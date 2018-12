Asier Antona: "Los atascos, las colas y la improvisación acabarán con Coalición Canaria"

El presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, ha asegurado este martes que, tras 30 años, los atascos, las colas y la "improvisación" acabarán con Coalición Canaria en las próximas elecciones y ha señalado que esos problemas se suman a los colapsos en las listas de espera de Sanidad, dependencia, discapacidad y vivienda.



Tras reunirse con representantes de la Federación provincial de empresarios de la construcción (Fepeco), Asier Antona ha indicado en declaraciones a los periodistas que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife están "tan colapsados" como las carreteras de Tenerife y ha considerado que se debe a la "falta de gestión política".



En cuanto al anillo insular, el dirigente popular ha remarcado que no se puede "tomar el pelo" a los ciudadanos con las "demandas históricas" de Tenerife ni acusar "de todos los males" a los diferentes consejeros autonómicos.



"Carlos Alonso tiene que asumir en primera persona la inoperancia, la ineficacia y la falta de gestión que él como responsable máximo del Cabildo ha tenido con las infraestructuras viarias", ha insistido Antona, quien ha afirmado que "le da tristeza" saber que el Gobierno de Canarias esté "improvisando" porque quien sufre es la ciudadanía de Tenerife.



Asimismo, Antona ha exigido que se firme el convenio de carreteras "cuanto antes" porque es fundamental que Canarias cuente con él y ha aseverado que el anterior Gobierno de España de Mariano Rajoy "ya lo dejó listo".



Sin embargo, ha admitido que los problemas de Tenerife no se circunscriben solo a la falta del convenio y ha expresado que hay una falta de gestión por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo insular, quienes, según Antona, no tienen redactados los proyectos, algo que hace difícil que se liciten las obras.



Ha agregado que debe ponerse en marcha un plan de movilidad "riguroso y no improvisado" en vez de "sacar conejos de la chistera" como, a su juicio, ha hecho Carlos Alonso en materia de carreteras por culpa de su "ansiedad electoral".



Por su parte, el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, ha señalado que le han trasladado al Partido Popular que el proyecto del cierre del anillo insular es "insuficiente, deficitario y minúsculo" que no responde a las necesidades circulatorias de la zona ni a las necesidades económicas tras haber esperado más de 30 años para terminar la conexión norte-sur.



Ha añadido que esa conexión no es solo importante para terminar con la congestión de tráfico sino que podría suponer la unificación del mercado laboral puesto que, según Izquierdo, la mayor parte de la demanda de trabajo se encuentra en el sur mientras que el desempleo se encuentra en el norte.



"Si conseguimos unir de una manera cierta, rápida, segura y eficiente el norte con el sur se puede conseguir que las personas que están en el paro en el norte se trasladen rápidamente al sur con seguridad y que luego puedan regresar al norte a sus domicilios, lo que evita el problema habitacional del sur de Tenerife en estos momentos", ha reflexionado Izquierdo, que ha añadido que el proyecto de cierre del anillo es "insuficiente".



Izquierdo ha incidido en que Gran Canaria cuenta con obras como las de La Aldea o el futuro puerto de Agaete que "son grandiosas" y con las que "no se ha escatimado en nada" por lo que no comprende que una vía que significará la "vertebración" de Tenerife tenga una sola vía en cada dirección.



"Al entrar a un túnel de dos carriles y salir a una carretera con solo uno se producirán atascos. Esa decisión solo se entiende por las prisas y el apresuramiento por justificar que no se han hecho obras y por la falta de compromiso", ha expresado Izquierdo, que ha insinuado que el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias tiene "unas gafas de color amarillo" en referencia a las diferencias de gestión de las carreteras de Gran Canaria y Tenerife.



Ha añadido que también les preocupa el déficit de vivienda que es "acuciante" y ha recalcado que en Fepeco tienen "ganas y potencialidad" para construir las viviendas que los ciudadanos demandan, tanto de protección como de venta libre.



A la rueda de prensa también ha asistido el presidente del Partido Popular en Tenerife, Manuel Domínguez, quien ha expresado que Carlos Alonso piensa que "no necesita socios" y que las acciones que desarrolla no son las que necesita Tenerife.



Domínguez ha insistido, al igual que Antona, en la necesidad de un plan de movilidad y ha dicho que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife "suspenden con mala nota su gestión".