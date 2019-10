La Fundación Pedro Zerolo se presenta en público para recordar la figura "libre" del político socialista

La Fundación Pedro Zerolo ha sido presentada este viernes públicamente un proyecto fundado en julio de 2018 e impulsado por todas las personas que “compartieron vida” con el fallecido activista socialista, como modo de recordar su figura personal y política “libre” que hizo a los demás igualmente libres y felices.



Así lo ha dicho el presidente de la Fundación Pedro Zerolo, Jesús Santos, durante un acto de presentación en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, al que también han acudido representantes políticos como el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, así como la rectora de la ULL, Rosa María Aguilar.



“Han pasado cuatro años desde que nos dejó un activista de la vida, feminista, republicano y laico. Un visionario y revolucionario, un loco del porvenir siempre comprometido con la igualdad, la justicia social y la diversidad que tuvo la valentía de hacer su propia revolución vital y personal”, ha descrito Santos, viudo del político socialista.



Santos ha recordado que Zerolo se definía como “uno más, nada menos”, y que quienes emprendieron el proyecto de la Fundación recuerdan su generosidad, su manera de hacer política y sus sólidos principios, características que consiguieron hacer “más libres y felices” a los ciudadanos.



Este proyecto, ha subrayado Santos, nació entonces con “incertidumbre” pero con mucha ilusión porque sus cercanos, que “siempre creyeron en él”, tratan ahora de “salvaguardar” su memoria con la Fundación.



Zerolo fue uno de los líderes, ha continuado Santos, de un movimiento de liberación sexual, equiparable a los movimientos feminista, abolicionista o sindicalista, que denunció en todo momento la homofobia y sus crímenes de odio.



“Ocurrió esto gracias a él. A su empeño y a todos los que apostaron junto a él por la visibilidad como arma para combatir el estigma social. Como él decía: lo que no es visible, no existe”, ha subrayado el presidente de la Fundación.



Vivió y trabajó “de forma incansable”, ha agregado, para combatir cualquier tipo de desigualdad y por todo aquel grupo social oprimido por color de piel, creencias, sexo, orientación sexual, identidad de sexo o por convicción política.



Porque creía, según Santos, en la igualdad “con mayúsculas, en libertades y en derechos globales. Con él, España se convirtió en un país más libre, avanzado y justo, y por esos motivos", ha finalizado, "se ha ideado y presentado la Fundación en su honor".



Su director ejecutivo, Miguel Ángel Fernández, ha destacado que la Fundación es joven y de carácter estatal, “pero muy canaria”, que se inició con el convencimiento de que el legado del político tinerfeño se ha de conservar y preservar.



La rectora de la ULL, Rosa María Aguilar, ha celebrado que el acto de presentación sea en la misma Universidad que en su momento acogió como alumno al político socialista, y en la que tomó “consciencia de su destino” y cogió las "riendas" de su vida.



“Pedro no pasó desapercibido. Delegado de clase, líder indiscutible, disfrutó del hervidero de ideas que era en esos momentos de cambio la propia Universidad, donde tanto interesaba el derecho, la filosofía, la política o la literatura”, ha recordado Aguilar.



Y ha asegurado que, gracias a Zerolo a y su “perseverancia”, hoy España disfruta de derechos que se consideran propios, cuando “hasta hace bien poco” formaban parte de la “ficción, España le debe a Zerolo una ley pionera en Europa y América sobre el matrimonio homosexual”, ha apostillado.



Una conquista de derechos que la Fundación trata ahora de mantener, preservar y divulgar, según sus principios fundacionales, y también promocionar políticas y compromisos sociales en las instituciones públicas y privadas, así como de proteger y defender a grupos y personas discriminadas.



También pretenden desde la Fundación convertirse en un laboratorio de ideas, en un espacio de encuentro, reflexión y debate de ámbito nacional, y en un garante de defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo.



“Para hacer esto posible necesitamos el apoyo de todos porque, como decía Pedro, aquí cabemos todos”, ha rematado Miguel Ángel Fernández.