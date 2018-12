Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 7 DE DICIEMBRE

Riconcito Navideño

Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decoración, dulces artesanos, flores de Navidad y otras actividades.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 10.00-21.00

Precio: acceso libre

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Santa Cruz Horror Fest

Festival de arte macabro que engloba exposiciones de fotografías e ilustraciones, mercadillo macabro, conciertos, makeup FX, literatura gótica, charlas, suspensiones y todo lo relacionado con las artes oscuras.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 16.00-22.30

Precio: entrada gratuita

‘Momo y Lily, las peripecias de la bruja Maruja’

Llega al pueblo de San Andrés el espectáculo infantil Momo y Lily, las peripecias de la bruja Maruja, repleto de la magia de la música y los títeres, que harán las delicias de los más pequeños de la casa.

Lugar: Centro Cultural de San Andrés

Horario: 17.00

Precio: tres euros

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Diseño de uñas’

Aprende a realizar una manicura básica, aplicar decoración y saber pintar las uñas con diferentes técnicas.

Lugar: Asociación de Vecinos Ciudad Satélite, Santa María del Mar

Horario: 17.00-19.00

Precio: gratuito, previa inscripción

Taller de Relatos de Terror

En el marco del Santa Cruz Horror Fest, que se celebra hasta el domingo, la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura) participa organizando este Taller de Relatos de Terror, de la mano del escritor Daniel Bernal. Un taller de tres días con sesiones de dos horas que no se pueden perder. Hay 15 plazas, así que no tenga miedo y dese mucha prisa.

Lugar: Teatro La Granja (Casa de la Cultura)

Horario: 17.00-19.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción por correo en dbernalsuarez@gmail.com

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Recreación con títeres de las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘La cámara de Claire’

TEA proyecta la nueva película del director coreano Hong Sang-Soo. ( Keul-le-eo-ui Ka-me-la, 2017). El filme, protagonizado por Isabelle Huppert y Kim Min-hee, se podrá ver en versión original en coreano, inglés y francés con subtítulos en español. En un viaje de negocios al Festival de Cine de Cannes, la joven Manhee (Kim Min-Hee) es acusada de mentirosa por su jefa y despedida de su puesto de asistente de ventas. Por otro lado, se encuentra Claire (Isabelle Huppert), una profesora apasionada de las fotografías. Cuando ambas se conocen, simpatizan con facilidad, a pesar de las maneras distintas que tienen de ver la vida.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

‘Triple’ de Beethoven

Se descubre al Beethoven treintañero con dos obras que ya suenan a despedida del clasicismo vienés de Mozart y Haydn, un preludio a su enérgica Tercera y radical Quinta sinfonía. Ya se atisba su -quizá- característica principal: la unión entre la luz y la oscuridad, como la vida misma. Intérpretes: Lorenza Borrani (directora y violín), Luise Buchberger (violonchelo) y Ashok Gupta (piano). Repertorio: L. V. Beethoven Triple concierto para violín, violonchelo y piano en Do Mayor y Sinfonía nº2 en Re Mayor, OP. 36.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 23 euros

Festival de Tenerife: ‘Moby Dick’

Ismael es un joven aventurero que llega al puerto de Nantucket dispuesto a enrolarse como marinero en cualquier barco que vaya a la caza de ballenas y termina haciéndose a la mar en el Pequod, buque ballenero que se encuentra bajo el mando del capitán Ahab. Después de iniciar la navegación, el capitán Ahab reúne a todos los tripulantes y les comunica que el objetivo fundamental de la travesía no es solamente cazar ballenas, sino que lo que pretende es matar a Moby Dick, la gran ballena blanca que lo dejó mutilado de una pierna y contra la que siente un odio inmenso. Autor (es) / Creadores (es): Juan Cavestany (basado en la novela de Herman Melville). Versión: Juan Cavestany. Dirección: Andrés Lima. Intérpretes: José María Pou, Jacob Torres y Óscar Kapoya. Traducción: Juan Cavestany. Adaptación: Juan Cavestany. Escenografía: Beatriz San Juan. Vestuario: Beatriz San Juan. Música: Jaume Manresa. Iluminación: Valentín Álvarez. Sonido: Jordi Ballbé.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Esther Cabeza: ‘Historias de Gaia’

