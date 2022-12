Casi 5.000 escolares de Tenerife 'viajarán' del puerto de Santa Cruz a la Grecia Clásica en el tradicional concierto de Navidad

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife rememorará la Grecia Clásica el próximo miércoles 21 de diciembre por medio de la música sinfónica, la danza y el teatro, ante la presencia de cerca de 5.000 niños y niñas de los colegios de Educación Primaria de toda la Isla. El espectáculo, que congregará a un total de cuarenta y nueve centros educativos de los diferentes municipios de Tenerife, se celebrará en la Dársena de Los Llanos de la capital chicharrera, en el escenario ya montado para el popular Concierto de Navidad, y dará comienzo a las 11:00 horas. Su retransmisión será a través de RTVC el día de Año Nuevo.

El acto de presentación de este Concierto de Navidad escolar ha tenido lugar esta mañana en el Edificio Junta del Puerto y contó con la presencia del presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González; el director Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife, Federico Delgado; la consejera Insular del Área de Educación, Juventud, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero; el concejal del área de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello; el director Artístico y de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife, José Antonio Cubas; el presidente de ACADIM, Javier Lozano y, por parte de Fundación DISA, Sara Mateos, directora de la Fundación.

Tras el inevitable parón provocado por la pandemia de la COVID-19, vuelve este año con más fuerza la quinta edición del concierto navideño de la Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM).

Bajo el título Greciaventuras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, la cultura clásica y la historia de Canarias se darán la mano a través de un original espectáculo, que cuenta con la dirección pedagógica de María Jesús Cuellar, y en el que la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert (OFJMJ), bajo la batuta de su director artístico, José Antonio Cubas, pondrá sobre el escenario a cerca de un centenar de jóvenes intérpretes que pondrán la nota sinfónica.

A su vez, con la dirección teatral de Luis Padilla, un elenco de diez jóvenes actores y actrices de nuestras islas darán vida a los personajes de esa singular Grecia Clásica que visitará Santa Cruz en Navidad. El espectáculo contará con la colaboración del Centro Internacional de Danza de Tenerife cuyos bailarines estarán dirigidos por Héctor Navarro.

Música, teatro y danza clásica formarán una síntesis artística perfecta para envolver al público infantil en todo un ensueño ambientado en la Grecia Clásica. De esta manera, vivirán singulares aventuras con intencionados anacronismos que ayudarán a conectar las aventuras de Ulises con una hipotética llegada a las islas Canarias. Todo ello, vinculado a su vez con el Puerto de Santa Cruz y la importancia que ha tenido siempre éste para el devenir histórico de la isla de Tenerife.

Para Carlos González “acercar el Puerto a la Ciudad es un requisito básico del sistema portuario español” y “el acercamiento de los niños al puerto de Tenerife con este tipo de iniciativas culturales es una forma muy original de que empiecen a estar en contacto con las instalaciones portuarias y de que, de alguna forma, ya tengan constancia de su existencia”.

Por su parte, Javier Lozano ha coincidido con las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña y ha subrayado “la importancia de poner a disposición de nuestros jóvenes una oferta cultural y artística que, a través de la emoción y la experiencia estética, les ayude a formarse y, sobre todo, a crecer integralmente como personas”.

Asimismo, el presidente de ACADIM ha hecho hincapié en que “un proyecto global como el de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife, con música sinfónica interpretada por niños y para niños, y fundamentada en una propuesta socio-pedagógica integral, es único actualmente en España”.

Los representantes de las entidades colaboradoras coincidieron en que este evento supone una oportunidad única para acercar la cultura a las nuevas generaciones, estableciéndose el concierto como elemento de cohesión y desarrollo social entre la población.

Esta iniciativa está promovida por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y organizada por la Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM), con la estrecha colaboración de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el con el Patrocinio de Fundación DISA, Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el ICDC, además de otras entidades colaboradoras.

Un repertorio diverso

El repertorio que interpretará la OFJT Miguel Jaubert será muy variado, con obras que abarcan desde temas de “El Rey León”; obras de los grandes clásicos como Strauss o Brahms; temas de ópera como Carmen, de Bizet; algunos clásicos navideños como Rudolf, Jingle Bells Rock o All I want for Christmas is you, o temas canarios como Una sobre el mismo mar, entre otros.

Todo ello, envuelto en el mundo del mito y la leyenda clásica o las reminiscencias a la cultura canaria, a través de la música sinfónica, el teatro y la danza.

Una singular propuesta educativa y cultural que cautivará a los más pequeños en una experiencia cultural diseñada específicamente para los estudiantes de Primaria de Tenerife.