de The Dears), o los sonidos más experimentales y avanzados que protagonizan la británica Liz Lawrence y la estadounidense Lea Bertucci. Desde Corea del Sur repite en el festival un conjunto que en 2018 causó auténtica sensación, The Tune, con su tan singular fuerza escénica, y de ese mismo país asiático llegarán también, de una gira que las trae por primera vez a Europa, el dúo Dulda.

Todas y cada una de estas propuestas merecen líneas aparte de desarrollo biográfico, por sus estilos únicos y por la oportunidad que supone vivirlas en exclusiva en el marco de este festival insular, atlántico, macaronésico y tricontinental. En cualquier caso, todos los artistas internacionales de este amplio y ecléctico cartel artístico actuarán en Canarias exclusivamente en el marco del Festival Boreal, haciendo algunos de ellos fechas únicas desde sus países de origen para participar en él. 2 La escena canaria estará representada por hasta cinco propuestas, la icónica banda tinerfeña Las Ratas, el grancanario Arico, y otras tres bandas más emergentes pero de gran fuerza escénica y con músicos de gran solera en las Islas algunas de ellas: Mar’a, Catacumbia e Imazighem. Un año más, Boreal es más.

Con estas 20 sensacionales propuestas musicales, repartidas en 3 escenarios durante las 3 jornadas de conciertos de este festival de acceso gratuito y acompañadas por una multiplicidad de propuestas paralelas a los mismos, el eco-evento Festival Boreal se posiciona nuevamente en 2019 en el mapa de los más importantes “festivales boutique” de Europa, toda vez que vuelve al caso histórico del municipio tinerfeño de Los Silos, en Canarias, entre los próximos 19 y 22 de septiembre.

En un ejercicio consciente de descentralización de la cultura desde los grandes focos urbanos y turísticos a núcleos poblacionales más reducidos y periféricos, este evento cultural pionero en educación medioambiental ofrece, además de los conciertos mencionados, varias decenas de actividades paralelas, exposiciones, instalaciones, tendencia y nuevas tecnologías, turismo activo y ecoturismo, mercados, talleres, zona infantil y juvenil, gastronomía y mucho más, todo ello con un destacado compromiso social y ecológico, y con iniciativas y acciones ligadas también al desarrollo local.

El Festival Internacional Boreal está organizado y dirigido por Folelé Producciones y cuenta con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Los Silos, de Patrimonio del Gobierno de Canarias, y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a través de varias de sus áreas: Cultura; Tenerife + Sostenible de Medio Ambiente; Acción Exterior; y Turismo de Tenerife, entre otras, además de empresas como Ecoembes, Cerveza Dorada, BC Publicidad, SEAT Canarias o Desguaces Tenerife.