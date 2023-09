Valkarze presenta ‘TelúriKa’ en el Círculo

Valkarze presenta en el Círculo de Amistad XII de Enero su colección ‘TelúriKa’, muestra de pintura que se podrá visitar desde este martes, 19 de septiembre, hasta el 3 de octubre. Joaquín Castro San Luis, miembro de la Asociación Nacional de Críticos de Arte, será el encargado de presentar la exposición, en un acto que dará comienzo a las 19.30 horas. ‘Telúrika’ se podrá visitar de lunes a domingo, de 10:00 a 21:00 horas, en la sala de exposiciones del Recreo en su sede de Ruiz de Padrón.

‘Pinturas. Colectivo Recrearte’ llega al Círculo de Amistad

Más

Valkarze mostrará más de 60 cuadros de distintos formatos y técnicas: lienzos, tablas, papel, acrílicos, técnica mixta, pastel y acuarelas. Esta artista expresionista abstracta reside en Canarias desde 2021, tiempo en el que “he recorrido todas las islas y lo que plasmo ahora en mis pinturas es lo que siento desde que estoy aquí”, señala.

“En esta muestra todo son creaciones hechas aquí, salvo varias a las que tengo especial cariño de mi etapa en Londres. Se trata de propuestas muy coloridas, intrincadas, creaciones con ritmo. Se verá que mi estilo es muy personal. Mi sensibilidad se derrama de forma espontánea a la hora de pintar. Canarias está dotada de una energía idiosincrática muy poderosa que podría transmitirse en este proyecto expositivo, que estará ambientado en todo momento con música que considero congruente con su potencia visual”, añade.

🎨 #Circulo_Exposicion



Exposición VALKARZE TELÚRIKA

Susana Valcárcel



Inauguración el martes, 19 septiembre a las 19:30 horas



Del 19 de septiembre al 3 de octubre del 2023



Sala de exposiciones en Ruiz de Padrón



Para más información... https://t.co/7rCnXB0JSY pic.twitter.com/MgaWqr9dyx — Círculo de Amistad (@CDAXII) September 15, 2023

“Cuando pinto no busco nada figurativo. Mi obra invita a imaginar”, explica. “La luz de aquí es especial, me da alegría. Cuando paseo lo noto, incluso en días nublados. También noto la presencia de los alisios, ese viento constante de aquí. Me influye igualmente el mar, estas aguas tan llenas de vida. Cuando voy a la naturaleza y regreso imbuida de experiencias la inspiración fluye en un orden más orgánico que a veces se plasma en mis obras como pareidolias”, comenta sobre la influencia que las islas están teniendo en sus creaciones.

LA INFLUENCIA DEL MEDIO

‘TelúriKa’ es el neologismo que acuña Valkarze en relación a la poderosa influencia del medio macaronésico en su devenir artístico. Tras aterrizar en el archipiélago canario la artista expresionista abstracta experimenta un giro de tuerca en su carrera plasmando, principalmente en la suavidad inmaculada del formato papel, un universo de ‘emanaciones’; cartografías de la yuxtaposición del mundo de las formas invisibles con la experiencia biográfica de su adaptación a tan sobrecogedora naturaleza terrestre y submarina y a la alegría de su paisanaje. Además de trabajar sobre papel, pinta en lienzo, tabla, cartón y cristal.

Sirviendo de canal creativo dotado de la necesaria espontaneidad, la artista logra la materialización de líricos paisajes, con el potencial de un rapto del espectador desde su mundo mental a los mundos imaginales. Incapaz de asimilar y “ordenar” nuestro procesamiento cerebral las orgánicas estampas, se abre una puerta a la magia (que elude a veces el exceso de mente en la contemplación de obras figurativas), en un momento social de aceleramiento cognitivo que la artista insta a frenar, en pos de mayor contemplación, a través de la paradoja de la quietud del medio plástico frente al estimulante dinamismo de sus formas y colores. Predominan en toda su obra colores intensos alternados con blancos y negros y formas muy intrincadas.

Ver en acción a Valkarze es un deleite de conexión y fluidez. El soporte, blanco y virgen, va cobrando una vida colorida de formas imposibles desde unas manos dirigidas por una firme decisión: la certeza de una transmisión. Sin una conciencia clara del resultado surgen viajes iniciáticos de sus manos, siempre únicos y sin voluntad alguna de repetición, que resuenan con familiaridad en las estructuras inconscientes del espectador. Ante miradas livianas se dan sorpresas y resonancias magnetizadoras, pareidolias diferentes en cada visionado; pero es ante una exploración desprejuiciada cuando todo su dinamismo vivaz puede jalar los sentidos y llevar al veedor a conexiones insospechadas con mundos y realidades diversas.