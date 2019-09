La concejala expulsada de Cs no renunciará a su acta: "Sería achantarse a una medida de presión que pretende devolver la Alcaldía a CC"

Matilde Zambudio, la primera teniente alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, ha asegurado este viernes que no renunciará a su acta de concejala, porque sería achantarse a una medida de presión que tiene una sola finalidad: devolver la Alcaldía de la capital tinerfeña a Coalición Canaria. Zambudio ha dado estas declaraciones después de que la dirección de su partido la haya expulsado por suscribir el pacto con el PSOE que hizo alcaldesa a Patricia Hernández. Además, la formación naranja también ha pedido al Ayuntamiento que se tomen las medidas para arrebatarles sus derechos "políticos y económicos".

Así, ha asegurado que tanto ella como el concejal Ramón Lazcano, recurrirán la ley de municipios de Canarias ante el Tribunal Constitucional si pasan a "no adscritos". También han calificado la norma de inconstitucional porque califica de "tránsfuga" a los representantes políticos que son expulsados y limita los derechos políticos. Por el contrario, "la regulación estatal, que rige las bases del régimen local, considera que las tránsfugas son quienes se van a otro partido".

Zambudio recuerda que el 2 de septiembre presentó una demanda ante los tribunales por la vulneración de sus derechos fundamentales que supone la expulsión y en la que pide una medida cautelar por el perjuicio que les ocasiona pasar a ser concejales no adscritos. Además, insiste en que, por el momento, no reciben esta etiqueta.

La primera teniente alcaldesa ha afirmado que entre las pruebas aportadas se encuentran varias conversaciones de WhatsApp que demuestran que no existió una orden de no apoyar al PSOE. "Durante las últimas horas era un 'totum revolutum' en el que se daban órdenes y desórdenes constantemente", puntualiza.

Además, insiste en que Teresa Berástegui, la secretaria de Acción Institucional de la formación naranja, tenía en su poder el pacto entre Cs y PSOE con los logos de ambos partidos y que, después de que Patricia Hernández fuera elegida alcaldesa de la capital, Berástegui "llamó pidiendo disculpas".

Zambudio lamenta que su partido en Canarias está muerto y que "no hay por dónde cogerlo". Sin embargo, no renunciará a las ideas que ha seguido manteniendo en los últimos meses y no cederá ante las acusaciones por algo que "no ha existido". Desde su punto de vista, la desintegración de Cs la han provocado las personas elegidas para dirigir la formación política en Canarias, que han provocado un "fracaso absoluto".

Además, la concejala ha querido recordar que ya "se sabía que esto iba a pasar", aunque "Coalición Canaria haya querido utilizar" la publicación de la demanda como una novedad.