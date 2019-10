Franquis afirma que Fonsalía es vital para Tenerife y que "no se cuestiona"

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha afirmado este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que el puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, es una prioridad para Tenerife, y aseguró que la mayoría del gobierno regional apoya su construcción, por lo que esta no se cuestiona.



Sebastián Franquis, que compareció a petición del grupo Nacionalista para hablar de si el puerto de Fonsalía es una prioridad para el gobierno canario, comentó que el proyecto de esa infraestructura tiene casi los mismos años que Coalición Canaria ha estado en el ejecutivo regional.



Y añadió que ahora le sorprende que cuando este gobierno lleva menos de cien días le pregunten qué va a hacer cuando en los 9.215 días anteriores "han dejado las cosas igual", para también destacar que la declaración ambiental favorable para la construcción de este puerto tardó seis años.



Dijo el consejero que la declaración ambiental se consiguió con un socialista en el gobierno español, y recordó que ahora se está a la espera de un último informe del ejecutivo central que responda a las alegaciones que el ejecutivo canario ha presentado, para después iniciar las obras.



Criticó que el anterior gobierno canario (CC) tardase seis meses en responder al informe desfavorable del ejecutivo central sobre la solicitud de adscripción de dominio público terrestre para el puerto de Fonsalía.



Por ello demandó que lo que se dice en el Parlamento canario hay que "demostrarlo en el papel y en el día a día", y preguntó los motivos por los que si el puerto era tan importante para CC no lo hizo constar como prioridad en los presupuestos generales del Estado.



Sebastián Franquis explicó que el puerto de Fonsalía no forma parte del pacto de gobierno de PSOE, Sí Podemos Canarias, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera, porque una formación no está de acuerdo con que se construya (Podemos).



La diputada del grupo Nacionalista Rosa Dávila opinó que el consejero había hablado en nombre del PSOE pero no del gobierno canario y denunció que la oposición a esta infraestructuras desde el ejecutivo central siempre se ha producido con los socialistas en él.



Rosa Dávila aseguró que no había pedido la comparecencia para poner de manifiesto las diferencias de los partidos que forman el gobierno canario respecto a una infraestructura necesaria para la provincia occidental, y cuyo proyecto se inició hace veinticinco años.



La diputada del grupo Nacionalista dijo que el puerto de Los Cristianos es una "tortura" para los ciudadanos, por lo que insistió en que es "clamorosa" la necesidad de un nuevo puerto en el sur de Tenerife, y recordó que hay dirigentes del PSOE, así como de la Agrupación Socialista Gomera, que reclaman la construcción de esa infraestructura.



Rosa Dávila criticó que la construcción del puerto de Fonsalía no avanza, e insistió en preguntar si habrá puerto y si es una prioridad para el gobierno canario.



Y adelantó que no permitirán que el consejero claudique ante los cuatro diputados de Sí Podemos Canarias, que son, agregó, los únicos que se oponen a la construcción del puerto de Fonsalía.



La diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, al igual que la de Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza insistieron en que se trata de una infraestructura vital para las islas occidentales.



El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, comentó que CC está acostumbrándose a estar en la oposición y afirmó que ese partido no tiene autoridad moral para criticar a un gobierno que lleva menos de cien días, y preguntó los motivos por los que no hablan del puerto de Granadilla (Tenerife).



Manuel Marrero reconoció que su partido se opone al proyecto de construcción del puerto de Fonsalía.



La diputada de Nueva Canarias Esther González mostró el apoyo de su partido a la construcción del puerto de Fonsalía, al igual que la diputada del grupo Popular Luz Reverón, quien reclamó contundencia para que se construya.



El diputado del grupo Socialista Jorge González indicó que la única política del gobierno canario que ha puesto interés con anterioridad a la construcción del puerto de Fonsalía ha sido la socialista Ornela Chacón, exconsejera de Obras Públicas.

Oposición al proyecto

El proyecto del puerto de Fonsalía cuenta con la oposición de ecologistas, como Ben Magec-Ecologistas en Acción, que han llegado a calificarlo de "atentado ecológico" y contra el que han presentado alegaciones; y también de investigadores, que afirman que "es incompatible con la protección de la ZEC".