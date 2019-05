Lo bueno, si extraño

- Título: The Sisters Brothers (2018)

- Dirección: Jacques Audiard



- Guión: Jacques Audiard y Thomas Bidegain

- Reparto: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Riz Ahmed, Jake Gyllenhall

Uno de los mejores -y más amenos- directores del cine francés vuelve a las pantallas internacionales con trama de gran sustancia para bocas de cualquier criterio, reacción o expectativa: The Sisters Brothers es un western orquestado por Jacques Audiard, responsable de grandes películas como Un profeta o De óxido y hueso. Historias, ambas, descarnadas y de gran dosis dramática.

La mirada de Audiard se traslada ahora al Far West, al Oregón de finales del siglo XIX, para contarnos el viaje de dos hermanos que parecen reales; de preocupaciones y temas de interés que llaman la atención de nuestro contexto. Estos personajes de pequeñas inquietudes, conversaciones, detalles e inventos que se dan en la vida plasmada en esta cinta, son una delicia a la que el gran público no está acostumbrada en el género y que agradecerá.

La misión de Eli y Charlie Sisters es acabar con la vida de un buscador de oro. Una premisa tan sencilla como esa se transforma en una aventura que vuelve a acercar el Lejano Oeste a tierras almerienses, donde el departamento artístico ya se explaya y su excelente fotografía, su música anodina y el ritmo de los dos hermanos galopando dan alas a la sonrisa, transmitiendo la sensación de libertad tal como la piensa la ingenuidad de sus protagonistas.

Bordeando la naturaleza bobalicona y bonachona de los personajes interpretados por John C. Reilly, tanto él como Jake Gyllenhall y Riz Ahmed (Four lions, Venom, Star Wars: Rogue One) componen una banda de ensueño para una película tan digna tanto para seguidores como para no iniciados del género.

The Sisters Brothers cuenta con el gran Joaquin Phoenix como una de sus principales mitades y sobresaliendo en el largometraje, que para nada sería lo mismo sin la aportación de su registro interpretativo.

Lo que significa una mera introducción de lo que le espera al actor este año, cuando su Joker acabe viendo la luz, es el colofón para una excelente producción, bastante recomendable y que abre la puerta a la necesidad de nuevos buenos títulos, en una calma de taquilla inmejorable para la irrupción de alternativas inesperadas de calidad.