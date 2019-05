Pepe Valladares: "Los Verdes quieren ser la puerta por donde la sostenibilidad y las inquietudes colectivas entren en Santa Cruz de Tenerife"

José Jiménez Valladares es más conocido en Santa Cruz de Tenerife como Pepe Valladares y desde hace aún poco tiempo por ser la cabeza visible, el presidente, del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. También es apreciado por su actividad profesional, el diseño gráfico.

Ahora, en esta segunda etapa electoral del año, la del 26M, también ha emergido de forma bien visible como político independiente en la plancha de Los Verdes para el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, en la que ocupa el primer puesto.

Pepe Valladares explica en esta entrevista las propuestas políticas de su actual partido para la principal ciudad de la isla y responde a los muchos porqués que tantas veces quedan por responder en relación con la consuetudinaria división de la izquierda. A los comicios locales en Santa Cruz de Tenerife, sin contar el PSOE, acuden hasta tres formaciones distintas colocadas a la izquierda: Sí Se Puede, Unidas-Podemos y Los Verdes.

El candidato a la alcaldía subraya una y otra vez que la implantación de un modelo público para la gestión sostenible es posible y aconsejable en la capital tinerfeña, siempre, algo de lo que jamás se olvida, con la participación real de los ciudadanos.

¿Cómo surge la idea de encabezar la lista de Los Verdes en la capital tinerfeña y por qué usted no optó por otra fórmula progresista como la de IUC-Podemos o Sí Se Puede?

Desde muy joven he sido una persona interesada por la política, entendiéndola como algo relacionado con lo común del gobierno de los ciudadanos. En distintas etapas, he tenido participación activa, pero ha sido la propia dinámica interna y endogámica de los partidos la que nunca me hizo implicarme de lleno.

El movimiento 15M despertó de nuevo en mí una actitud proactiva, como ocurrió a millones de personas en España, pero de nuevo volver a ver la instrumentalización partidista hizo que perdiera interés por los movimientos surgidos tras el 15M. Ni en IUC-Podemos ni en Sí Se Puede vi interés por desarrollar una política realmente transversal hacia el bien común, independiente de que coincida con muchos de sus principios.

¿Ha sido difícil montar la plancha de su partido para las locales de Santa Cruz de Tenerife?

La realidad es que Los Verdes contactan conmigo y me ofrecen encabezar como independiente la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no sólo con disciplina hacia ellos sino también con la elaboración de un programa de ideas para Santa Cruz dentro de sus principios programáticos, que, por supuesto, siempre he compartido. La plancha, debido a la premura, me la proponen ellos y yo la valoro mucho por la gente que está y he conocido. Son personas muy comprometidas con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

¿Qué análisis hace de la división de la izquierda en Santa Cruz de Tenerife? ¿A qué cree que se debe y cuáles pueden ser las consecuencias en términos de representación, sobre todo porque esos partidos políticos, y también Los Verdes, comparten ejes centrales de actuación?

Como ya comentaba, la división por anteponer estrategias partidistas hace inviable algo que siempre ha reivindicado la izquierda: la unidad. Aquí han primado mucho los intereses particulares de candidatos. Esas dichosas listas y sus puestos de salida al final priman sobre el bien común y eso me parece inaceptable. ¿Las consecuencias? Ocurrirá como en estas elecciones en Madrid, donde podían ir juntas varias de esas opciones y al final ello penalizará a todos por como es la ley electoral.

¿Qué diferencia a las propuestas de su candidatura en Los Verdes de aquellas otras? ¿Qué papel tiene la implantación de un modelo público de gestión sostenible en una ciudad tan poco limpia como esta, que no ha cuidado su litoral y en la que la industria pesada ha causado algunos problemas?

Como decía, las propuestas de Los Verdes son mucho más transversales y hablan de solucionar problemáticas que, independiente de la responsabilidades que corporaciones económicas y grupos políticos afines tengan, afectan al bien común, a la salud, a la vida cotidiana...; es decir, al futuro.

Respecto a la implantación de un modelo público de gestión sostenible, es vital pero requiere de un eje fundamental: la participación, y esta no se puede entender como actualmente la desarrolla el Ayuntamiento, básicamente una web de encuestas y sugerencias.

La clave de la gestión sostenible es implantar modelos participativos reales y dar viabilidad a la introducción de las nuevas tecnologías derivadas del desarrollo de la gestión inteligente de datos con medidores a tiempo real, siempre implicando de manera creativa a la ciudadanía y premiando aquellas acciones que la favorezcan. Hay que conocer los múltiples casos de éxito que se están desarrollando en este campo en España y en general en el mundo. Luego, aprender.

¿Cobra más sentido el mensaje de la sostenibilidad en un espacio urbano que tradicional e históricamente se ha desentendido de la gestión medioambiental?

Vivimos en una isla donde la fragilidad del ecosistema está siempre mucho más presente. La recogida selectiva de residuos, el cuidado de los espacios verdes, el litoral marino abandonado sistemáticamente en los últimos mandatos, la degradación de las zonas de baño y el daño a las especies animales debido a los emisores descontrolados en el mar son ejemplos de ello.

