CC critica la nueva estructura del Cabildo de Tenerife y augura el colapso turístico

El grupo nacionalista Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Tenerife ha manifestado este lunes su temor a que la nueva estructura del Cabildo genere un colapso en materia turística y de planificación en la isla.



El consejero Alberto Bernabé en un comunicado muestra su preocupación por la concentración en una misma área de Turismo, Planificación y Patrimonio Histórico, ya que puede generarse un parón en su actividad.



“No entramos a valorar la capacidad de la persona que esté al frente del área, entre otras cosas, porque no lo conocemos, pero sí sabemos que se tratan de materias muy importantes y con un amplio contenido. Tanto el turismo como la planificación son claves en la economía de la isla y deben tener un responsable único para que sean atendidas como es debido" señala Bernabé en la nota.



Prosigue que de lo contrario "tememos un colapso en asuntos vitales para Tenerife como el turismo, una actividad que facilita el sustento económico diario a muchas familias”.



Alberto Bernabé recuerda que en el mandato anterior estas áreas eran gestionadas por tres consejeros debido a la complejidad y dedicación que requieren.



Alberto Bernabé asegura que el actual grupo de gobierno no conoce bien el Cabildo y ha aprobado una estructura con 10 direcciones insulares sin realizar un análisis exhaustivo de las áreas y las materias.



“La estructura se aprobó por decreto, y no por el Pleno, y se hizo a la carrera porque el objetivo de Pedro Martín era proteger el sueldo de los tránsfugas Enrique Arriaga y Concepción Rivero, sin importarle otra cosa", critica Bernabé.