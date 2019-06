Alberto Santana, director de Plan B Group: "El retorno de financiación europea que hay en Canarias con planes de cooperación público-privada es ínfimo"

La empresa tinerfeña Plan B Group celebra otro cumpleaños, esta vez una cita muy especial pues se trata del primer decenio de vida de una organización repleta de juventud y ganas. ¿Quién lo iba a decir? La culpa (en positivo) de esta efeméride, que se celebra el viernes en La Laguna (la sede social de la sociedad mercantil) con un programa muy original, la tiene su director general, el economista y emprendedor Alberto Santana. O mucho mejor, Santana y el equipo de jóvenes profesionales (con una media de 33 años) configurado en torno a su liderazgo.

En esta entrevista, Alberto Santana repasa esos 10 años de trayectoria profesional y reflexiona sobre varias cuestiones de interés en su ámbito productivo. Pero no solo habla de eso. Pero esto ya lo verán en adelante...

Plan B Group es una empresa cien por cien canaria que ofrece soluciones de consultoría con el fin de posicionarse en el mercado como proveedor de servicios altamente diferenciados y adaptados a las necesidades específicas de cualquier empresa, con independencia de su tamaño, tipología y ámbito de actuación.

Esta firma desarrolla desde su centro de operaciones en La Laguna una actividad con cinco líneas estratégicas de negocio: consultoría en gestión y estrategia empresarial, desarrollo de programas de formación personalizada, servicios vinculados a la innovación, auditorías en sistemas de gestión, y realización de servicios de internacionalización.

Alberto Santana, fundador y director general de Plan B Group, presenta un cartel con más de 15 años de experiencia como consultor empresarial en la implantación de sistemas de gestión en sectores muy diversos, a lo que une más de 500 horas como docente en formación multisectorial y más de 10 años de experiencia como auditor jefe en sistemas de gestión de calidad, medioambiente e I+D+i.

También es especialista en Comercio Exterior por el ICEX, coordinador de diferentes programas de tutorización internacional, experto en Sistemas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, evaluador del modelo de excelencia europea EFQM y coordinador de diferentes proyectos europeos en los últimos cinco años, aparte de ser evaluador de la Comisión Europea para proyectos de Horizonte 2020 desde el año 2015.

¿Cómo surge Plan B Group, en qué nicho de mercado y qué percibió inicialmente para lanzarse a esta aventura, hoy quizá consolidada tras 10 años de intensa actividad profesional?

Plan B Group surge en el ámbito de la consultoría internacional por mis experiencias profesionales en ese ámbito. Las líneas de negocio de partida y los servicios vinculados a estas se hallaban relacionados con mi especialidad y experiencia previa como autónomo, que consistía principalmente en el diseño de planes de internacionalización y de consultoría estratégica para organizaciones de diversa índole.

Sin embargo, con el paso del tiempo, a medida que se fueron incorporando nuevas personas al equipo y en función del perfil de especialización de todas ellas, se conforma el resto de líneas de negocio, las que hoy conocemos.

El campo de actuación profesional del que usted habla suele estar reservado en las islas a grandes empresas, a multinacionales y sus delegaciones... Con Plan B Group esa tradición se ha roto. ¿Cómo lo han hecho posible?

La respuesta es simple: el gran equipo humano que ha formado y forma parte de Plan B Group. En la trayectoria profesional de la organización, he tenido la suerte de contar con personas de gran talento y con capacidad para adaptarse continuamente a las necesidades del mercado y de nuestros clientes. Esa mejora continua ha propiciado que hayamos adquirido un excepcional know-how como principal valor diferencial.

Además, Plan B Group gira en torno a cuatro pilares fundamentales, que son nuestros valores: cercanía, crecimiento, implicación y sonrisa. Hay que decir que el crecimiento como valor básico no está sólo integrado en nuestro ADN como empresa, sino en el de todas las personas que la conforman.

Innovación, certificaciones de calidad, ayuda a la internacionalización, consultorías, auditorías, proyectos de I+D+i... ¿Qué importancia tienen todas estas apuestas en Europa y en una economía globalizada como la actual? ¿Qué papel central puede tener una empresa como Plan B Group a la hora de consolidar planes de otras entidades productivas, de las que se convierten en sus clientes?