Nos va en ello no sólo nuestra vida y salud, sino también el modelo de desarrollo de una ciudad con visitantes que la aprecien por lo que, según su naturaleza, sería lógico ver en ella, pues este municipio es potencialmente un auténtico paraíso entre Anaga y el mar.

¿Cuál es el proyecto político de Los Verdes en los planos social y educativo y qué modelo de ocio, artístico y cultural necesita la ciudad, muy dormida en este último campo?

Independientemente de que Los Verdes entren específicamente en el asunto de la sostenibilidad, hemos establecido una serie de medidas mínimas que pueden incidir de manera positiva en lo social y educativo, como la creación de una fundación que promueva las actividades formativas en los centros educativos del municipio, en colaboración con la Consejería de Educación y la Universidad de La Laguna, más las entidades que se sumen para la promoción de la formación medioambiental y sostenible en todos los niveles educativos.

También apostamos por crear una Escuela de Hogares Sostenibles, y además tenemos en Anaga un aula magnífica para dar a conocer valores medioambientales, al tiempo que se debe dinamizar la economía en los barrios del distrito de Anaga, la agricultura de cercanía, las actividades de senderismo controladas, las casas rurales...

Respecto al ocio y la cultura, es un asunto muy cercano para mí dado que formo parte de él. No puede ser que prime sobre todo la organización de eventos masivos, que aportan lo que aportan, cuando Santa Cruz ha sido históricamente una ciudad culta, llena de artistas y escritores de amplias trayectorias. Tengo claro que el Ayuntamiento debe ofrecer la cuota que le corresponde pues cuenta con una serie equipamientos para ello, aunque con una dotación económica ridícula.

Por otro lado, existen en la ciudad muchas entidades privadas, algunas con muchos años y prestigio sobre sus espaldas y otras de carácter muy vanguardista, que no reciben las ayudas y el apoyo necesario debido a que se está aportando la programación y la formación que les correspondería a la Administración pública. La cultura y el patrimonio son generadores de economía de bajo consumo de recursos, justo lo que necesitamos para un modelo sostenible de ciudad.

Por cierto, y esto en su condición de presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, ¿siguen sin soluciones al cierre de la sede de la calle del Castillo? ¿Se han vuelto a incumplir las promesas de los políticos que mandan en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de CC y PP?

Que quede claro que yo tengo por costumbre separar los ámbitos en los que actuó. Aquí estoy como candidato de Los Verdes. Si entro en la corporación santacrucera, no seguiría como presidente del Círculo de Bellas Artes. Ante todo hay que ser coherente y honesto. Ello, aunque me doliera, no afectaría en nada a la marcha actual del centro. Estoy rodeado de la mejor junta que se puede tener y de los mejores socios, que, independiente de la mala etapa que estamos sufriendo, están ahí creyendo en el proyecto que hemos planteado.

Respecto a las largas conversaciones y acuerdos adoptados, no me parece oportuno entrar aquí en detalles. Sólo debo decir que nosotros estamos siguiendo escrupulosamente lo acordado y que en breve tendremos el proyecto de ejecución redactado para la reforma y la adecuación a la normativa urbanística del edificio. Ahora le toca a la Administración local hacer su parte, gobierne quien gobierne a partir del 26 de mayo.

En el caso de que Los Verdes tengan representación en el pleno capitalino, ¿qué papel jugarán: el de contribuir al cambio en el gobierno local, el de mantenerse al margen y hacer oposición, o el de respaldar el modelo actual o uno parecido?

Si logramos entrar en el Ayuntamiento, dependiendo de la aritmética de los resultados, nos encontraremos con dos escenarios distintos. Si formáramos parte del gobierno, reclamaríamos la incorporación de la sostenibilidad, el medio ambiente y la movilidad como ejes fundamentales, sin olvidar la participación ciudadana, en este caso con la supresión de la figura del tagoror y la potenciación de los concejos municipales de los distritos, con miembros electos y remunerados. Hay que destinar los recursos de las distintas áreas del municipio proporcionalmente al número de habitantes y exponencialmente a las necesidades y desigualdades existentes.

Acto de campaña electoral de Los Verdes en Santa Cruz de Tenerife, con el candidato a la alcaldía (polo blanco) y parte de su plancha

En el caso de ser parte de la oposición, yo lo tengo muy claro: seríamos una puerta verde por donde estas cuestiones y las inquietudes colectivas entrarían en el Ayuntamiento. Independiente de esto, tengo claro que, lejos del estilo de enfrentamiento sistemático como táctica política, apoyaríamos todas las medidas que creamos buenas para los objetivos de la ciudad sostenible y participativa que planteamos, vengan del grupo que venga.

¿Qué mensaje quiere trasladar al votante que aún piensa que Los Verdes solo están atentos a las cuestiones de gestión medioambiental, o sea, únicamente pendientes de procurar la sostenibilidad y por eso desatienden otros capítulos?

