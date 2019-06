Mayo confirma el bajón progresivo en la creación de empleo en Canarias, ya por debajo del nivel anual de 20.000

Mayo vuelve a avisar en Canarias de que la economía regional ya no crea tanto empleo como lo hacía en años precedentes. El registro interanual, de los últimos 12 meses (de mayo de 2018 a mayo de 2019), relacionado con los afiliados a la Seguridad Social así lo confirma: la generación de nuevos puestos de trabajo (el llamado empleo neto) en ese cómputo de año no natural ya está por debajo del umbral de los 20.000, algo hasta ahora no conocido en el periodo 2015-2019.

El año pasado, en 2018, el empleo neto alumbrado se cifró en 26.500; el anterior a este, en 2017, en 31.000, y ya solo fue de 21.000 en los 12 meses de marzo de este año al mismo mes de 2018. La misma variable interanual para mayo de 2019 ya conduce a rozar el nivel de los 19.000 (19.118 cotizantes más a la Seguridad Social, con +2,42% respecto al mismo periodo precedente, por el +2,8% como registro español). Parece claro que la economía canaria está constipada y, como siempre ocurre en las islas, el origen de ese malestar está sobre todo en el peor comportamiento del turismo, en clara tendencia a la baja desde el cierre del año 2017.

Gráficos del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

En mayo pasado, los afiliados a la Seguridad Social descendieron en Canarias en 478 personas, lo que ha implicado una caída del 0,06% (el promedio español es de +1,1%) respecto al mes anterior, abril, y que se dé la cifra de 809.644 cotizantes. Pese a la destrucción de empleo neto que se produjo en mayo pasado, el paro se redujo en 1.577 personas en relación con el dato de abril (-0,76%) y se sitúa en el umbral absoluto de 206.041 parados en Canarias (-6.370 parados menos como dato interanual, con una disminución del 3%). Este descenso mensual del desempleo se explica por la fuerte caída en la lista oficial (de los servicios públicos de Empleo) de demandantes de un puesto de trabajo en las islas, que se acortó en 2.055 personas (este valor resulta de la suma de la cifra de caída del paro con el dato de retroceso en el número de cotizantes a la Seguridad Social). En el dato interanual de afiliados, el sistema público registró un incremento de 19.118 cotizantes, lo que porcentualmente implica un crecimiento del 2,42% respecto a la misma etapa anterior, según la información difundida este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gráficos del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife Por regímenes, en Canarias el general continúa englobando el mayor número de personas, con 676.388 afiliados, seguido de los autónomos (126.836) y los trabajadores del mar (6.420). En el conjunto nacional, la Seguridad Social cerró mayo con un aumento medio de 211.752 afiliados (+1,1%), por debajo de los ascensos logrados en los meses de mayo de 2018 y 2017. Mayor caída en Las Palmas y menor en la provincia tinerfeña

Según provincias canarias, el desempleo descendió mayoritariamente en Las Palmas, donde cayó en 1.343 personas (-1,23%), mientras que en Santa Cruz de Tenerife el descenso fue de 234 personas (-0,24%). Respecto al paro según el sexo, las mujeres siguen por delante de los hombres en las listas de desempleo, ya que son 117.604 féminas las que se encuentran en paro, mientras que la cifra de hombres alcanza los 88.437 personas. Los menores de 25 años parados se fijan en 13.288 personas.

Por sectores económicos, el paro ha descendido en todos excepto en agricultura, donde experimentó un incremento de 140 personas, con 4.804 desempleados totales. Sin embargo, los sectores que registraron una mayor bajada del paro fueron servicios, donde cayó en 743 personas (156.494 parados), y construcción, con 644 personas menos (19.810 desempleados). Le siguen el colectivo de los sin empleo anterior, que bajó en 190 personas (17.132), y la industria, donde disminuyó en 140 personas (7.801).

En cuanto a la contratación, Canarias alcanzó en mayo los 69.148 acuerdos laborales, lo que supuso un crecimiento de 4.489, que porcentualmente se tradujo en el 6,94% más que el mes anterior. Por tipo de contratos, de los 69.148, los indefinidos alcanzaron los 7.418, 249 acuerdos menos que los de abril (-3,25%), mientras que los temporales llegaron a 61.730, que experimentaron un incremento de 4.738 contratos (+8,31%).

Actualmente en Canarias hay 327.306 contratos, de los que 38.698 son indefinidos (11,82%), mientras que los 288.608 restantes son de carácter temporal (88,18%).

El comportamiento a escala nacional

En el conjunto nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 84.075 en mayo (-2,6%), una cifra absoluta que supera por poco el retroceso que experimentó en el mismo mes de 2018, cuando disminuyó en 83.738 personas. Tras el descenso de mayo, el volumen total de parados se situó en 3.079.491 en España, su nivel más bajo en este mes en los últimos diez años.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en el quinto mes del año en 20.073 personas, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El sector servicios fue el que más recortó el número de parados en mayo, con un descenso de 54.762 desempleados (-2,5%), seguido de la construcción (-9.040 parados, -3,4%); la industria (-8.085 desempleados, -2,9%); la agricultura (-7.864 parados, -5,2%), y el colectivo sin empleo anterior (-4.324 parados, -1,5%).