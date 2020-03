Muvisa recurrirá la sentencia que obliga a readmitir a un trabajador contratado pese a que no cumplía algunos de los criterios para el puesto

El consejero delegado de la Sociedad Municipal de Viviendas y Serivicios (Muvisa), Juan Ignacio Viciana, ha afirmado este martes en una nota de prensa que la Sociedad, "como no puede ser de otra manera", acatará la sentencia que obliga a readmitir a Silvestre Suárez, un trabajador que fue despedido en marzo de 2019, pero que no la comparte y por eso la van a recurrir.

Según se explica en la nota, a Silvestre Suárez lo contrató Plácido Mejías (entonces consejero delegado de Muvisa) el 1 de febrero de 2012 para coordinar los trabajos de modificación del planeamiento en Las Chumberas y la elaboración de los proyectos de urbanización, demolición y edificación en la zona. Tenía un salario mensual bruto de 2.867,70 euros y su contrato estipulaba que finalizaría al acabar estas labores, lo que formalmente se produjo en la primera semana de marzo de 2019, cuando Muvisa envió a la Gerencia de Urbanismo los Proyectos de Expropiación y Realojo de Las Chumberas.

Por ello, Suárez fue despedido el 7 de marzo de 2019. Sin embargo, explica la nota, "salvo que la intención fuera que Silvestre Suárez consolidara de forma irregular su plaza con carácter indefinido, como así ocurrió, habría que haberlo despedido en febrero de 2015, al cumplirse los 3 años de su contrato, como ocurre en la actualidad en Muvisa con todos los trabajadores temporales que alcanzan ese período".

Silvestre Suárez, añade el documento, fue contratado tras un proceso selectivo “abierto” al que se presentaron 73 personas. Pese al elevado número de aspirantes, se resolvió en solo dos días. Entre los requisitos para el puesto se exigía "formación universitaria" y "experiencia institucional de al menos 3 años".

Según la nota remitida por Juan Ignacio Viciana, "es evidente que el proceso estaba dirigido por Coalición Canaria, no solo porque en el caso de haber exigido titulación universitaria (como sí ocurre en el resto de las ofertas laborales de Muvisa que he podido examinar), Suárez hubiera quedado excluido ya que no tiene ningún título universitario".

Además, añade el actual consejero delegado de la Sociedad, "su ventaja competitiva con respecto a los otros dos finalistas era su experiencia institucional, un requisito que sólo se incluyó en esta oferta de todas las que he podido observar en la empresa (ya que tiene menos formación y experiencia laboral técnica que otros finalistas que son arquitectos técnicos y han coordinado equipos en proyectos que superan con creces en presupuesto al de Las Chumberas)".

Tan dirigido estaba el proceso, señala, que "bastaron solo dos días para descartar a otros 71 aspirantes".

Por ello, concluye que "ahora toca recurrir la sentencia, y resolver entre tanto la readmisión de Silvestre Suárez teniendo en cuenta su cualificación y el hecho de que las labores para las que fue contratado ya se extinguieron".

Finalmente, y para "dar respuesta a otra de las demandas de José Alberto Díaz, vamos a solicitar un informe para determinar si hay responsabilidades jurídicas del consejero delegado de Muvisa que en su día tenía que haber despedido a Silvestre Suárez y no lo hizo, permitiendo que consolidara su puesto de trabajo como indefinido de forma irregular".