Comprendo que respecto al movimiento verde se tenga esa visión un tanto testimonial, pero los tiempos están cambiando y actualmente el movimiento en pro del desarrollo sostenible, el cuidado del territorio y las diversas especies que habitan el planeta está en auge. En Alemania nuestros socios verdes son la segunda fuerza política. También está el caso de Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años que ha impulsado un movimiento internacional de jóvenes y adolescentes que reclaman a los líderes mundiales acción para detener el cambio climático.

Respecto a la pregunta de exclusividad de dedicación a esa área, creo que ya he comentado que lo veo todo como un conjunto, que la sostenibilidad está ligada al desarrollo económico, al bienestar general y al progreso del municipio y de sus habitantes. Mi proyecto y mi inquietud son globales y sabré, llegado el caso, rodearme de las mejores personas y especialistas para llevarlo a cabo.

¿Qué se hace con la limpieza de la ciudad, qué con la contaminación de las aguas residuales en el mar y qué con la recuperación del espacio que aún ocupa la refinería, sin actividad de producción de combustible desde 2014? ¿Le gusta el proyecto de Bermúdez Santa Cruz Verde 2030, aún en pañales?

La limpieza de la ciudad es un asunto compartido entre la Administración pública y la ciudadanía, entre recursos y educación. Probablemente habrá que pensar en los modelos centroeuropeos, donde la ciudadanía se implica muy directamente. Luego está la vigilancia y las sanciones muy duras a los vertidos descontrolados y a los abandonos de espacios naturales y solares. A esto se suma la incorporación de vehículos fundamentalmente eléctricos a la limpieza del municipio y la racionalización de los horarios en los servicios de limpieza.

Con los vertidos al mar por medio de los emisarios descontrolados está claro lo que hay que hacer: mucha mano dura y ayudas y recursos para modificarlos. Las aguas residuales hay que tratarlas y no verterlas.

Respecto a los terrenos de la refinería, es el momento de estar muy encima de esto. Entiendo que lo que hay ahora es propaganda. La realidad es que esa incorporación de terrenos a la ciudad, tan necesarios, hay que mirarla con inteligencia y, por esta vez, pensando únicamente en el beneficio de la ciudad, creando un gran parque de esparcimiento saludable y deportivo o el mejor modelo que, entre participación y creatividad de especialistas, se pueda llevar a cabo. Eso sí, vigilando muy de cerca cualquier movimiento especulativo y las condiciones pactadas con el actual propietario de ese espacio aún industrial.

¿Cómo ha visto lo ocurrido con el pelotazo de Las Teresitas y qué propuesta Los Verdes conciben para defender el patrimonio histórico de la ciudad y disponer de más espacios verdes y sostenibles?

Lo de Las Teresitas es lamentable, no sólo por lo ocurrido en materia delictiva, sino en lo que ha supuesto de retraso para el desarrollo de esa playa fundamental para la ciudad. Esperemos que eso acabe ya y se pueda disponer de la mejor playa para el disfrute primero de los chicharreros, que a fin de cuentas es con nuestro dinero con el que se hace, y que dé resultado para los turistas con un modelo sostenible.

Respecto al patrimonio, es impresentable que llevemos tantos años perdidos con el Plan General y la indefinición del patrimonio, convertido últimamente en un campo de batalla entre Patrimonio del Cabildo y del Ayuntamiento. Creo que los acuerdos son obligatorios y, si por medio hay intereses especulativos ocultos, hay que combatirlos de manera decidida.

El asunto de El Toscal es sangrante. Este es el lugar ideal para crear un espacio de convivencia entre sus vecinos y nuevas actividades muy controladas urbanísticamente, resolviendo los problemas de movilidad e insalubridad. Debe ser el barrio antiguo al estilo de otras experiencias similares en ciudades europeas.

Exponga el decálogo de Los Verdes para lograr acercar al elector a su opción política, y hágalo de forma muy resumida.

La propuesta se resume básicamente en el objetivo de diseñar y desarrollar una Santa Cruz sostenible, contemporánea, culta, justa con sus distritos y barrios, que tenga el cuidado de sus habitantes y de nuestro territorio como la gran tarea en los próximos cuatro años. También que mime el potencial aún poco explorado y valorado de nuestra gente, de tantos jóvenes preparados.

Además, que entre todos consigamos una ciudad hecha para vivir y disfrutarla, que luche contra la contaminación y el cambio climático, que se ponga al frente de una revolución verde, con las cubiertas de los edificios, calles y plazas verdes.

Buscamos una ciudad donde el deporte, junto a la vida saludable; la cultura, junto a la defensa del patrimonio, y las acciones solidarias sean señas de identidad y formas de ganarse la vida de manera sostenible.

Se trata de que, de una vez por todas, vivamos y disfrutemos de una ciudad entre el macizo de Anaga y el mar, de la que todos nos sintamos orgullosos. Como decimos en nuestra campaña: "Contigo, con tu participación e implicación, Santa Cruz tiene futuro".

