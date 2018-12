Tres espectáculos de danza para la recta final del FAM en el Auditorio de Tenerife

El Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Tenerife (FAM) 2018 llega a su recta final con tres espectáculos de sala. Las propuestas de las compañías de Sharon Fridman, Natalia Medina y Roser López Espinosa podrán verse los días 20, 21 y 22 a las 20.30 en la Caja Escénica de la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.

All ways es el título de la pieza que trae a la isla desde Madrid la compañía del bailarín israelí Sharon Fridman. Recomendada para todos los públicos, esta coreografía plantea la libertad de percibir todos los caminos y de seguir el camino que es llamado a recorrer. La compañía cumple, con este proyecto, diez años de creación sintiendo que finaliza un ciclo, que comenzó con unas primeras intuiciones, unas primeras pasiones. Melania Olcina, Diego Arconada, Tania Garrido, Freddy Houndekindo, Richard Mascherin, Lucía Montes y Juan Carlos Toledo serán los intérpretes que bailarán con la música en directo de Idan Shimoni Danski y la proyección en vivo de Ofer Smilansky.

Desde Gran Canaria la compañía de Natalia Medina presenta el viernes See you, see yourself, una propuesta que reflexiona sobre la mirada, igual entre los humanos, siendo el reflejo del otro la única forma de conocerse a uno mismo. Creada por Vanessa Medina y Ángeles Padilla, esta coreografía la realizarán Ádex Alonso, Sergio Pérez, Alba Rodríguez, Ángeles Perea y Daniela Arzarello. Sonarán temas de Olafur Arnalds, Alva Noto, Antonio Vivaldi, Alva Noto y Luo Ni Piano Tiles.

La compañía barcelonesa de Roser López Espinosa llega el sábado al Auditorio con Noviembre, que se presenta como un terreno de juego donde tres bailarines buscan construir un paisaje en común. Se trata de un trío de gran fisicalidad, en el que el juego se enreda con la precisión, la velocidad y los elementos acrobáticos. Se muestra como un entramado y líos de cuerpos que habla del grupo y de la colaboración, del espacio propio y del espacio compartido, del placer de jugar y de la imaginación.

Complicidad y suma de fuerzas se dan la mano en un imaginario vital, de poética refinada y con un toque de humor. Con la música original de Ilia Mayer, Noviembre será puesto en escena por Diego Sinniger de Salas, Nora Baylach y Roser López Espinosa.

Las entradas para estos espectáculos pueden adquirirse en los canales habituales de Auditorio de Tenerife, en taquilla de 10.00 a 19.30, de lunes a sábado, o a través de www.auditoriodetenerife.com y del teléfono 902 317 327.