Vidina Espino: “Me resulta llamativo que la abogada de los concejales expulsados de Ciudadanos haya pertenecido al PSOE”

La diputada autonómica de Ciudadanos (Cs) y portavoz adjunta del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha reconocido que le resulta “llamativo que la abogada” que defiende a los concejales expulsados de la formación naranja en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, después de que ambos recurrieran la decisión del partido ante los tribunales, “haya pertenecido al PSOE”. Se refiere a Sandra Rodriguez, quien también defiende a los denunciantes del caso Grúas.



Estas declaraciones, hechas a Radio Marca Tenerife este miércoles, se producen después de que la Fiscalía apoyara que se suspenda la expulsión de Matilde Zambudio y Ramón Lazcano. “No entiendo si realmente se están defendiendo los intereses de los concejales o del PSOE en Santa Cruz de Tenerife”, ha afirmado Espino, quien opina que en los tribunales “lo que se está dirimiendo tiene más que ver con la ley canaria, si tienen derecho o no a cobrar un sueldo, porque han recurrido por eso, para seguir cobrando del ayuntamiento”.

En cualquier caso, la también responsable de Comunicación de Ciudadanos ha dicho que no está siguiendo el proceso judicial porque “la expulsión la efectúa el comité disciplinario del partido” y ella no está en el mismo. Pero sí recuerda que tanto a Zambudio como a Lazcano se le dieron “unas instrucciones” a los concejales de “votarse a sí mismos”, porque el objetivo de la formación naranja en Santa Cruz de Tenerife, según Espino, era llegar a un “acuerdo moderado, de centro” con PSOE y PP que no se consiguió. “Y ellos desobedecieron esa instrucción y por eso se tomó la decisión de expulsarlos”.





Zambudio y Lazcano decidieron apoyar al PSOE y acabar con 40 años de poder municipal de Coalición Canaria, lo que provocó que Espino, junto a Teresa Berástegui, protagonizaran una guerra interna y un estándolo político al atacar a ambos concejales.



En el caso del Cabildo de Tenerife “ocurrió lo mismo”, según Espino: “Se dio una instrucción a los compañeros, que no llegar a ningún tipo de acuerdo, permanecer en la oposición con un acuerdo moderado y de centro con el PP. Y ellos no las cumplieron, por eso el partido procede a la expulsión.

Enrique Arriaga y Concepción Rivero fueron expulsados del partido por apoyar la moción de censura que desalojó a CC de la Corporación Insular. El secretario general del Cabildo avaló que siguieran formando parte del Gobierno insular presidido por Pedro Martín (PSOE), manteniendo sus cargos de vicepresidente y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación; y consejera de Educación, Juventud, Museos, Cultura y Deportes, respectivamente.