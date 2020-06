Patricia Hernández, sobre el dinero de Las Teresitas recuperado: "El mérito de la anterior corporación en este asunto es cero"

Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, ha defendido este jueves el trabajo realizado por el actual equipo de gobierno en la ciudad para lograr recuperar la mayor parte de los 97 millones de euros malversados por el empresario Antonio Plasencia, en la cárcel por el llamado caso Las Teresitas. Tras un año en la alcaldía, el equipo de Hernández ha cerrado un acuerdo con la propia familia del empresario condenado para que entregase un edificio de su propiedad como parte del dinero malversado que este debía devolver a la ciudad. Ese acuerdo salió adelante después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento encontraran un resquicio en el entramado societario del empresario por el que podría imputarse a su familia por alzamiento de bienes .

"Las negociaciones empezaron en diciembre y por momentos estuvieron rotas. Para nosotros era importante cubrir la totalidad de la deuda y garantizar lo que estaba aplazado. Ambas son vitales y están aseguradas", ha explicado Hernández en una entrevista en Radio Marca Tenerife. La alcaldesa ha añadido que desde que se firme el convenio, "seremos los propietarios del edificio", por lo que la renta del mismo "irá al Ayuntamiento de Santa Cruz".

Sin embargo, ha explicado, "no podremos disponer libremente de la instalación porque el Gobierno de Canarias tiene un derecho consolidad con opción a compra que también subrogamos. Ellos mantienen sus derechos y obligaciones con Plasencia y nosotros seremos los beneficiarios".

Respecto a otro inmueble también entregado como pago de la deuda, Hernández ha dicho que es muy pronto para determinar qué se hará con él, aunque "también rentará a las arcas municipales. Esto, más el pago aplazado y el compromiso anual del señor Plasencia, son unos tres millones de euros", ha dicho Hernández. "El alquiler de la Consejería de Educación son otros tres. Son más de seis millones que en estos momentos vienen como agua de mayo al Ayuntamiento", ha expresado.

La alcaldesa de la capital tinerfeña ha matiza que el Ayuntamiento se encargará de hacer las obras del segundo edificio, que pasa a titularidad del consistorio "tal y como está, incluso sus aparcamientos", aunque está por ver si se alquila a una institución o a un privado "y ya se vería quien se encargaría de realizar las reformas".

Patricia Hernández ha explicado, además, que existen dos tasaciones: una municipal, de 20 millones, y otra de TINSA, de unos 23. "Lo que nos comprometemos las partes es ir a una tasación dirimente porque hay una diferencia sustancial entre ambas. Allí se dirá el valor exacto del inmueble", ha afirmado.

Respecto al trabajo del anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento para recuperar la enorme suma malversada, Hernández ha dicho que cuando su equipo llegó a la Alcaldía "no había voluntad de pago". A eso hay que añadir, ha dicho, "el intento de compra del Cabildo de uno de los edificios trabados a día de hoy. Además, el Gobierno de Canarias [presidido entonces por Fernando Clavijo, también de CC] compró en diciembre de 2018 los terrenos anexos a La Candelaria por más 5 millones. Además, posteriormente se expropió unos terrenos anexos a esos. No había voluntad de pago y lo intentamos demostrar en los juzgados", ha aclarado.

Hernández ha afirmado que en aquellos momentos se hizo una contrato externo con Ruymán Torres y ahora mismo es coordinador de los servicios jurídicos. "Él ha estado al frente de este asunto", ha dicho.

La alcaldesa de Santa Cruz ha informado también de que su intención es retirar la denuncia contra Plasencia porque su voluntad "no es que nadie acabe en la cárcel, sino cobrar". La alcaldesa ha contado que se reunió "cara a cara con la familia" del empresario; reuniones que fueron "corteses y educadas en las que cada uno defendía sus intereses". Sin embargo, ha dicho, "no hemos podido hacer lo mismo con los otros condenados. No obstante, seguiremos trabajando para recuperar el dinero que es de todos los santacruceros".

Hernández ha afirmado con rotundidad que el mérito de la anterior corporación en cuanto al cobro de las cantidades "es 0". "No hicieron nada para recuperar el dinero, más bien todo lo contrario. Ni siquiera exigieron la ejecución de la sentencia de principios de 2019", ha explicado. "De 2017 a 2019 el dinero se movió de lado a lado. De momento sólo hemos cogido a uno, pero es probable que algunos de los condenados hiciera lo mismo", ha añadido.

Una plaza para la fiscal

Patricia Hernández defendió en la rueda de prensa de este miércoles en la que anunció el acuerdo con la familia Plasencia para recuperar el dinero defraudado que iba a proponer dedicar una plaza a la fiscal que llevó a los empresarios y políticos corruptos a la cárcel.

"Durante este proceso ha sido vilipendiada y seguro que no lo ha pasado bien. Es un homenaje a los que han logrado recuperar este dinero. Es la culminación del trabajo de mucha gente", ha dicho.

Carlos Alonso defiende la compra de los inmuebles de Plasencia

El expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), también ha estado este jueves ante los micrófonos de Radio Marca Tenerife. Allí ha vuelto a defender que para recuperar el dinero defraudado era mejor comprarle con dinero público al empresario encarcelado los edificios que ahora han sido entregados. "Nosotros hubiéramos comprado el edificio desde el Cabildo. Eso hubiera supuesto que el Ayuntamiento hubiese cobrado en dinero en vez de en inmuebles", ha dicho. De haber ocurrido de esta forma habría sido el dinero público del Cabildo el que hubiese acabado pagando la deuda del empresario.

Alonso, sin embargo, ha reconocido que "en principio la noticia parece buena para Santa Cruz. Tendremos que analizarla y tener más detalles. De momento sólo tenemos la palabra de la alcaldesa. Cuando se conozcan más datos la valoraremos".

Alonso ha insistido en que el edificio ahora titularidad del Ayuntamiento, si lo hubiera comprado el Cabildo se habría utilizado para el traslado del hospital Febles Campos. "Esta idea se malogró porque el PSOE cuando se estaba formulando un acuerdo lo tildó de negativo y se opusieron con uñas y dientes. Sin embargo, es algo parecido a lo que ha ocurrido ahora. Lo que ha hecho el Ayuntamiento es sentarse con una persona condenada y negociar con él para cobrar una parte de la condena", ha criticado. Según él, "si se hubiera adquirido el edificio, se le hubiera dado el dinero a la corporación para resarcirse de la deuda del caso Las Teresitas", ha dicho, convencido de que el empresario corrupto habría pagado la deuda con ese dinero, cosa que no ha hecho hasta ahora.

Para Carlos Alonso "el Ayuntamiento tiene un edificio que no sabe qué hacer con él. Está vacío y tendrá gastos de mantenimiento. Además, será difícil venderlo. Antes el Cabildo estaba dispuesto a comprarlo, pero ahora lo alquilarán. Creo que es peor solución", ha dicho.

"El PSOE ha negociado con un condenado, pero si lo hacemos nosotros nos llaman corruptos", ha dicho, tras defender una vez más que era mejor opción pagarle decenas de millones de euros de dinero público al empresario corrupto para que lo utilizase (o tal vez no) para devolvérselo a los ciudadanos de Santa Cruz, con lo que al final la deuda se habría pagado con el dinero de todos los tinerfeños, en lugar de con el patrimonio personal del empresario condenado.

Sobre una posible moción de censura en Santa Cruz de Tenerife, ha dicho que la gestión en el Ayuntamiento "es mala" y que el objetivo de una moción es "cambiar las cosas". En su opinión, la situación de la ciudad "es peor que hace un año".