La relevancia y la incidencia de todos esos ámbitos de actuación (proyectos de I+D+i, ayudas a la internacionalización, certificaciones de calidad…) quedan recogidas en el que será futuro marco de programación europea 2021-2027, que las sitúa en su punto de mira y en la agenda de todos los gabinetes políticos y económicos de los estados miembros de la Unión Europea (UE). Esa debe ser y es nuestra referencia. No podríamos conseguirlo de otra manera.

Trabajamos cada día para dar respuesta a necesidades reales y dedicamos esfuerzos a la escucha activa del mercado para adaptarnos a lo que este demanda. Es de la única forma que podemos competir desde Canarias hacia el mundo, y hacerlo sin complejos. Así lo hemos hecho desde nuestros inicios y esto ha permitido que, con el paso del tiempo, nos hayamos hecho un hueco entre empresas referentes en el sector de la consultoría.

¿En qué liga juega mejor su empresa, en la pública o en la privada? ¿O quizá sea necesario hablar de una modalidad mixta?

En nuestros inicios, la totalidad de nuestros clientes pertenecían al ámbito privado. Sin embargo, con el paso de los años, la experiencia y el know-how adquirido nos han permitido demostrar nuestra solvencia técnica para acceder a convocatorias del ámbito público, las cuales hemos ido superando con éxito, no sólo en el ámbito local, sino también en el insular, regional, nacional e internacional.

En la actualidad, contamos con una ratio de facturación 60% privado-40% público. Esta relación nos parece la idóneo.

Alberto Santana, junto a parte de las personas que integran su actual equipo profesional

¿Qué representa el capital humano cualificado en una empresa con servicios tan especializados como es Plan B Group, qué el desarrollo de las TIC, qué el idioma, qué la veteranía y qué el empuje de la juventud?

Si tuviese que definir en una palabra al equipo humano que conforma Plan B Group en la actualidad, la palabra que más nos representa es multidisciplinariedad. Contamos con personas con una disparidad de opiniones muy sana. Esto es muy positivo en cualquier organización. La diversidad de opiniones permite evolucionar y cuestionar tus decisiones hasta tomar la acertada.

En el equipo tenemos millenials, que nos orientan en el ámbito de las nuevas tecnologías y tendencias…, pero también contamos con personas con más experiencia que aportan serenidad en momentos de presión. He de decir que actualmente, tras 10 años de trayectoria, contamos con el mejor equipo humano que hemos tenido en nuestra historia.

¿Hay gente joven y bien preparada en Canarias? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué media de edad tiene en su plantilla?

En los procesos de selección de hace 20 años el mayor peso para decantarte por un/a candidato/a y otro/a se situaba en el componente educativo. Sin embargo, en la actualidad se buscan cualidades más personales y de gestión del negocio. Personas que sepan alinearse con tus valores, que los compartan y que los mejoren. Posiblemente que la integración en un equipo de alto rendimiento tenga la menor curva de formación posible. Con un buen proceso de selección esto se consigue, y en nuestro caso lo hemos logrado con una media de edad que supera por poco los 33 años.

¿Qué actividades complementarias se desarrollan en Plan B Group para atender sinergias con su clientela o bien para apostar por formaciones alternativas, por ejemplo, en materia medioambiental, en responsabilidad social, en colaboraciones altruistas...? ¿Es esto cada vez más importante porque termina ayudando? ¿Cómo...?

Plan B Group desarrolla una intensa actividad en torno a otros ámbitos con fines no lucrativos, sino más enfocados al enriquecimiento de la empresa y de las personas que la conforman. Destinamos parte de nuestros recursos humanos y económicos a generar un impacto positivo en la sociedad. Tenemos un gran compromiso con ello y, por ese motivo, desde el año 2012 formamos parte de programas como la Semana de Voluntariado Corporativo, organizada por Tenerife Solidario. También nos hemos adherido a la Red Española del Pacto Mundial y a iniciativas medioambientales como Un millón por el clima, la Hora del Planeta, entre otras.

Como resultado de ese tipo de compromisos, estamos muy orgullosos de decir que se nos hayan otorgado diferentes premios que nos han distinguido y nos han situado como empresa referente en materia de responsabilidad social en la isla.

