Lluvia de críticas contra Manuel Fitas por justificar las dificultades laborales de la presidente de Kellys Unión Tenerife

Las más recientes declaraciones del portavoz y líder de Sindicalistas de Base (SB), Manuel Fitas, sobre las dificultades de la camarera de piso tinerfeña Mónica García, presidenta de Kellys Unión Tenerife, para conseguir empleo en el sector de la hostelería local no dejan de ocasionar disgustos al citado dirigente de los trabajadores.

Primero fueron las críticas de CCOO (el sindicato al que antes pertenecía Fitas) a unas afirmaciones catalogadas de "muy desafortunadas" y ahora llega el turno de Intersindical Canaria, que no se queda atrás en sus reproches a la persona que, según prácticamente todos los agentes del sector turístico tinerfeño, controla los resortes de Sindicalistas de Base.

Manuel Fitas argumentó el viernes pasado, día 31 de mayo de 2019, que, "si tú estás buscando trabajo y estás en primera línea de fuego (...), a las gobernantas no les hace mucha gracia las kellys", en alusión al origen de la marginación laboral que sufre Mónica García.

Tras esas conclusiones de Fitas, este miércoles Intersindical Canaria ha trasladado a Tenerife Ahora su postura sobre el particular, lo que ha hecho en un comunicado en el que reprocha "la degradación absoluta" de ese sindicalista y "del sindicalismo que representa".

Manuel Fitas, en su rueda de prensa del viernes 31 de mayo CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)

Para esta organización trabajadora, el hecho de "informar con pelos y señales a la patronal [Ashotel] de que Mónica García, conocida dirigente de las Kellys Unión Tenerife, está buscando trabajo y que le faciliten empleo en sus empresas, como ha dicho Fitas que ha hecho ante los medios de comunicación, es un servicio más a la patronal por parte de ese sindicato, pues, bajo la apariencia de un ejercicio de ingenua generosidad, está realmente alertando a la patronal de que esa peligrosa dirigente sindical está buscando trabajo. Además, se atreve a disculpar a los empresarios de no darle trabajo afirmando que son realmente las gobernantas las interesadas en que no se la contrate. Incluso llega a calificarla de pobre trabajadora", se detalla en la nota de Intersindical.

"El surgimiento del movimiento autónomo de las kellys, de las camareras de piso que luchan por dignificar sus pésimas condiciones laborales, siempre ha sido mal visto por los empresarios", expone Intersindical, "algo lógico ya que las camareras de piso son un colectivo estratégico con miles de trabajadoras en toda Canarias y cuya actividad laboral es determinante en hoteles y apartamentos: si las camas no se hacen o no se limpia, el negocio no funciona", explica el sindicato nacionalista.

Según plantea Intersindical Canaria, hay "dos hechos recientes que ponen en la pista de por dónde van los tiros de Fitas y la patronal: uno, que apenas ha comenzado el despegue de las kellys, ya aparece una escisión dentro de este movimiento propiciada por personas próximas a Sindicalistas de Base [en alusión a la creación de la Asociación de Camareras de Piso de Canarias, liderada por una persona de Sindicalistas y expresidenta de Kellys Unión Tenerife, Angelina Martín], y dos, SB firma en solitario el último convenio de hostelería (2018-2022), de cinco años, pese a que la situación laboral de las kellys sigue igual de mal. En dicho convenio no se introduce ninguna medida tendente a paliar, aunque sea parcialmente, esa penosa situación laboral".

Todas esas acciones demuestran que "los intereses de la patronal de hostelería (Ashotel) y de SB se juntan. ¡Y de qué manera!", remata la misma organización de trabajadores, que no pierde la oportunidad de "mostrar su apoyo y solidaridad a la compañera Mónica García y a Unión Kellys Tenerife".