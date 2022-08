Phe Festival afronta sus días grandes con más de 20 horas de conciertos

La música independiente cobrará protagonismo este fin de semana en la séptima edición de Phe Festival, la cita veraniega que el 19 y 20 de agosto reunirá a 20 artistas y bandas nacionales e internacionales en las dos jornadas de conciertos que celebra junto al mar, en el recinto instalado de la explanada del muelle de la ciudad turística.

Los detalles fueron dados a conocer hoy, en un acto informativo en el recinto de conciertos que contó con la asistencia del alcalde del municipio y concejal de Cultura, Marco González; los directores de Phe Festival, Iván T. Hall y Carlos Ulises Salazar, junto a las componentes del grupo Las Dianas.

Los Planetas, Xoel López, Instituto Mexicano del Sonido, Queralt Lahoz, Dani, The Parrrots, Kokoshca, Las Dianas, The Weeird y Mollo & The Freestyle Poodoo Experts marcarán el ritmo en la primera jornada de directos el viernes 19 en los dos escenarios con los que contará este año el festival, lo que permitirá que la música suene de manera casi ininterrumpidamente desde las 17:30 hasta casi las 3:00. El sábado 20, los sonidos más excitantes llegarán de la mano de Digitalism, Viva Suecia, Maika Makovski, Alizzz, Mula, Adiós Amores, Chaqueta de Chándal, El Faro, Lucía Tacchetti y Baldosa.

Las entradas y abonos se encuentran a la venta en la plataforma Tickety.es y en la taquilla junto al recinto de conciertos a partir de las 11:00. También estará disponible en este espacio el merchandising del festival.

Como en ediciones anteriores, Phe Festival contará con sus icónicos Phe Market y Phe Food, una zona de tendencias con una selección de marcas, restauración diversa para satisfacer todo tipo de gustos y necesidades y distintos puntos de descanso. En el apartado gastronómico, Donde Mario, The Dog is Hot, Kiko Ratón, La Pollería, La Pendeja y Chimichurri, Olivias, Veggie Food, el Med Veg, Croquetas La Oliva y Craft 6x3 pondrán al alcance de los asistentes una amplia oferta culinaria, que se completará con una cuidada selección de bebidas para todos los gustos como craft beer, cócteles y un rincón para vinófilos que presenta Bodegas Arautava.

En Phe Market, por su parte, se reunirá una selección de marcas en su mayoría canarias, aunque también estarán presentes algunos clásicos internacionales como Levis. Así, Big Boston, Qué chachi & Toleta, Viperinas, Sycorax, Chorlito, Confía coño, The Collective Way y Chicharro harán de Phe Market un completo catálogo de las tendencias en moda y complementos más originales y, en consonancia con el espíritu del festival, sostenibles.

La pulsera cashless será de nuevo el sistema elegido por el festival tanto para el acceso y control de aforo como para hacer más cómodos los pagos por parte del público asistente.

Una semana de experiencias en la ciudad

Para completar la experiencia festivalera en Puerto de la Cruz, Phe 2022 recupera y amplía las propuestas de ocio, creatividad y entretenimiento que viene desarrollando como valor añadido a los conciertos desde su primera edición a lo largo de esta semana. Como Phe Gallery, un espacio para la exhibición de la creación actual, que tiene programa una visita guiada con las comisarías, Miu Horemans y Narelys Hernández, este sábado 20 de agosto a las 12:00 horas; Phe Sports, un catálogo de competiciones y muestras de deportes urbanos para vivir y conocer la ciudad y su ciudadanía, que hoy se traslada al muelle pesquero con la III Aqualia Water Jump, el concurso de saltos acrobáticos al mar.

Paralelamente, Phe Summer Camp, un catálogo de experiencias relacionadas con el turismo activo, la naturaleza, el deporte urbano y estilos de vida saludable; Phe Creative, acciones de carácter divulgativo que invitan a la reflexión y al conocimiento; o Phe Yoga, la unión de la mente y cuerpo a través de la práctica al aire libre son algunas de las propuestas complementarias que desde el lunes 15 han estado llenando los rincones de la ciudad turística para ofrecer un plan perfecto de vacaciones en Canarias.

Este año Phe Festival ha incorporado la aplicación Woov para mejorar la experiencia de los asistentes al evento al poder conectarse con sus amigos, tanto en el recinto como en la ciudad localizándolos en un mapa, y bien planificar su agenda de conciertos informándose de las novedades de última hora en tiempo real.

El recinto dispone tanto de accesos como zonas reservadas en la platea para personas con movilidad reducida. También habrá áreas de descanso pensadas especialmente para el público familiar.

Phe Festival está organizado con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Cuenta además con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Turismo de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Dirección General de Juventud y la Fundación Canaria de Juventud Ideo; así como del Cabildo de Tenerife desde sus consejerías de Turismo y Cultura; Canarias Viva y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA). También colaboran marcas y empresas privadas como Heineken, Fuente Alta, Jagermaster, Arehucas, Red Bull, Coca Cola, Aqualia, Mapfre, Vans, Levi’s, Leroy Merlin, Archiauto Ford, Hemispheria, Labrador, The Collective Way, Atypicap, Sociedad Agraria La Fast, Isola, Ecoembes, Martínez Cano Canarias, Fundación para la Naturaleza y el Medio Ambiente Catarina, Ecovidrio, TITSA, Radio 3, Lagenda, Cine Yelmo y Gente Radio.