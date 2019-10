Francisco Déniz aboga por “repensar” el modelo turístico para que Canarias deje de ser "ultradependiente"

Francisco Déniz, portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias en el área de Turismo, considera que la crisis generada por la quiebra de Thomas Cook demuestra que “Canarias, en materia turística, no es un país ultraperiférico, sino un país ultradependiente”.

Por ello, durante el pleno extraordinario que se celebrará el viernes, 4 de octubre, incidirá en que “nuestra economía, nuestro PIB y nuestros servicios fundamentales son así de vulnerables” porque “los sucesivos gobiernos de Canarias, desde los años 80, no han hecho la tarea de minimizar la dependencia tan extrema que tenemos del turismo”.

Para Déniz, es ahora, con el Gobierno de Progreso (PSOE-Sí Podemos Canarias-NC-ASG) cuando se puede, “por más que le duela algunos, repensar el modelo”.

“Lo que nos sucede es un reflejo de la crisis del modelo político y económico que hemos permitido con los gobiernos de Coalición Canaria de la mano de la patronal hotelera. Un modelo en el que no tenemos capacidad de decisión alguna”, incide.

Moratoria turística

Así, considera que “hay que impulsar ya, urgentemente, una moratoria turística, ni un solo hotel más. Ya está bien de sacrificar nuestra tierra para nada, sin necesidad ninguna y sin que sea de interés social ni general, pues es sólo interés de especuladores y de algunos constructores irresponsables e insolidarios”.

El diputado de la confluencia recuerda que “la propia patronal dice que aprovechemos esta crisis para pensar en lo que se ha hecho mal” e incide en que la crisis abierta por la quiebra de Thomas Cook demuestra que “ya hay un cambio de modelo en el turismo internacional”.

“Los touroperadores están llamados a desaparecer es favor de un sistema rápido, flexible y económico que pone en el centro al cliente y sus gustos pues es él quien se organiza sus propias vacaciones”.

Por lo que respecta a las medidas que puede adoptar Canarias para paliar “esa crisis anunciada y que solo los empresarios del sector no veían”, cree vital que “primero se establezca un inventario sobre las empresas realmente afectadas para que no se beneficien compañías no perjudicadas”

“Las medidas que se pondrán en marcha deberían acotarse a aquellas empresas con capital canario realmente afectadas por la quiebra de Thomas Cook y que las iniciativas estén vinculadas al mantenimiento del empleo” afirma.

Para Déniz “las crisis pueden enfocase desde el punto de vista de las oportunidades, pues sin crisis no hay cambio posible”, por lo que espera que ésta sea “la verdadera oportunidad” para conocer “si un conjunto de fuerzas políticas progresistas, en sintonía con la verdadera demanda popular y de interés general, apuesta por dejar de contar turistas y sí por favorecer el empleo de nuestra gente”.