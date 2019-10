La ministra de Justicia en funciones pide en Tenerife un apoyo "contundente al PSOE" y no se pronuncia sobre un posible pacto con el PP

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha pedido este sábado a la ciudadanía un apoyo "más claro y contundente" que el conseguido en las pasadas elecciones para "un gobierno de progreso" y no ha querido pronunciarse sobre eventuales pactos con el PP o Ciudadanos.



En declaraciones a los medios durante su visita a Santa Cruz de Tenerife para apoyar a los candidatos a las elecciones generales, Dolores Delgado ha respondido que hay que ir "paso a paso", al ser preguntada por si el PSOE podría pactar con el PP para garantizar la estabilidad y no repetir de nuevo las elecciones.



"Ni siquiera se ha iniciado la campaña", ha contestado la ministra, quien después rechazó hacer comentarios al anuncio de Albert Rivera de que Ciudadanos estaría abierto a pactar también con el PSOE y no solo con el PP.



Dolores Delgado se pronunció además sobre si en la próxima legislatura el PSOE derogará la denominada ley mordaza si gobierna: "Tenemos muchos proyectos tanto de aprobación parlamentaria, en tramitación parlamentaria, como de derogación parlamentaria. Claro que sí".



La ministra de Justicia en funciones, que mostró su pesar por el incendio del Ateneo de La Laguna, subrayó que el Gobierno de España "tiene una especial sensibilidad con Canarias", como ha demostrado con su apoyo a las contingencias que se han ido produciendo en estos meses, como el incendio en las cumbres de Gran Canaria o la quiebra de Thomas Cook.



"Cuando hay sintonía entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, a Canarias le va mejor", aseguró. Delgado afirmó que el 28 de abril "la ciudadanía habló de forma mayoritaria y clara" por "un gobierno progresista, coherente y responsable" y a partir del 10 de noviembre tiene que haber "estabilidad". Es necesario que "el apoyo mayoritario por un gobierno de progreso sea mucho más claro, para no tener estas limitaciones en cuanto a la gobernabilidad", argumentó.



Para Dolores Delgado, "es importante que los ciudadanos digan claramente su apuesta por el futuro y el progreso, como el 28 de abril y el 26 de mayo", pero "con más claridad y contundencia en el voto", insistió.



Durante su intervención en el acto electoral, la ministra abundó en que se necesita "estabilidad y gobernabilidad para mejorar la vida de los españoles" y que haya un gobierno que provea de bienestar, seguridad, justicia social, feminismo y cohesión territorial.



"El mejor gobierno que podemos tener es el de Pedro Sánchez", proclamó Dolores Delgado, y garantizó que no darán "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos adquiridos frente "al totalitarismo y la ultraderecha".



Antes que la ministra, intervino el cabeza de lista al Congreso del PSOE por Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, quien afirmó que la alternativa del 10 de noviembre está entre "gobierno progresista o bloqueo". Además, calificó a Ciudadanos de "partido veleta" y al PP de "partido condenado", y frente a ellos contrapuso "el proyecto ilusionante liderado por Pedro Sánchez".