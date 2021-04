Evelyn Alonso deja de ser no adscrita para formar parte del grupo Mixto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aceptado este miércoles la petición de la concejala Evelyn Alonso de dejar de ser no adscrita y pasar al grupo Mixto, en cumplimiento de un auto judicial que suspendió de forma cautelar su expulsión de Ciudadanos.

Evelyn Alonso comenzó el mandato en las listas de Ciudadanos y se incorporó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 26 de junio de 2020 tras la dimisión de su compañero de partido Juan Ramón Lazcano.

La expulsión de Evelyn Alonso de Ciudadanos (Cs) se llevó a cabo después de que apoyase una moción de censura contra la alcaldesa Patricia Hernández (PSOE), que gobernaba con el apoyo de Cs, y que dio la Alcaldía a José Manuel Bermúdez. de Coalición Canaria (CC), quien tiene el apoyo de PP y Alonso.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife emitió el pasado mes un auto por el cual suspendió de forma cautelar la expulsión de la concejala de Ciudadanos, por lo que esta formación reclamó a Evelyn Alonso que abandonase el grupo de gobierno, que pasase a la oposición y dejase los cargos que ocupaba, entre ellos el de teniente alcalde.

Tras su pase al grupo Mixto Evelyn Alonso tendrá dedicación exclusiva y percibirá un salario acorde a los cargos que ocupe y que serán decididos por el alcalde.

En sesión plenaria celebrada este miércoles, se ha dado cuenta del citado auto, y se ha acordado la adscripción de Evelyn Alonso como miembro del grupo Mixto, además de aprobarse el expediente relativo a su régimen de dedicación y retribuciones.

A favor de la petición de Evelyn Alonso han votado los concejales de los grupos Nacionalista (CC) y Popular, mientras que en contra lo han hecho PSOE, Unidas Podemos y Mixto (Ciudadanos).

Durante el pleno, la exteniente de alcalde Matilde Zambudio, de Ciudadanos, que está en el grupo Mixto, ha dicho que la efectividad del pase de Evelyn Alonso a este grupo es desde el jueves pasado, y ha criticado que, a pesar de ello, ha habido actos municipales en los que ha continuado su apoyo al grupo de gobierno (CC-PP).

Matilde Zambudio ha insistido en que Evelyn Alonso ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones como representante de Ciudadanos una vez que el juzgado ha suspendido su expulsión, y ha destacado que desde este formación se le ha dicho que ningún miembros de este partido puede formar parte de la junta de gobierno ni ejercer como concejal.

Sin embargo, ha continuado la portavoz de Ciudadanos, Evelyn Alonso ha desoído las instrucciones que el partido le ha enviado por burofax debido a que se ha negado a recoger las notificaciones, por lo que "no hemos sido capaces de que atienda a la disciplina del partido del que aceptó formar parte".

Además, ha señalado Matilde Zambudio, las retribuciones que hoy se acuerdan se implementan en base a un decreto de nombramiento que está recurrido y cuando Evelyn Alonso formaba parte del grupo no adscrito.

Alonso ha replicado que no reconoce al secretario del grupo Mixto y por ello no recogió las notificaciones cuando fue abordada por él en la calle, ya que esas "no son las maneras".

Matilde Zambudio aseguró que estaba "más que asombrada" de lo que Evelyn Alonso decía del encuentro con el secretario del grupo Mixto, ya que lo conoce porque en el anterior mandato trabajó con él y en cuanto al encuentro en la calle ha dicho que él dijo que tenía que entregarle unos documentos que enviaría por burofax y "usted echó a correr".

El portavoz del grupo Socialista, José Ángel Martín, preguntó los motivos por los que se le ofreció durante el pleno la palabra a Evelyn Alonso como portavoz de un grupo en el que no tiene esa consideración.