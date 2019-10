El presidente del Cabildo descarta priorizar los trenes ante el "follón de narices" que hay con las carreteras en Tenerife

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha descartado este lunes dar prioridad a los trenes del norte y sur de la isla ante el "follón de narices" que hay con los problemas de movilidad en las carreteras.

"Meter perras en un tren para dentro de 20 o 30 años, lo veré cuando esté en el hogar del pensionista", ha comentado en un Encuentro de Líderes organizado por la Cadena Ser y el periódico El Día, en el que ha criticado la ausencia de un plan de movilidad en el Cabildo.

En ese sentido, ha detallado que aparte de las obras que dependen del Gobierno de Canarias, el Cabildo ya ha tomado iniciativas para agilizar el proyecto Chafiras-Oroteanda en la TF-1, con cinco millones de euros para las canalizaciones, el carril Guamasa-Los Rodeos en la TF-5, que "se anunció antes de las elecciones" y no tenía autorización de Aena o impulsar el proyecto de la pasarela de Padre Anchieta. "Son obras que pueden aliviar", ha apuntado.

Además, ha mostrado su preocupación con el cierre del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide pues si caduca la declaración ambiental, habrá que hacer una nueva, "y el plazo medio en este casos es de más de dos años". "Si nos descuidamos nos quedamos cuatro años parados", ha indicado.

Martín no ha descartado aún la construcción de un carril BUS-VAO en la TF-5 --iniciativa del anterior equipo de gobierno--, pero cree que hay que sacar de la "gaveta" la conexión entre la TF-5 y la zona baja de La Laguna a través de Guamasa, pues es la mejor alternativa para superar la "franja más complicada" de la autopista.

Ha recordado que es un proyecto ya aprobado por el Cabildo, tiene "menor impacto" ambiental porque parte de la vía es subterránea, cuenta con el aval de Aena, presenta "menos problemas" con colectivos afectados y las obras no intervienen en el tráfico diario de la TF-5. "Es una vía cara pero necesaria", ha explicado.

CREE QUE NO HAY QUE "DEMONIZAR" AL COCHE

Además, ha puesto sobre la mesa también estudiar la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos ya que, aparte de hacerlo más atractivo para los turistas, permitiría "sacar coches" de una zona que está muy colmatada.

Martín ha defendido también apostar por el transporte público "con criterio y cabeza" desde Titsa para tener rutas "atractivas y cómodas", y con guaguas de nueva generación dotadas de wifi y más baratas --habrá 72 nuevas a final de año-- para que los usuarios se planteen dejar el coche en casa.

No obstante, ha comentado que esta apuesta se debe hacer "sin demonizar" al sector del automóvil, que genera mucho empleo en la isla y "está haciendo esfuerzos" por reducir las emisiones, admitiendo que no se puede exigir que se desarrollen los coches eléctricos o bajar su coste "si no hay una red de puntos de carga en la isla". "Hay que apoyar al sector, que ha pasado meses malos", ha apuntado.