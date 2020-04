Fidela Velázquez: "Esta crisis ha servido para hacer un mapa social exacto del municipio"

La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, tiene claro que esta crisis sanitaria está sirviendo para hacer un mapa exacto de la situación social y necesidades que hay en su municipio.

En este sentido, y apenas 48 horas después de ser declarado el Estado de Alarma, pusieron a funcionar las cocinas de los colegios para ayudar a las personas con diversos problemas que lo necesitaban.

Se trata del proyecto 'Comida sobre ruedas' que tiene un coste aproximado de 10.000 euros al mes, con el que están repartiendo alrededor de 60 comidas diarias y al que se apoya con la rebaja de los sueldos de los concejales en un 15%.

Además está sirviendo para dar salida a la producción agrícola de San Juan de la Rambla ahora que está su lugar de venta natural, el Mercado de La Guancha, cerrado.

"Es un proyecto que nos ha permitido crear además una red y vínculo vecinal solidario que nos alegra. Sabemos exactamente dónde está la vulnerabilidad de nuestro municipio y podemos combatirla mejor", dice la alcaldesa.

Fidela Velázquez advierte que "vienen tiempos de cambio y deberíamos equilibrar la economía de la Isla, ver cómo nos ha afectado esta situación de precariedad y aprender que no podemos depender sólo del turismo. El sector primario ya aguantó muy bien la anterior crisis económica, y deberíamos profundizar en este sentido para aspirar a la soberanía alimentaria o trata de colocarnos al menos en el 60%".

La alcaldesa se refirió también a la 'Misión secreta' que ha encargado a los niños del municipio, "que están siendo muy valientes y están experimentando tener que vivir con el no", que cada tarde tienen que enseñar camisetas con el arcoiris para que los superhéroes cojan fuerza y eliminen al coronavirus.

Niños a los que han repartido tablets, porque había cerca de 40 familias con alumnos de Primaria que no disponen de ordenador o wifi en su casa y no se habían podido conectar a seguir las clases: "A partir de este lunes ya van a tener posibilidad de conectarse. Además les vamos a poner un grupo de apoyo con el personal de las ludotecas que ahora están cerradas", termina diciendo Velázquez, alcaldesa de un Ayuntamiento con superávit: "Esperamos que nadie nos lo pida, porque este es un Ayuntamiento con capacidad de ahorro. Me gustaría que me dieran algo más, pero si no me dan al menos que no me quiten".