Coalición Canaria no expulsará al concejal de Garachico que se coló en la lista de vacunación contra la COVID-19

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, no cree que el concejal de su partido en el Ayuntamiento de Garachico Elvis de León deba ser expulsado o tenga que dimitir porque estaba en el listado del Servicio Canario de la Salud (SCS) para recibir la vacuna contra la COVID-19.

Estas declaraciones se producen después de que el Servicio Canario de la Salud haya concluido en un informe que en las islas se han producido seis vacunaciones irregulares que afectan, entre ellos, a Elvis de León, al obispo de Tenerife, a otros dos concejales y a una consejera del Cabildo de La Palma.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, dio esta información la semana pasada en comisión parlamentaria después de escuchar las quejas de los portavoces de los grupos políticos contra las personas que han aprovechado su situación para vacunarse irregularmente.

Clavijo, este lunes y en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que él no ha tenido acceso al informe al que hizo referencia el consejero de Sanidad, no obstante, ha dicho que el que tiene que dar explicaciones no es el concejal sino quien "lo metió" en el listado de vacunación.

"Elvis estaba en el listado del SCS, por lo que tendrá que responder el cargo del SCS que lo puso en un listado no cumpliendo el protocolo", ha manifestado.

El secretario general de CC ha recordado que los cargos de su partido que tienen que dimitir o serán expulsado son quienes no estén en el listado del SCS.