La Asociación de Consignatarios aboga por que la reparación naval se instale en el puerto de Granadilla

La Asociación de Consignatarios de Buques y de Empresas Estibadoras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife aboga por que la actividad de reparación naval se instale en el puerto de Granadilla, en vez de las instalaciones portuarias de la capital tinerfeña. Así lo expresa en un comunicado oficial ante el debate surgido en las últimas semanas sobre la conveniencia o no de la instalación de un dique flotante destinado a la reparación naval en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, de la firma Tenerife Shipyards.

La asociación expresa su apoyo a esa industria, que considera fundamental para el correcto desarrollo y evolución de la actividad portuaria en Tenerife, aunque resalta que no pueden admitirla a cualquier precio. "Tenemos que aclarar, en primer lugar, que la única solicitud que ha recibido la Autoridad Portuaria de Tenerife por parte de la empresa solicitante en realidad solo habla de obtener un atraque privado en el dique del Este en el que realizar trabajos de reparación, y solo podría ser usado por esa empresa, sin hacer mención alguna al dique flotante".

"Estamos asistiendo -insiste la asociación-, a un episodio que puede marcar el futuro del dique del Este, único pulmón del puerto de Santa Cruz de Tenerife y, por ende, de parte del futuro del propio puerto en su conjunto. Todos sabemos que dicho muelle es posiblemente la única zona portuaria multifunción que, dada su importancia y versatilidad, hacen de este enclave un lugar estratégico del puerto de Santa Cruz de Tenerife".

Para la Asociación de Consignatarios de Buques y de Empresas Estibadoras, si finalmente la Autoridad Portuaria concede ese "atraque privado solicitado", el precio que se pague puede ser muy alto, ya que "dejaríamos en manos de una empresa privada el control total sobre dicha zona y, por lo tanto, cualquier maniobra que requiriera del espacio que incluye esa concesión tendría que ser aprobada y acordada con esta compañía privada".

La citada asociación apuesta por dar un paso adelante en el sector de las reparaciones navales y por tanto "apoyaremos a la empresa que solicite la instalación de un dique flotante, pero siempre con la misma condición que se instale donde ya existe uno actualmente, que no es otro lugar que el puerto de Granadilla, ideado para esa finalidad y que estamos seguros podrá posicionar a ese puerto como un referente del sector".

El comunicado concluye con que "la polémica gratuita no está en nuestro ánimo y menos cuando se trata de nuestro lugar de trabajo; si pierde el puerto, perdemos todos, pero entendemos que no es sólo un derecho sino una obligación poder expresar ante la opinión pública nuestra postura como parte importante de la comunidad portuaria, una parte que se vería afectada por las expresadas medidas, más si tenemos en cuenta que los puestos de trabajo prometidos son realmente una quimera. Reparación naval y progreso para el puerto de Santa Cruz de Tenerife, sí, pero no a cualquier precio", se dice en el remate del comunicado.