PSOE y Ciudadanos, sobre la moción de censura en Santa Cruz: se fraguó "en las alcantarillas" y por razones “inconfesables”

Los portavoces del PSOE y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín y Matilde Zambudio, respectivamente, han considerado que la moción de censura presentada contra la alcaldesa, Patricia Hernández, no tiene justificación y han señalado que los promotores tienen razones "inconfesables".



Martín y Zambudio han hecho estas declaraciones tras la presentación este lunes de una moción de censura promovida por Coalición Canaria, Partido Popular y la concejal de Ciudadanos Evelyn Alonso, quien, según ha anunciado la portavoz nacional del partido, Melisa Rodríguez, será expulsada por apoyar esa jugada política.



"Las razones que pueden ser las ciertas son razones inconfesables: el poder por el poder y o tal vez las prisas porque no sigan saliendo expedientes de los servicios jurídicos camino a la Fiscalía", ha dicho José Ángel Martín.



Ambos portavoces han destacado, además, que no hay que perder de vista el momento (el confinamiento por la pandemia de COVID-19) en que se fraguó la citada moción de censura: “El peor momento de la historia social, económica y sanitaria de este país, y encima sin justificación, porque no existe”, ha insistido Martín.



El portavoz del PSOE ha asegurado que sienten una “profunda tristeza”, pues ha quedado claro que mientras el grupo de gobierno trabajaba por Santa Cruz y sus ciudadanos, los proponentes de la censura solo estaban preocupados "por el poder y por lodos en donde se fraguó esta moción de censura”.



José Ángel Martín ha criticado, asimismo, la credibilidad “bajo mínimos” que desprenden tanto CC y PP, como la concejal de Ciudadanos Evelyn Alonso, pues aunque el pasado viernes “todos decían que no era el momento de hablar de mociones de censura”, cuatro horas después la estaban firmando en la notaría, ha agregado.



Del mismo modo, Martín le ha reprochado a Evelyn Alonso que criticara la gestión de CC y PP en el Ayuntamiento y que incluso la calificara como “la peor gestión realizada en Santa Cruz”, y sin embargo, ahora, apoye la moción.



“Por lo tanto, una credibilidad bajo mínimos, cuando no mintiendo directamente a la ciudadanía sobre lo que estaba sucediendo realmente en las alcantarillas donde se fraguó esta moción de censura”, ha incidido el portavoz socialista.

La primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, hablar de la moción de censura presentada contra el gobierno municipal por parte de CC, PP y la concejal Evelyn Alonso Efe





Zambudio, por su parte, ha destacado que Evelyn Alonso les aseguró “claramente” que iba a cumplir con las instrucciones de la dirección nacional de Ciudadanos, “por lo que empezar así, con esos cambios de cuatro horas, es bastante lamentable”.



A este respecto, la portavoz de Cs ha querido destacar la “contundencia” con la que Evelyn Alonso afirmó que era “una persona de partido” y que el voto y las instrucciones “eran sagradas”. Por tanto, “entendimos que había asumido esa responsabilidad y que compartía la opinión de que, en estos momentos, no procedía una moción de censura”, ha explicado.



Zambudio ha afirmado, además, que el apoyo del PP supone una irresponsabilidad absoluta, pues la moción de censura redundará en “perjuicio” de todos los vecinos de Santa Cruz, y supondrá una “parálisis” que los ciudadanos, “sin duda, no se merecen”.



En relación a las declaraciones de Evelyn Alonso, en las que asegura que se ha sentido amenazada por Patricia Hernández, Jose Ángel Martín ha señalado que son “insostenibles”.



“Ella dice que le dijeron que la alcaldesa dijo. La verdad es que en el patio del colegio a lo mejor servían este tipo de cuestiones. Pero si algo tiene el PSOE y la alcaldesa es que no van por ahí amenazando a nadie”, ha declarado.



Ha insistido, además, en que la alcaldesa solo es responsable de lo que diga directamente, “y en ningún momento de lo que un tercero, cuarto o quinto le diga a Evelyn”.



Sobre las presuntas injerencias en el área de Urbanismo cuando la dirigía el exedil, Juan Ramón Lazcano, de Cs, Zambudio ha asegurado que le sorprende “mucho” que Alonso se haya referido al plan especial de Las Teresitas, porque se aprobó por unanimidad tanto en Consejo Rector como en Junta de Gobierno. “Por tanto, tendría que explicar a qué injerencias se refiere”.



Ambos portavoces han mantenido que seguirán trabajando “hasta el último segundo donde tengamos las responsabilidades de gobierno”, y han asegurado que también pelearán “hasta el final” por frenar la moción.



“Es muy complejo, lo sabemos, no vamos a engañarnos, pero tenemos todos los canales abiertos, con interlocución con varios partidos políticos, para ver si se puede frenar esta situación”, ha concluido Martín.