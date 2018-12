La formación madrileña Toundra desplegará su directo el 29 de diciembre en el Aguere Cultural

Toundra protagonizará uno de los últimos conciertos del año en La Laguna. El grupo madrileño, inmerso en una gira nacional de rotundo éxito (acaban de tocar en Madrid para más de 1.700 personas), actuará en el Aguere Cultual el próximo día 29 de diciembre, a partir de las 22.00. Además, los locales Magec serán teloneros.

Las entradas están al precio de 15 euros en preventa y 18 en taquilla y ya se pueden adquirir en Jumping Man Música, Cafésiete, Vinyl Factory, MisionLive y el propio Aguere Cultural, además de la web Tomaticket. El concierto cuenta con el patrocinio de Jagermeister, El Rincón de Tintín, Barbas Bar y Tasca La Tertulia.

La música de Toundra se engloba dentro del posrock de carácter instrumental, con parecido a bandas como Isis, Explosions in the Sky y Mogwai, aunque en entrevistas recientes han dicho que no se clasifican estrictamente dentro de este género.

El guitarrista Víctor García-Tapia ha citado como influencias a grupos como Mogwai, Pelican y Russian Circles. A Tenerife llegan para presentar su último trabajo de estudio, Vortex, publicado el pasado mes de abril con un rotundo éxito de crítica.

Toundra es una banda de rock instrumental formada en 2007 en Madrid por Víctor García-Tapia (guitarrista), Esteban Girón (guitarrista), Guillermo (batería) y Alberto Tocados (bajista).

Hasta la fecha ha publicado cinco álbumes de estudio. Sacaron su primer EP en diciembre de 2007, que luego completaron con dos temas más al año siguiente para ser publicado con el nombre de (I), el primer disco de estudio de la banda, distribuido por Astoria Records. Unos meses después se produjo la salida de Guillermo, sustituido por Álex Pérez, para posteriormente volver a publicar (I) con un nuevo tema, Génesis.

En noviembre de 2009 ficharon por el sello Aloud Music, que editó el segundo trabajo de la banda, con el nombre de (II) en mayo de 2010. La política de libre descarga de la discográfica española provocó un aumento de fans del grupo en la escena underground española. Participaron en el festival Primavera Sound de 2010 en Barcelona y así se dieron a conocer en otros países europeos.