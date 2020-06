Teo Lucas, denuncia que "vivimos de espaldas al mar" en el Día Mundial de los Océanos

Teo Lucas, de profesión profesor de educación física, se ha convertido en uno de los más afamados “cronistas de los océanos”.

Cada zambullida junto a su cámara de fotos se convierte en un relato de la actualidad marina.

Ballenas, angelotes, delfines, tortugas…todo es captado por Leo, en una suerte de testimonio marino con el que nos vamos haciendo una idea de lo que ocurre bajo nuestras aguas, un “auténtico Serengueti marino”, que muy pocos canarios conocen.

Nuestro invitado no se corta en denunciar que vivimos de espaldas al mar y buena parte de ese desconocimiento de la población lo tienen las administraciones locales. Pone como ejemplo que en Canarias no haya no un solo centro de interpretación marina.

Durante la entrevista advierte de la cantidad de guantes y mascarillas que están llegando al mar y que irá en aumento en cuanto cambien las mareas.

Un podcast en el que Teo Lucas habla sin tapujos.