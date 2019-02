La ministra de Sanidad lamenta que los partidos no priorizaran "la mejora de las condiciones de la gente" al tumbar los presupuestos

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha dicho este sábado que es una "pena" que la mayoría de quienes representan a los ciudadanos en las Cortes hayan decidido que les interesan "más otros asuntos" que los que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente.



De esta manera ha hablado la ministra al referirse al rechazo del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentado por su partido, el PSOE, y ha añadido que serán los ciudadanos quienes decidirán en las próximas elecciones generales qué modelo de sociedad quieren.



María Luisa Carcedo, que participa en unas jornadas organizadas por el PSOE con el título Recuperando una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, destacó que desde el gobierno español se han adoptado en los últimos meses medidas para revertir la situación que propiciaron los recortes hechos por el PP en sanidad.



La ministra indicó que se han tomado medidas para universalizar el acceso a los servicios sociales, así como aumentar las pensiones de viudedad y el salario mínimo interprofesional, para lo que no era preciso aprobar el presupuesto.



Pero para llevar a cabo medidas como eliminar los copagos sanitarios a las familias con niños y a las personas pensionistas con recursos más bajos es necesario aprobar la ley presupuestaria, indicó la ministra, quien añadió que una vez rechazado el proyecto de presupuesto los ciudadanos deberán decidir qué modelo de sociedad quieren.



María Luisa Carcedo declaró que es "una pena" que hayan sido rechazados los presupuestos porque quienes representan a los ciudadanos en las Cortes han decidido que les interesan "más otros asuntos que no tienen que ver con las condiciones de vida de los ciudadanos". Pero, agregó, la ministra, la democracia requiere que de forma periódica la ciudadanía hable.



El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, destacó la importancia de la sanidad y la educación como pilares sobre los que se deben asentar una sociedad que está "orgullosa de sí misma", y afirmó que en Canarias hay déficit de ambas.



"Lamentablemente Canarias está a la cola en atención primaria, pero también en docentes por número de habitantes, en cumplimiento de la ley de dependencia y en bienestar social", declaró Ángel Víctor Torres, quien comentó que la derecha "ha quedado retratada" al rechazar los presupuestos estatales.



También los partidos independentistas "han quedado retratados" al poner por delante criterios que no están en la Constitución, alegó el dirigente socialista canario, quien también acusó a Coalición Canaria (CC) de alinearse con las derechas para decir no a que los pensionistas de las islas puedan tener subsidios si tienen 55 años.



Ángel Víctor Torres también acusó a Coalición Canaria de unirse a la derecha para decir no a que los becarios de las islas tengan 30 millones de euros más, y oponerse a que Canarias reciba 20 millones de euros más para dependencia.



Por ello el secretario general del PSOE canario abogó por movilizar a los ciudadanos para que digan si quieren el modelo de reestructuración social para el país, que propone su partido, o prefieren la crispación y la falta de diálogo.



Ángel Víctor Torres denunció que los independentistas "supuestamente" de izquierdas tendrán que explicar los motivos por los que han rechazado un presupuesto en el que había muchas mejoras sociales para sus regiones.



Y Coalición Canaria tendrá que explicar porqué no ha querido que Canarias reciba 500 millones de euros más para políticas sociales, concluyó Ángel Víctor Torres.