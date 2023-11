El coro Carpe Diem y Satomi Marimoto ofrecen el recital ‘Por la paz’

El coro Carpe Diem y Satomi Marimoto unen su música este miércoles en el Círculo de Amistad XII de Enero para ofrecer el recital ‘Por la paz’, a partir de las 20.00 horas, en el teatro de la sociedad en su sede de Santa Cruz, con entrada libre hasta completar aforo.

‘Por la paz’ es el mensaje que se quiere enviar al mundo en un momento de conflictos como el actual.

Satomi Marimoto es pianista y soprano japonesa, que lleva afincada en Tenerife desde hace años, donde ha desarrollado una importante carrera musical. Tanto ella como el Coro Carpe Diem han actuado con anterioridad en el Recreo, que ahora los disfrutará de la mano.

El Coro Carpe Diem nació en el curso 1992-93 en el IES Viera y Clavijo de La Laguna y está formado por profesionales de la enseñanza. Ha actuado en todas las islas del archipiélago, así como en el resto de España, en Portugal, Argentina y Uruguay.

En sus innumerables actuaciones, Carpe Diem ha interpretado música de todas las épocas. Desde su fundación ha estado dirigido por Luis Correa Díaz. Nacido en Santa Cruz de Tenerife, forma parte de la generación de directores surgidos en torno al Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna. Profesor de Secundaria, Luis Correa ha logrado una revitalización y renovación de los repertorios corales de la isla.

El repertorio de Carpe Diem para este miércoles incluye los temas: 'Moon River' de Henry Mancini, 'Yo no quiero morirme' de Elsa López, 'Entre el esparto y la ternura' de Silvio Rodríguez, 'Ubi Caritas' de Ola Gjeilo, 'El juramento' de Miguel Matamoros y 'Gabriel's Oboe’ de la película 'La Misión' de Ennio Morricone.

Satomi Morimoto es licenciada por la Tokyo University of Arts and Music. Cursa un Master Degree of Music en la Guildhall School of Music and Drama, en The City University of London. En su dilatada carrera musical, Satomi ha realizado numerosos conciertos como solista con orquestas, ha compuesto para bandas sonoras, ha sido músico de estudio y su versatilidad la ha llevado a grabar tres discos con la formación de jazz fusión ST Fusion. Con el tercer disco de esta banda ha cosechado a nivel nacional el premio al mejor álbum de jazz 2010 de los premios UFI (Unión Fonográfica Independiente).

Su repertorio de la noche del miércoles consta de ‘Clair de Lune’ de Claude Debussy, ‘Aria de la luna’ de la ópera ‘Rusalka’ de Anton Dvorâk, ‘Impromptus Op.90, No.3’ de Franz Schubert, ‘La música de la noche’ del musical ‘El fantasma de la ópera’ de Andrew Lloyd Webber y ‘Cuando usted desea sobre una estrella’ de ‘Pinocchio’ de Leigh Harline.