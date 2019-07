Carlos Alonso carga contra el PSOE y acusa a Cs de "transfuguismo": el Cabildo será "rehén" de la extrema izquierda

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), ha denunciado hoy que la moción de censura presentada contra él por PSOE y Ciudadanos, con el apoyo de Sí Podemos Canarias, se sustenta en el "transfuguismo" y la "falta de ética", además de que el gobierno insular será "rehén" de la extrema izquierda.



Los dos consejeros de Ciudadanos, que han sido expedientados y suspendidos cautelarmente de militancia por firmar la moción de censura son, según Alonso, "dos tránsfugas" y el PSOE se dispone a incumplir el pacto contra el transfuguismo al pretender llegar al gobierno insular con su apoyo.



La única alternativa que plantean los grupos censurantes frente al gobierno insular, según él, "centrado y moderado" de Coalición Canaria y el PP se resume en que "hay que echar a Coalición Canaria", lamentó Carlos Alonso en declaraciones a los periodistas.



Aunque Sí Podemos Canarias haya anunciado que no participará en el gobierno insular, en opinión de Alonso el Cabildo será "rehén" de ese partido.



"El PSOE ha preferido eliminar su papel central en la política y colocarse en la extrema izquierda, con Podemos como aliado", ha criticado. Alonso dijo no obstante que "hay que aceptar las reglas del juego, aunque se sustenten en la ausencia de ética", de manera que si triunfa la moción, él y todos los consejeros de Coalición Canaria se mantendrán en la oposición para, en sus palabras, "seguir contribuyendo a que Tenerife mejore".



Señaló que dado que el Tribunal Constitucional mantiene suspendidas las previsiones legales que limitaban la participación en mociones de censura de los consejeros expulsados de sus partidos no espera que desde una perspectiva jurídica se pueda frenar. Pero desde un punto de vista ético consideró que podría haber "una reflexión" en el PSOE sobre una moción que se sustenta en lo que él ha calificado de "dos tránsfugas".



Alonso ha asegurado que esta misma mañana, pocas horas antes de que se presentara la moción de censura, el consejero de Ciudadanos Enrique Arriaga le había negado en su despacho que hubiera ninguna operación en marcha y se había comprometido a votar a favor de la estructura de gobierno insular acordada entre CC y PP. Eso según la versión de Alonso, que es diametralmente opuesta a lo expresado públicamente este martes por el propio Arriaga, quien manifestó que su partido no apoyaría el pacto entre CC y el PP, entre otras cosas porque miembros del Partido Popular están imputados en diversas causas judiciales, lo cual es una "línea roja" del partido.



"Así que desde el punto de vista ético no me espero mucho", dijo Alonso, quien subrayó que "obviamente" se mantendrá en la oposición en el Cabildo si la moción, convocada para el 24 de julio a las 12.00 horas, triunfa.