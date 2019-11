Vecinos de Arico se manifiestan contra la moción de censura.

Un grupo de vecinos y vecinas de Arico se han manifestado este sábado en contra de la moción de censura que pretende llevar a cabo el grupo municipal Primero Arico con el apoyo de CC y PP y que fue anunciada esta misma semana.

Los manifestantes han salido desde el colegio de Arico Viejo hasta la plaza del Ayuntamiento y han pedido al concejal de Primero Arico, Sebastián Martín, que ponga fin a "sus ansias de poder y piense en el bienestar del municipio, que lo último que necesita es volver una vez más al caos que ha caracterizado al pueblo durante los más de 30 años de gobiernos de CC y PP".

Según informa el PSOE en un comunicado, durante la lectura de un manifiesto, representantes de la plataforma ciudadana Arico no se lo merece han señalado que son un grupo noble, pacífico y democrático” que se ha visto en el deber y la obligación de ejercer su derecho constitucional de manifestación ante lo que consideran un claro paso atrás en el devenir de la localidad.

“El señor Sebastián Martín no tiene ninguna credibilidad ante el pueblo. Ha venido a incendiar y a traicionar a los vecinos y vecinas que confiaron en su partido y en él mismo para propiciar el tan ansiado cambio de gobierno”, han expresado los vecinos al leer el manifiesto.

Además, los ariqueros y ariqueras han afirmado que a Sebastián Martín solo le mueve el poder por el poder y le han acusado de estar en la política para servirse a sí mismo en vez de para servir a la ciudadanía.

“Hoy Arico habla porque no se merece esto. No a la moción de censura”, han añadido los vecinos, que también se han preguntado cómo es posible que Sebastián Martín vaya a formar gobierno con los mismos partidos a los que llevó a la Fiscalía.

Para los vecinos reunidos en la manifestación, hace cuatro meses Arico decidió el rumbo que quería y la persona que preferían que les representase como alcaldesa: Olivia Delgado, del PSOE. La propia alcaldesa este lunes calificó la moción de censura de “traición” a la voluntad de los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales y es una decisión “injustificada”.

La plataforma Arico no se lo merece ha culminado su manifiesto tras señalar que “no todo vale” y para decir alto y claro que no quieren que nadie decida por ellos y, sobre todo, que lo que el pueblo necesita es un grupo de personas que gobierne por el bienestar de los vecinos y no a concejales que lo único que buscan es cobrar una nómina.