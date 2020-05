Los Realejos prohíbe la circulación de vehículos pesados y de largas dimensiones por el interior del municipio

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, informa que se ha firmado un decreto por el que se prohíbe la circulación de vehículos pesados y de largas dimensiones por el interior del municipio.

El citado decreto recoge la prohibición de circular por la Avenida Canarias y calle Doctor González, a todos los vehículos de más de 12 Toneladas de peso máximo autorizado o de tercera categoría articulados, así como aquellos que sin llegar a dicho tonelaje transporten mercancías peligrosas que no cuenten con autorización municipal (excepto los autobuses de empresas públicas de transporte y vehículos de emergencia).

“Ya he advertido al Cabildo de Tenerife y a la Guardia Civil que desde que se abra al tráfico el carril de la TF-5 en sentido Icod de Los Vinos, a la altura del mirador de La Grimona, anunciado para esta próxima madrugada, prohibiremos la circulación de vehículos pesados y de largas dimensiones por el interior del municipio. Les he pedido que tomen las medidas pertinentes para que los camiones grandes que vengan desde Icod de Los Vinos hacia Los Realejos sean controlados ya sea a través del establecimiento de un horario, de semáforos, o como estimen oportuno, porque hemos sufrido un gran deterioro de nuestras vías que no están preparadas para soportar la gran afluencia de vehículos que se ha experimentado en las últimas semanas”, explicó el alcalde realejero, Manuel Domínguez.

Asimismo, Domínguez recordó que en la Avenida de Canarias se había prohibido antes de la obra, y se permitió de manera excepcional por las circunstancias, la circulación de este tipo de vehículos para evitar el hundimiento de la vía, así como el riesgo de una gran afluencia de vehículos y peatones, debido a las características de la propia vía con una marcada inclinación.

Entre las consecuencias que han sufrido las vías municipales en estas últimas semanas en las que se dio vía libre a la circulación de todo tipo de vehículos para la realización de los trabajos en la TF-5 está el deterioro experimentado en la calle Doctor González, donde un camión levantó en torno a 10 o 12 metros de una acera después de que reventara uno de sus neumáticos.

En otro tramo de esta misma calle se produjo el hundimiento de la red de saneamiento por lo que fue necesario realizar un desvío del tráfico. Los técnicos municipales ya han advertido de que la red de saneamiento de la calle Doctor González no va a poder soportar más peso.

La calle El Medio también ha sufrido deterioros, así como la eliminación de plazas de aparcamiento para facilitar que los camiones puedan realizar el giro, una maniobra aun así complicada debido a las características de la vía.

“Han sido unas semanas complicadas para todos, sobre todo para los vecinos y vecinas que se han visto afectados por el incremento del tráfico con el peligro que ello conlleva, sobre todo, en aquellas zonas en la que los camiones hacen uso de parte de las aceras para poder girar”, manifestó el concejal de Seguridad y Emergencias, José Andrés Pérez.