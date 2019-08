Santa Cruz de Tenerife inicia un plan de limpieza en profundidad con más de 50 acciones durante dos meses

La alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha anunciado en rueda de prensa que ha comenzado un plan de limpieza "en profundidad" de la ciudad, que abarcará los cinco distritos y "prácticamente" los 81 barrios de la capital con más de 50 acciones.



Desde este lunes hasta el 7 de noviembre se repartirán las labores de limpieza entre varias zonas de la ciudad y esta duración será mucho mayor a la prevista inicialmente -dos semanas- puesto que tras las inspecciones técnicas se decidió que "todos los barrios de Santa Cruz" necesitaban estos trabajos.



Según ha indicado la alcaldesa, el objetivo es "intervenir en zonas que requieren actuaciones complementarias a las habituales" y en las que los vecinos "han puesto quejas" dada la suciedad de las calles.



"Los chicharreros consideran la falta de limpieza como uno de los problemas que más les afecta", ha agregado Hernández.



El barrio del Toscal ha sido elegido como la primera zona del plan ya que se busca "alejar el dispositivo de la vida ordinaria" y agosto es el mejor mes para ello, no obstante, "se ocasionará problemas a los vecinos" como la retirada de vehículos para que la maquinaria funcione correctamente.



La alcaldesa ha señalado que durante tres días se limpiará "a fondo" este barrio y que después se pasará a la zona de Duggi, otra parte de la ciudad con "mala movilidad".



Más tarde se irá avanzando hacia el distrito Ofra, para limpiar, no tanto las calles principales como la avenida Príncipes de España, sino los barrios en los que las labores contra la suciedad llevan más tiempo sin realizarse como César Casariego o Juan XXIII.



El dispositivo seguirá el recorrido por los distritos Salud-La Salle, Suroeste-Anaga y Centro-Ifara en calles que se han seleccionado en función de un estudio realizado durante tres semanas que ha comparado "las incidencias de los vecinos con el historial de trabajo del servicio de limpieza".



Así lo ha dispuesto el concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del consistorio, José Ángel Martín, quien ha explicado que se emplearán tres hidrolimpiadoras, una barredora y grupos de 6 u 8 operarios que apoyarán al personal que trabaja habitualmente en cada zona.



"En total un despliegue de cuatro máquinas y ocho personas" que complementarán el trabajo diario y que no supone un gasto añadido al Ayuntamiento ya que se incluye dentro del gasto mensual de limpieza.



"El paquete que estamos pagando no es barato por lo que hay que aprovechar al máximo los recursos disponibles", ha subrayado Martín, quien ha insistido en que "no se ha hecho nada extraordinario para llevar a cabo este plan sino que se ha reorganizado el trabajo".



La empresa encargada de llevar a cabo esta tarea será Urbaser, a pesar de que el contrato con ésta finaliza el 30 de septiembre y el plan durará hasta noviembre.



"Se está esperando por las medidas cautelares del juzgado"-tras la denuncia interpuesta por supuestas irregularidades en la pasada adjudicación- pero, en cuanto lleguen "exprimiremos al máximo los recursos de la nueva empresa de igual manera", ha dicho Martín.



Este plan solo contempla la limpieza de las calles en cuanto suciedad y malos olores, como los provocados por la orina de las mascotas, mientras que otros aspectos como los parques y jardines, las pintadas, los contenedores y los solares quedarán fuera del mismo.



En el caso de los contenedores, la alcaldesa ha confesado que "la mayoría están rotos", pero que a día de hoy es "imposible cambiarlos" dado que no valdrían para los camiones de la empresa adjudicataria del servicio actual.



En lo que respecta a los parques y jardines "se está trabajando en un pliego ambicioso" que tardará más tiempo en ponerse en marcha para no solapar ambos proyectos.