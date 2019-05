El PSOE, sobre el tuit de Díaz Guerra: "Da repelús la crueldad con gente que duerme al raso"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha afirmado este lunes en relación al tuit de su homólogo del PP, Guillermo Díaz Guerra, que le produce "repelús" ver la enorme crueldad con la que se habla de gente "que duerme al raso".



Patricia Hernández se ha referido en declaraciones a los periodistas al mensaje publicado en Twitter por Guillermo Díaz Guerra en el que afirmaba que "no puede tener los mismos derechos un inmigrante o un grancanario que un chicharrero", por el que posteriormente pidió disculpas.



La candidata socialista recordó que Díaz Guerra aludió de esta manera a los usuarios del albergue municipal, esto es "de la gente que no tiene a nadie y que si no hubiera albergue dormiría en la calle".



Por ello lamentó "el poco ejercicio de empatía que hacen aquellos que tienen de todo" y subrayó que la capital tinerfeña "no merece esto" porque sus ciudadanos siempre han dado muestras de solidaridad.



Asimismo, advirtió la candidata socialista de que los derechos "no los otorga un candidato", sino que "los dan las leyes" y el deber de las instituciones públicas es "cumplir y garantizar esos derechos".