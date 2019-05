Rubens Ascanio: "Hay hambre de cambio y se dará una mayoría de progreso para acabar con 30 años de CC en La Laguna"

Rubens Ascanio, candidato a la alcaldía de La Laguna por Unidas Se Puede, seguro que no para de pensar que esta vez sí será; que el pacto de progreso que no llegó tras los comicios locales de 2015, ahora toca que se convierta en fumata blanca.

Ante la previsible ausencia de mayorías absolutas en La Laguna, el cabeza de lista de la confluencia de izquierdas Unidas Se Puede (Sí Se Puede, Podemos, IUC y Equo), el grupo que en 2015-19 lideró la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna (a un concejal de distancia de CC -siete-, que mantuvo el alcalde) cree que sí habrá acuerdo de progreso y con él CC se irá a la oposición tras tres decenios al frente del segundo municipio más importante en Tenerife, según número de habitantes.

En esta entrevista, Rubens Ascanio repasa qué hacer en adelante en beneficio de la gente y el detalle del proyecto político de esa confluencia para La Laguna. Los porqués del cambio son múltiples y variados, y sobre todo están relacionados con la mala gestión de CC, el abandono del interés general de los vecinos y los supuestos problemas de corrupción... Unidas Se Puede tiene ganas y las mejores vibraciones, pero hay que esperar a ver qué pasa con el recuento de votos del 26M...

¿Qué sensaciones tiene a pocos días de las elecciones del 26M tras recorrerse el municipio de La Laguna de cabo a rabo? ¿Hay opciones de cambio hacia la izquierda en la gestión inmediata de la Corporación local?

El 26 de mayo será un día histórico. Hay una inmensa hambre de cambio en La Laguna y creo que habrá una mayoría de progreso que acabará con tres decenios de mal uso de los recursos públicos.

Todos los sondeos avanzan que no habrá mayorías absolutas en el Ayuntamiento de La Laguna y que un pacto progresista pasará por llegar a acuerdos con el PSOE. ¿Es el actual otro PSOE, el de Yeray Luis Gutiérrez, quiero decir?

Unidas Se Puede en 2015 fue la segunda fuerza en el salón de plenos [con seis concejales]. Llevamos cuatro años de intenso trabajo en los pueblos y barrios, trasladando más del 50% de las iniciativas plenarias. Hemos mantenido la unidad de acción entre Podemos, Sí Se Puede, Izquierda Unida y Equo con éxito, sabiendo que nos completamos. Estoy seguro de que la gente sabe que somos la principal garantía de cambio en este momento en La Laguna.

Me gustaría pensar que el PSOE no se mantendrá como muleta de Coalición Canaria en este mandato, ni por activa ni por pasiva. Si hay que sumar, nuestra apuesta es clara: un pacto de progreso que ofrezca estabilidad, junto a diálogo abierto con todos los grupos para lograr amplios acuerdos en los elementos estratégicos, como el Plan General.

Si La Laguna vota cambio, progreso, gobernar desde la izquierda..., ¿cuáles serán las prioridades tras cuatro años de mandato de CC-PSOE primero y luego de CC en solitario, en un cuatrienio que han calificado como lleno de escándalos y desatenciones a los ciudadanos?

Me parece que la primera necesidad es la de establecer un gran plan de choque para reforzar y ampliar la red de atención social municipal, alcanzando al menos el 15% del presupuesto, frente al 10% actual. Además estudiaremos el desarrollo de un plan de choque ante todas las administraciones competentes en materia de servicios sociales y empleo para garantizar el acceso a una renta equivalente al SMI a todas las personas adultas del municipio, de forma progresiva y reconocida como derecho subjetivo.

Otro asunto central es el de la vivienda. La Laguna cuenta con más de 2.300 familias demandantes de vivienda de protección oficial y tenemos 15.000 casas vacías. El Ayuntamiento debe intermediar para facilitar su puesta en uso. Por otra parte, debemos atender problemas muy serios como el de la reposición de Las Chumberas y las obras pendientes en El Cardonal, Padre Anchieta o La Verdellada.

Usted ha sostenido en varias ocasiones que la gestión de CC en La Laguna ha sido un desastre. ¿En qué certezas apoya esa afirmación y cómo habrá que actuar en adelante para ordenar la casa pública, que, según Unidas Se Puede, está totalmente desarmada?

