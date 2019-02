El PSOE reprocha a Carlos Alonso que no se haya movido para resolver el conflicto laboral que afecta al tranvía tinerfeño

El PSOE de Tenerife reclamó este martes que el Cabildo insular alcance una solución rápida para el conflicto laboral que afecta desde hace meses a la plantilla del tranvía, integrante de la empresa cien por cien pública Metropolitano de Tenerife.

A juicio de esa formación política, las reclamaciones de la plantilla de la empresa pública deben ser atendidas siguiendo la moción institucional aprobada por el Cabildo el pasado 28 de diciembre. El citado acuerdo plenario comprometía al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, a buscar un acuerdo, algo que más de un mes después sigue pendiente de cerrarse.

Los vicesecretarios insulares del PSOE de Tenerife, Aarón Afonso y Marián Franquet, se reunieron con el comité de huelga de Metropolitano de Tenerife para conocer de primera mano las reivindicaciones de la plantilla. En ese encuentro, mostraron el apoyo de los y las socialistas de Tenerife con quienes trabajan en una empresa pública que debe ser un ejemplo en su campo.

Para Aarón Afonso, "que este conflicto se haya enquistado durante más de tres meses y que a día de hoy no tenga visos de solucionarse es responsabilidad de Carlos Alonso, que no solo maneja la empresa sino que es el mandatado por el pleno para actuar, aunque no se haya movido".

El acuerdo refrendado por todos los grupos del Cabildo, recuerda Afonso, insta a la presidencia a que propicie una solución al actual conflicto, mediando entre la dirección y el comité de empresa, velando por los derechos laborales y activando la negociación de un nuevo convenio colectivo.

En la reunión con los integrantes del comité de huelga, se planteó al PSOE las reclamaciones que han llevado a la plantilla a secundar unos paros que se aprobaron con el voto a favor de 122 de los 124 empleados y empleadas que participaron en la asamblea.

Entre las propuestas que la representación sindical transmitió está el aumento de la plantilla para que se puedan cubrir correctamente los turnos y el diseño e implantación de un plan de igualdad en la empresa pública.