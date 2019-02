'Rambo' y otras 149 producciones audiovisuales dejan casi 30 millones de euros en Tenerife

Un total de 150 producciones audiovisuales nacionales e internacionales tuvieron un impacto de 28,8 millones de euros en Tenerife, la cifra mayor registrada desde que se tienen datos, según ha informado el consejero de Turismo del Cabildo insular, Alberto Bernabé.



En una rueda de prensa, Bernabé ha avanzado este martes que estos rodajes han supuesto asimismo el empleo de más de 2.600 profesionales locales entre técnicos y extras.



Se trata de una industria que en su momento fue pequeña y ahora es "una más", considerada como "sector estratégico", a la que se le suma según Bernabé otra industria "creciente" en Tenerife como la animación, el videojuego y los efectos especiales, "una rama audiovisual más" que ha irrumpido "con fuerza" desde que se implantase un panorama fiscal favorable para desarrollar la actividad de las empresas audiovisuales en Canarias.



"Tenerife está con nitidez en el mapa de las producciones audiovisuales y concretamente en el sector de la animación, que hoy ocupa específicamente a 300 personas y hace unos años no era ni un 10 por ciento de esta cifra", ha relatado Alberto Bernabé, quien ha subrayado la importancia de que festivales como los Premios Quirino de la animación iberoamericana tengan lugar en Tenerife.



El consejero ha destacado el "crecimiento exponencial" y ha augurado que cada vez más empresas decidirán instalarse en Tenerife "y no solo rodar e irse" gracias a las ventajas fiscales que ofrece Canarias y Tenerife.



Bernabé ha explicado que a las empresas que eligen Tenerife para llevar a cabo sus trabajos se les devuelve parte de los impuestos pagados y ha puesto como ejemplo la última película de la saga de Jason Bourne, cuya devolución fiscal por parte de Hacienda ascendió a los 3,5 millones de euros.



"Esto es algo que puede hacer que este tipo de películas no se rueden en Malta o Londres, donde tienen una tributación también favorable, sino en Tenerife. Este marco fiscal ha generado un antes y un después", ha expresado Bernabé.



Sin embargo, el consejero no ha querido adelantar si habrá alguna "gran producción" durante 2019, pero ha dicho que "todo apunta a que sí, aunque no podemos decir cuál".



Por su parte, el director de la Tenerife Film Commision, Ricardo Martínez, ha detallado que en Tenerife han tenido lugar un total de 10 largometrajes, de los cuales siete se corresponden a imagen real y el resto a animación.



Las producciones más presentes, ha proseguido, son las de nacionalidad española, seguida de las de origen alemán.



De los 28,8 millones que dejó el sector audiovisual en Canarias, unos 6,4 pertenecen a la animación, un sector en el que el Cabildo de Tenerife, según Martínez, se ha encargado de firmar convenios para formar a más de 300 alumnos para que, una vez que las empresas se establezcan en Canarias, importen la menor cantidad de mano de obra posible y contraten a empleados de Tenerife.



Martínez ha acentuado que las superproducciones estadounidenses de Rambo y Wonder Woman, los rodajes más relevantes que han tenido lugar en Tenerife, han contado con la "particularidad" de que fueron atendidas por empresas de producción local como Nu Boyana Canarias y Sur Film.



El director de la Tenerife Film Commision ha indicado que aunque les interesa cualquier cliente que pueda rodar en Tenerife "en cualquier formato", les interesa mucho las empresas de animación puesto que tienen "vocación de instalación" y una elevada contratación de personal porque los proyectos que llevan a cabo son "a largo plazo" y duran dos o tres años.



Martínez ha recordado que con el nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias se ha promovido que el gasto mínimo que debe hacer una empresa audiovisual si quiere instalarse en Canarias sea de 200.000 euros en vez de un millón de euros como anteriormente, lo que supone a su juicio un incentivo "muy importante" para que empresas vean interesantes instalarse en el archipiélago.