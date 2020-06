La cantautora Marta Solís inicia un crowdfunding para sacar su cuarto disco de estudio titulado “Canto y semilla”

La cantautora tinerfeña Marta Solís ha iniciado una campaña de micromecenazgo o crowdfunding con el objetivo de materializar su cuarto disco de larga duración titulado “Canto y semilla”.

Esta iniciativa, en activo hasta el 28 de julio, abre la posibilidad a los “mecenas” de la cantante de realizar una “compra anticipada” del disco y otras sorpresas relacionadas con el proyecto.

Para Marta Solís “toda colaboración es importante, ya que cada una de ellas suman para lograr el objetivo final propuesto en la plataforma Verkami”, conocida por llevar a éxito a numerosas producciones musicales.

Ya en el 2017 la propia Solís se “estrenó” con este sistema de financiación, terminando con éxito una campaña para su tercer trabajo discográfico “Nido” cuyo diseño, a cargo de la ilustradora Elsa Estrada, fue Premio Canario de la Música meses después.

En la actualidad la artista tinerfeña se encuentra inmersa en la grabación de este álbum en el que Solís confiesa que “para este disco me he querido centrar en canciones que recogen la esencia misma de la canción. Me encontré en el camino algunas canciones que me hablaban con el simple lenguaje de la naturaleza”.

Por ello, concluye que “canto y semilla son dos elementos que se funden para regalarnos historias y reflexiones conectadas desde la calidez de los litorales y los caminos”.

En “Canto y semilla” se mezclan muchas influencias musicales, y la mayoría beben de la música ibérica, canaria y latinoamericana. No en balde Canarias es y ha sido lugar de encuentro entre estas y otras culturas.

En este cuarto trabajo Marta Solís se acompaña de su equipo de directo, grandes músicos de las Islas, a los que ha sumado algunas nuevas incorporaciones. Ellos son Diego Expósito al piano, Cristina Padrón al violín, Amílcar Mendoza a la batería y percusiones y Víctor Estárico al timple.

En la producción, arreglos y guitarras cuenta con Mon Cabrera y en la co-producción y bajo con Román Brito.

Como intérprete y compositora Marta Solís viene desarrollando una dilatada carrera con la obtención de primeros premios: desde el ya mítico “Festival de la Canción de Benidorm” en 2002 hasta el más reciente en 2019 en el Certamen de Cantautores “Cantando a la Rivera de Gata,” de Cáceres.

Con tres discos de larga duración a sus espaldas y un EP temático de tres canciones, actualmente lleva su directo por toda la geografía canaria, después de haber actuado también en Madrid, Barcelona, Marruecos, Colombia y Finlandia.