En el año 2014, fuimos una de las 40 primeras Empresas + Sostenibles de Tenerife que fueron certificadas por su labor y compromiso con el medio ambiente, por incluir en nuestra actividad principios que promueven el uso eficiente de los recursos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo local del entorno. Además, también hemos recibido en el año 2017 el Sello de Responsabilidad Social Empresarial del Cabildo de Tenerife, cuyo distintivo supone un reconocimiento a la labor social, económica y ambiental que hemos venido desarrollando hasta el momento.

El pasado año 2018, el Cabildo de Tenerife también reconoció nuestra labor con la entrega del Premio a la Solidaridad 2018, el cual realza nuestra trayectoria en el ámbito de la solidaridad y el voluntariado. Somos una de las seis entidades y personas galardonadas en su vigésimo segunda edición, diferenciando así nuestro compromiso con el entorno local, en el cual continuaremos trabajando.

En esa trayectoria de 10 años, ¿qué resalta y qué debió cambiar? ¿Qué le sirvió, y mucho, y a qué tuvo que renunciar?

Todo lo que hemos conseguido lo hemos alcanzado por esfuerzo exclusivamente profesional. Nuestro crecimiento y valor diferencial lo hemos ido adquiriendo exclusivamente a través del boca a boca de nuestros propios clientes. Nadie nos ha regalado nada y esto hace que, en este sentido, pueda tener la conciencia tranquila y dormir tranquilo.

Evidentemente, todo es fruto de contar con personas motivadas, que han creído en una serie de valores que he intentado que distinguieran a Plan B Group desde su inicio. Son el pensar en una marca, en unos valores, en crecer como organización, y que el equipo creciese con ella.

He de decir que Plan B Group ha acabado siendo mi vida durante 24 horas; he renunciado a parte de mi vida personal. No hay vacaciones, pues no hay día que no revise el correo. Me dicen que estoy enganchado al trabajo, pero para mí es pasión por lo que hago. Me considero un verdadero afortunado.

¿Cómo ve el futuro en su parcela de negocio en las islas y cómo a una escala mayor?

La realidad es que cada vez hay un mayor número de empresas en el sector que operamos, pero no lo vemos como una amenaza, sino como una oportunidad de colaborar. Somos exigentes con nuestros compañeros de viaje en los proyectos internacionales, que es donde se exige mayor tamaño, pero, una vez trabajamos conjuntamente y nos entendemos, somos muy leales en la consecución de más proyectos. Estamos dando pasos lentos pero muy firmes en cada vez más mercados.

Más allá de tener un conocimiento profundo de nuestro mercado regional y de determinadas provincias peninsulares donde hemos ganado diferentes licitaciones y tenemos clientes fidelizados, hemos ampliado nuestro mercado hacia Cabo Verde con más de 10 visitas en los últimos años, así como a Azores y Madeira. Se han convertido en dos archipiélagos en los que estamos trabajando bastante en este último tiempo, conociendo a sus actores principales y decisorios en los ámbitos político y económico.

¿Qué le aporta la presencia de Canarias como RUP en el club de la UE y qué dejamos escapar en las islas pese a estar en esa especie de oasis?

Aporta capacidad de presión junto al resto de RUP, financiación conjunta en proyectos conjuntos... Ahora bien, el nivel de retorno de financiación europea que tenemos en las islas con proyectos de cooperación público-privada es ínfimo. Somos evangelizadores allá donde se nos quiere oír sobre ese tipo de consorcios. El nuevo programa Horizonte Europa no puede ser una oportunidad que dejemos escapar, como ha pasado con el Horizonte 2020.

La celebración de este viernes en La Laguna

La firma Plan B Group ha diseñado para la celebración de su primer decenio de actividad profesional un programa que combina la divulgación técnico-científica con la actividad artística-cultural, más el ocio y la fiesta, en convocatoria a la que se acude por invitación.

Así, ha previsto tres conferencias en la mañana de este viernes: la primera, sobre ciberseguridad y transformación digital, a cargo de Blanca Sánchez, de Incibe; a continuación, la exposición de Marcos Zurita sobre los objetivos mundiales de desarrollo sostenible (ODS), y una tercera con componentes del grupo teatral-cómico Abubukaka. Aparte de estas acciones, habrá un almuerzo y un música en directo.