Coalición Canaria no ha cumplido lo prometido en este mandato ni en los anteriores. No tenemos un nuevo Plan General, no tenemos una relación de puestos de trabajo actualizada, no tenemos nueva ordenanza de participación, no tenemos presupuestos participativos, no se ha movido una piedra en Las Chumberas o el mercado municipal, mantenemos edificios públicos con coste millonario cerrados... Ni siquiera han logrado llevar al pleno el presupuesto municipal de este año.

Además, en estos cuatro años no se ha afrontado la auditoría real y efectiva de los 105 millones de euros en facturas impagadas que nos dejaron los gobiernos de Oramas y Clavijo, que además hemos tenido que abonar con más de 20 millones de euros anuales en los últimos años, pagados al Santander y La Caixa por los préstamos que el Gobierno de La Laguna tuvo que tramitar en 2012 y 2013.

Toca reordenar el Ayuntamiento y mejorar la gestión de los recursos municipales, apostando por la gestión 100% pública de los servicios que fueron privatizados. Estoy seguro de que un mayor control de los pliegos de condiciones de las empresas que prestan servicios públicos, acabando con la dinámica de la contratación a dedo o política, permitirá que se reduzca las cantidades que pagamos, igual que reduciendo el gasto político, los alquileres innecesarios que estamos abonando y reordenando las plantillas del personal municipal para cubrir las necesidades que tenemos en la actualidad.

Rubens Ascanio y María José Roca, primero y segundo en la plancha de Unidas Se Puede

Otro aspecto a mejorar es el de los tributos. La población ha sufrido un auténtico saqueo, con un incremento del 83% en el IBI entre 2006 y 2016, en lo peor de la crisis, mientras que las grandes empresas de las telecomunicaciones o las de la energía no han pagado un euro, a pesar de los acuerdos plenarios que hemos logrado para ello. Solo con las empresas de telefonía hemos dejado de ingresar 2,4 millones de euros en los últimos años.

¿A quiénes han beneficiado los últimos gobiernos locales de CC, con varios decenios ya en el poder lagunero, y a quiénes seguro que no?

Si miramos las causas judiciales abiertas o las grabaciones del caso Corredor, que hicieron seguimiento de las llamadas de Fernando Clavijo cuando era alcalde en 2010, tenemos un municipio que ha sido usado como un pastel a repartir entre afines y amigos.

Tener que llevar el carnet de un partido en la boca para poder entrar en una empresa que presta un servicio público es vergonzoso, genera precariedad y sobrecoste en los servicios, donde es más importante que el político de turno tenga línea directa con los propietarios de la empresa que la gestión propiamente dicha.

La realidad es que en los últimos años seguimos siendo uno de los tres municipios con mayor pobreza anclada, con más necesidades de vivienda y mayores problemas de movilidad. Esta población no se ha beneficiado en absoluto de la gestión municipal.

¿Por qué ha habido tanto ruido y tantos escándalos, políticos, judiciales, con denuncias en los juzgados, en estos cuatro años (2015-19) y cuál ha sido el papel del socio de gobierno de CC en casi todo el mandato, el PSOE, en este jaleo?

Es el resultado directo de una gestión imprudente de las instituciones. Al final la única herramienta posible para la oposición es la de recurrir a la vía judicial para hacer cumplir la legalidad o aclarar lo sucedido. No es fácil pues requiere una gran inversión de recursos para el asesoramiento jurídico y el estudio de los expedientes, pero es una obligación ética y legal.

En el caso Grúas, por ejemplo, hicimos un proceso previo vinculado a una comisión de investigación que quedó en nada por las presiones de CC al PP. Ante eso decidimos recurrir al juzgado. No se trata de un asunto menor. Estudiando los expedientes vemos que privatizar este servicio para poder colocar a personas afines a los concejales costó a los laguneros cerca de un millón de euros más que la gestión directa, según los informes técnicos.

Explique al menos la media docena de medidas de aplicación urgente que ha definido su partido para llevar a flote el Ayuntamiento de La Laguna, sobre todo pensando en las personas, en los vecinos, en sus atenciones sociales básicas y en la mejora de la calidad de vida, que también pasa por el avance económico.

Nuestra propuesta central está basada en derechos sociales y en vivienda, como ya le comenté. Además creemos que urge establecer medidas que permitan facilitar las citas y la gestión de informes mediante medios telemáticos.

Otra propuesta clave es la de reducir el malgasto de recursos públicos. En este sentido estaremos en los 100 primeros días con medidas concretas para reducir el coste político municipal, que nos hace ser el primer municipio de Canarias en cuanto a sueldos de cargos públicos. Además vamos a aplicar mecanismos para la gestión 100% pública del agua en el municipio, garantizando una reducción de su coste para las familias con menos recursos.

