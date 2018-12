Nueva reprobación al alcalde de La Laguna en el Pleno por "electoralismo" e ir por libre con la reposición de Las Chumberas

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha vuelto a reprobar al alcalde José Alberto Díaz (CC), en esta ocasión por su actuación "en solitario" y "electoralista" con relación a los problemas para la firma del convenio interadministrativo para la reposición de la urbanización de Las Chumberas.

En una enmienda presentada por Unidos se puede, Ciudadanos (Cs), PSOE, PP, XTF-NC y el exedil socialista Javier Abreu (osea 12 concejales contra los 7 de CC, y la abstención de Zebenzuí González, no adscrito), la oposición reprocha a Díaz que, en lugar de informar al Pleno sobre los motivos del retraso en esta firma -ya es conocido que el Ayuntamiento no ha justificado el uso de fondos que ha recibido para este fin-, y solicitar el respaldo de la Corporación, acudió en solitario a hablar con los vecinos de este barrio y se coló en Madrid en la firma del Convenio de Carreteras para reclamar al ministro de Fomento, José Luis Abalos, que haga lo propio con el de Las Chumberas.

Le afea la oposición al alcalde nacionalista que, ante la "importancia" del problema no solicitara "formalmente una reunión urgente entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento con el mandatao preceptivo del Pleno municipal, para tratar este asunto con el rigor y la seriedad que merece".

A un Díaz que se una vez se ha quedado solo con el apoyo de su grupo, la mayoría de la corporación le ha instado a que facilite la documentación relativa a las certificaciones del gasto del dinero que ha recibido el Ayuntamiento para Las Chumberas desde 2011 y al uso al que se ha destinado.

El alcalde negó a a aclarar si el retraso en la firma del convenio con el Ejecutivo estatal se debe a que el consistorio no ha justificado el empleo de estos fondos.

Díaz se limitó a contestar a la oposición que "ese dinero no se lo ha mamado nadie" y que responderá "cuando tenga que responderá" pues su prioridad ahora es que antes del 31 de diciembre se firme se acuerdo entre administraciones públicas, además de convocar una junta de portavoces para cuando finalizara el Pleno.

Pero las preguntas del portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, secundado por su homólogo de XTF-NC, Santiago Pérez, fueron claras, y exigió una respuesta por dos veces, sin éxito: "¿Se ha usado dinero de estos convenios, de esos millones sin justificar, a partidas no vinculadas con la obra de reposición de Las Chumberas? ¿Existen informes de la Intervención del Cabildo y del Ministerio que señalan ausencia de justificación de esos fondos por el Ayuntamiento?"

Echó un cabo entonces desde la bancada de Coalición su portavoz, Antonio Pérez Godiño, quien no arrojó mucha luz más: " Se justificará lo que haya que justificar; en alquileres y en el proyecto de demolición, y lo que no se pueda justificar es un dinero que tiene que estar en Muvisa o en las cuentas municipales, y si hay que reintegrarlo, se reintegrarán, no lo duden ni un minuto".

Tras estas palabras, Godiño sorprendió al dirigirse a Ascanio con una defensa del partido nacionalista que no aludía a ninguna expresión del líder de la oposición al menos en este pleno: "A uste le gusta hablar de la mafia de CC, pero CC no es una mafia, y aunque a usted le fastidie, vamos a seguir ganando elecciones".

(Habrá ampliación)