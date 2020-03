Manuel Domínguez (PP): "No suspender el Carnaval fue una absoluta irresponsabilidad; en el norte nos estábamos quemando"

El alcalde de Los Realejos y presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, considera que Patricia Hernández (PSOE), alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, cometió una "absoluta irresponsabilidad" cuando mantuvo la celebración del Carnaval de Día en la capital y desactivó el Plan de Emergencias de la ciudad pese a las alertas del Gobierno de Canarias por viento, calima, fenómenos costeros y riesgo de incendios.

El alcalde norteño ha afirmado en una entrevista en Radio Marca Tenerife que él ha vivido algunos incendios y fenómenos meteorológicos adversos en el municipio, "pero lo sufrido ese domingo fue muy difícil". Mientras Santa Cruz celebraba uno de los días grandes del Carnaval, en seis municipios del norte de la isla se detectaban hasta 20 conatos de incendio simultáneos. Tres de ellos tuvieron lugar en Los Realejos y, según Domínguez, "fueron los vecinos los que lucharon contra el fuego".

En su opinión, “había que tomar decisiones" y en ese momento habló con el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE). Fue entonces cuando decidió, según ha explicado en la entrevista, cerrar la autopista TF-5, "quedando un tanto aislado el municipio de Los Realejos".

“Cuando te llama un bombero, o te llama un policía de la playa del Socorro y te dice que aquello no se puede parar, le digo que corte la autopista. En ese momento, o tienes mucha sangre fría y te calmas, o puedes tomar decisiones incorrectas”, ha añadido. “En general hay que decir que sí hubo solidaridad. Hay que vivir el momento y estar en primera persona para poder valorar o decidir", ha expresado.

Sin embargo, Domínguez ha añadido que hubo "determinadas circunstancias" que le "cabrearon". "Lo que hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es una absoluta irresponsabilidad”, ha opinado, ya que, según él, en el norte de la isla se estaban "quemando, literalmente". El alcalde ha recordado que los dispositivos aéreos no podían asistir debido al temporal y, por eso, tuvieron que atacar el fuego "por tierra”.

“Yo tengo mi teoría, no soy especialista en la materia. No sabemos cómo se pudo propagar el incendio de la manera en que lo hizo”, ha dicho, antes de añadir que “efectivos hay, profesionalidad también", pero que le preocupa el aislamiento en el que quedaron algunos municipios del norte tras el corte de la vía. "Este y oeste estaban bloqueados. Eso hay que verlo en profundidad, analizar las vías de evacuación”, ha afirmado.

Domínguez ha defendido a Francisco Linares (CC), alcalde de La Orotava, que criticó en Twitter a Patricia Hernández por mantener el Carnaval."Entiendo perfectamente el tuit de Linares y lo comparto. Ser político no es ser bombo y platillo. Es asumir responsabilidades en determinados momentos que no son populares, pero como aquí todo se mide en número de votos...". "Es una absoluta irresponsabilidad mantener un acto público con una alerta. Había alerta y el Gobierno había advertido de la situación. Ahora están dando palos de ciego. Desde el minuto uno podían haber salido para reconocer el error, pero no lo hicieron", ha opinado.

El alcalde de Los Realejos ha afirmado que él suspendería cualquier acto público en el municipio "si estuviese en juego una sola vida humana".