El mandato próximo queremos que también sea el de los pueblos y barrios, con un proceso de descentralización real que lleva demasiado tiempo pendiente. La puesta en marcha de servicios básicos, como centros de mayores y la mejora de las escuelas infantiles, también serán ejes fundamentales. Además, queremos impulsar los más de treinta proyectos de zonas verdes que llevan esperando desde hace quince años en el Plan General, espacios fundamentales para la convivencia y la mejora de la vida de las personas.

Finalmente, vinculado al Plan General, apostamos por un documento renovado de forma participada, eliminando los pelotazos que se incluyeron en la propuesta de la era Clavijo y defendiendo el suelo agrícola y natural.

¿Qué papel juega La Laguna en que se pueda dar un cambio en el Cabildo de Tenerife, para la salida de CC, y de qué manera está contribuyendo su confluencia a que ello sea posible?

La Laguna es la pieza clave del tablero de un régimen construido por un partido empresa llamado Coalición Canaria, lo hemos visto en este mandato y sabemos el resultado político de esta situación. Harán todo lo que esté en su mano por no perder lo que ven y usan como un botín para empresas amigas, que facturan millones de euros anuales de las cuentas públicas. El resultado de La Laguna hará más amplia la brecha entre la izquierda y la derecha en otros instituciones, de eso no me cabe duda. Vamos a aportar miles de votos a favor de la regeneración.

¿Por qué se ha llegado a la situación que padecen algunos vecinos de Las Chumberas con sus pisos y también otros ciudadanos en barrios cercanos? ¿No le parece un problemón, quizá el más grave en estos cuatro años?

Seguramente es uno de los problemas más graves que debemos afrentar en el mandato que comienza tras el 26M. .

Hay un ejemplo claro de lo que significa el cambio en La Laguna con lo que hicimos en Muvisa. Antes se estaba usando el dinero de la subvención en todo tipo de gastos y ahora hay una cuenta con más de 15 millones exclusivamente para Las Chumberas. Conocemos con bastante claridad qué ha sucedido con el dinero.

¿Qué hay que hacer con las viviendas en alquiler de la empresa pública Visocan y cómo califica la gestión en este ámbito del Gobierno de Canarias?



Es otro ejemplo de mala gestión. En esta mandato hemos llevado cuatro mociones sobre las 1.002 casas de Visocan en La Laguna y su situación de abandono. Nuestra propuesta es clara: ayudar a los inquilinos que quieran iniciar el proceso de compra, desde el punto de vista de las gestiones burocráticas y legales, así como pedir un precio basado en los años que han pagado, no en la especulación urbanística, como quiere el Gobierno de Canarias.

¿Por qué los laguneros deben ir a votar y no quedarse en casa o permanecer lejos de las urnas? ¿Confía en que haya una buena participación?

Creo que la ola de participación de las generales sigue viva y es una ola de progreso y cambio, de avance y mejora, que sabe que cada voto cuenta. Posiblemente el resultado del domingo dependa de un puñado de votos de diferencia entre el primero y el último.

La mejor manera de garantizar el cambio en La Laguna es apostando por Unidas Se Puede como primera fuerza de la izquierda, por ser garantía de renovación política. Para eso es clave que seamos la fuerza más votada.

¿Tienes buenas vibraciones, pese a la intensa atomización de la izquierda en La Laguna, con hasta cinco partidos diferentes con opciones de acceder a representación en el segmento de la izquierda (Unidas Se Puede, Avante La Laguna, Nivaria, NC y PSOE?

Unidas Se Puede es ejemplo de unidad, una suma que funciona y multiplica desde hace cuatro años. Creo que la dispersión del voto no es buena, suele castigar, pero esa dispersión será aún más intensa en la derecha en esta ocasión.

¿Qué es lo que más le reprocha al aún alcalde y a su grupo de gobierno: falta de diálogo, dejadez, ausencia de transparencia, indicios de corrupción...?

Es una mezcla de cosas. Creo que es un equipo con deficiencias serias en el diálogo, nacido a la sombra de un poder absoluto y que entiende la negociación como una compra o una rendición.

Además es un partido que asume con normalidad la discrecionalidad en los servicios, en la gestión del empleo en las empresas que prestan servicios públicos... Eso en parte explica que la imputación por el caso Grúas sea tan clara y rotunda para José Alberto Díaz y el actual portavoz municipal de CC [Antonio Pérez-Godiño].