Historias de Gaia es fruto de un trabajo de investigación y recopilación de cuentos y cantos, en su mayoría ancestrales, de diferentes culturas del planeta. Esther Cabeza muestra, mediante un lenguaje metafórico y poético, cómo los antepasados de la humanidad se relacionaban con los procesos naturales de la vida y los elementos de la naturaleza, así como el conocimiento profundo que los antiguos tenían de la vida y la muerte y también cómo lo preservaban y transmitían a las futuras generaciones.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: a taquilla inversa

‘Jam session’: Esther Ovejero

Actuación en el Café Teatro Rayuela de Esther Ovejero y su banda para abrir la velada y dar inicio a la posterior jam session. La cantante tinerfeña actuará por primera vez en la sala acompañada de Kike Perdomo (saxo), Niki Webber (guitarra), Miguel Ponce (bajo), Felipe Hernández (teclado), Sergio Díaz (batería) e Idaira Afonso (coros). Esther Ovejero es una cantante de Tenerife con un amplio bagaje musical a sus espaldas. En su recorrido artístico cuenta con cuatro discos en solitario, numerosos festivales de jazz nacionales (Terrassa, Barcelona y Lugo, entre otros) e internacionales (Argentina, Marruecos, Cuba, Francia, Alemania, Bélgica, etc.), así como numerosas colaboraciones en discos y agrupaciones de muy diversa índole.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: seis euros

Música: Magma Meeting 1.18

Con los grupos Catz’N Dogz (Pets Recordings/Poland); H.O.S.H. (Fryhide, Diynamic/Germany); Moisés (Beste Freunde/Downhill Music); González (Mentores/Berlín’89) y Housebreakers (Roush label-1994).

Lugar: Tao Club

Horario: 23.00

Precio: desde 20 euros

Fiestas patronales en San Andrés

Festejos populares en honor a San Andrés, que tienen en su agenda de actividades una verbena popular.

Lugar: plaza de la iglesia de San Andrés

Horario: 23.30

Precio: acceso libre

A Kind of Magic: tributo a Queen

A Kind of Magic está formado por músicos profesionales con un amplio bagaje en diversos grupos, no sólo a nivel insular sino también a nivel peninsular e internacional. El proyecto nace de la inquietud de conocer y profundizar en el lenguaje musical de Queen, creando así una auténtica revolución en el movimiento musical de la época. A Kind of Magic lo integran Ykay Ledezma (guitarra), Gerardo Dorta (voz), Jeremías Martín (piano), Frank Salazar (batería) y José Sánchez (bajo).

Lugar: Cine+Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Riconcito Navideño

Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decoración, dulces artesanos, flores de Navidad, y otras actividades. Con la actuación de Tajaraste y su Navidad Canaria (18.00).

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 10.00-21.00

Precio: acceso libre

Taller Barriometrajes en El Toscal

Cuarto de los cinco talleres programados de Barriometrajes. Una iniciativa de la oficina creativa La Coofi y la Asociación Maye que nace con el objetivo de repensar nuevas formas de activación del espacio cotidiano y de participación ciudadana, contribuyendo a la memoria audiovisual y producción cultural de barrios periféricos. Es una propuesta de mediación cultural que permitirá, a través de una experiencia cinematográfica de creación colectiva, la transformación social del medio urbano. Estos talleres serán realizados por tres técnicos profesionales del sector audiovisual. Además, se trabajará de manera paralela con el alumnado de sexto curso de Primaria de los CEIP Fray Albino y Montessori. La muestra de todos los cortometrajes será exhibida el jueves 20 de diciembre, a las 19.30, en la plazoleta situada en la calle San Miguel.

Lugar: plaza de la Casa Pisaca

Horario: 10.00-14.00

Precio: acceso libre

Clavel Market

El Clavel Market es un nuevo concepto de Mercadillo vintage donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas urbanos y diseñadores. Está organizado por la Sociedad de Desarrollo.

