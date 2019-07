El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asegura que no se puede cobrar por aparcar en el Meridiano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los propietarios del centro comercial Meridiano negocian si a partir del 1 de septiembre próximo este cobra por aparcar en sus instalaciones tal y como ha anunciado después de recibir el visto bueno del anterior grupo de gobierno municipal, algo que ha sido desmentido por CC.



La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), explicó este viernes en rueda de prensa que con los documentos que obran en poder del equipo de gobierno no se puede cobrar, ya que en un convenio firmado en 2013 se dice que el aparcamiento será gratuito.



Pero como el pasado mayo el anterior grupo de gobierno municipal, CC-PP, dio su visto bueno al anuncio hecho por el centro comercial de que cobraría por aparcar a partir del 1 de septiembre de este año, "es preciso analizar la situación", declaró la alcaldesa.



Para Patricia Hernández está claro que el convenio está en vigor y el anterior grupo de gobierno municipal no tenía que haber dado su visto bueno, por lo que apuntó que es preciso analizar por qué se dio.



La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife destacó la disposición de los responsables del centro comercial a negociar y criticó que la información "no es nueva" para la corporación porque la empresa comunicó su decisión al anterior equipo de gobierno.



Y tras poner énfasis en el hecho de que el convenio era público y "no estaba en una gaveta", agregó que el visto bueno del anterior equipo de gobierno municipal no es una autorización.



De forma paralela a las negociaciones se tomarán medidas, pues la capital tinerfeña tiene un déficit de 18.000 plazas de aparcamiento, de las que 5.000 están en la zona de influencia del centro comercial, por lo que es cierto que este asume una carga que no ha hecho la corporación municipal.



Por ello, se cobre o no por aparcar en el centro comercial, la corporación municipal tomará medidas para cubrir ese déficit en su ámbito de influencia.



La alcaldesa reconoció que desde el centro comercial se quiere colaborar y se le ha pedido tiempo para analizar los documentos y para diseñar alternativas, y aseguró que los intereses de los santacruceros están por encima de los legítimos de cualquier empresa.



Por ello las alternativas se darán se cobre o no por aparcar en el centro comercial, y la alcaldesa aseveró que la decisión del centro comercial agrava el problema de déficit de aparcamiento, pero no es el origen.



El déficit de aparcamientos, declaró la alcaldesa, también afecta a otras áreas de la ciudad, como los barrios de Duggi, Los Gladiolos, La Salud, El Toscal y Salamanca-Uruguay.



De las alternativas habló el concejal de Innfraestructuras y Planificación Territorial, Juan Ramón Lazcano, quien explicó que hay medidas a corto plazo para facilitar el aparcamiento sobre todo a quienes entran en la capital tinerfeña y aparcan en el centro comercial.



Juan Ramón Lazcano comentó que en torno al 75 por ciento de las plazas del centro comercial las ocupan personas que entran en la ciudad, y en cuanto a las medidas para buscar soluciones propuso acondicionar solares públicos de la zona para que, de forma temporal, se pueda dar servicio.



De forma paralela habrá licitaciones para hacer todos los aparcamientos que ese pueden llevar a cabo en la ciudad, señaló el concejal, quien añadió que también habrá que tomar medidas de transporte público.



Entre los solares a los que se refiere Juan Ramón Lazcano están uno de titularidad municipal situado frente a las torres, al lado de la rotonda, y dos del gobierno regional, por lo que habrá que llegar a un acuerdo con la administración autonómica, además de otro de la corporación.



En cuanto a los aparcamientos no públicos se refirió a los situados junto al Palmetum, el Parque Marítimo, la plaza de las torres y varios en Duggi o el barrio de La Salud, y el concejal reconoció que no puede hablar de momento del número de plazas posibles.



El concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, hizo un relato de lo sucedido, de forma que, indicó, se enteraron por la prensa por la decisión del centro comercial, con cuyos responsables se reunieron.



José Ángel Martín aseguró que los responsables del centro comercial mostraron su sorpresa por el desconocimiento del grupo de gobierno, pues entendían que la información tenía que haberla transmitido el anterior equipo.



El concejal añadió que en esa reunión los responsables del centro comercial mostraron un expediente de mayo de este año en el que el grupo de gobierno daba su visto bueno al anuncio de que cobrarían a partir del 1 de septiembre.



La sorpresa fue "mayor" cuando "nos encontramos con un convenio" de 2013 en el que se dice que la entidad del centro comercial "se obliga a garantizar el acceso libre y gratuito a todos los usuarios de los aparcamientos", así como a mantenerlos abiertos "durante el horario de apertura de cualquiera de los establecimientos".



José Ángel Martín señaló que no se puede obviar ese convenio, que no tiene alegaciones en contra, y destacó que es preciso garantizar que no se tomarán medidas de forma unilateral, y por ello se busca un acuerdo para intentar minimizar el impacto de cualquier solución.