Lugar: calle El Clavel, Nicolás Estévanez

Horario: a partir de las 10.30

Precio: acceso libre

Despertares en familia: ‘Manuel Bethencourt. El lenguaje de la vida’

La Fundación CajaCanarias ofrece al público familiar la ocasión de participar en un recorrido diferente por la exposición Manuel Bethencourt. El lenguaje de la vida y posterior realización de un taller creativo inspirado en las espectaculares bombas volcánicas de Manuel Bethencourt. En el caso concreto de los talleres prácticos, los niños y padres realizarán diferentes manualidades con materiales reciclados, y reproducirán con sus propias manos una obra plástica que podrán llevarse a casa como recuerdo de esta fantástica experiencia didáctica.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 11.30-13.00

Precio: cinco euros / familia

Taller de Relatos de Terror

En el marco del Santa Cruz Horror Fest, que se va a celebrar del 7 al 9 de diciembre, la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura) participa organizando este Taller de Relatos de Terror, de la mano del escritor Daniel Bernal.

Lugar: Teatro La Granja (Casa de la Cultura)

Horario: 17.00-19.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción por correo en dbernalsuarez@gmail.com

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Recreación con títeres de las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una condición que resulta muy peligrosa para el pequeño ratoncito. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Santa Cruz Horror Fest

Festival de arte macabro que engloba exposiciones de fotografías e ilustraciones, mercadillo macabro, conciertos, makeup FX, literatura gótica, charlas, suspensiones y todo lo relacionado con las artes oscuras.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00-23.00

Precio: entrada gratuita

Rutas Interpretativas por el Patrimonio de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patrimonio Histórico, organiza esta ruta guiada por las joyas patrimoniales del municipio, en este caso bajo el título Un parque en familia. La iniciativa se enmarca en las actividades puestas en marcha por el Consistorio para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Los interesados en participar en estas rutas u obtener información lo pueden hacer en: patrimoniohistorico@santacruzdetenerife.es o en el teléfono 691 434 869, de 9.00 a 13.00, de lunes a viernes.

Lugar: plaza del Pilar

Horario: 18.00

Precio: actividad gratuita, previa inscripción (agotado el cupo de esta sesión)

Navidad en los barrios del Distrito Centro-Ifara

Actividades especialmente dedicadas para el público familiar, con hinchables, pintacaras, personajes navideños y de Disney, tiro con arco y demás sorpresas relacionadas con las fiestas navideñas.

Lugar: plaza de Duggi

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Demostraciones de trompos y cometas

Demostraciones de trompos y cometas en la plaza Miguel Velázquez.

Lugar: plaza anexa de El Corte Inglés (Miguel Velázquez)

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Navidad en el Suroeste: II Festival de Villancicos La Mistela

Con las actuaciones de grupos folclóricos como Agrupación Folclórica Alcorán, Escuela de Música y Folclore Altos de Árico, Agrupación Folclórica Idaira y Agrupación Folclórica La Hiedra de la Sabinita. Una actividad más organizada por la oficina del Distrito Suroeste.

Lugar: plaza de El Draguillo

Horario: 19.00

Precio: acceso gratuito

‘Mágica Navidad’: Encuentro de Villancicos

Una vez más llega Mágica Navidad, el encuentro de villancicos con la novedad de que este año se celebra en la parroquia de Santa María del Mar. Como viene siendo habitual, la ONG Sonrisas de Suroeste organizará una recogida solidaria de juguetes para ayudar a los más necesitados, y este año se contará con las actuaciones de los grupos Paiba, Santo Ángel y Chacerquen. Es la Agrupación Folclórica Orígenes la que cierra el acto.

Lugar: iglesia de Santa María del Mar

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘La cámara de Claire’

TEA proyecta la nueva película del director coreano Hong Sang-Soo. ( Keul-le-eo-ui Ka-me-la, 2017). El filme, protagonizado por Isabelle Huppert y Kim Min-hee, se podrá ver en versión original en coreano, inglés y francés con subtítulos en español. En un viaje de negocios al Festival de Cine de Cannes, la joven Manhee (Kim Min-Hee) es acusada de mentirosa por su jefa y despedida de su puesto de asistente de ventas. Por otro lado, se encuentra Claire (Isabelle Huppert), una profesora apasionada de las fotografías. Cuando ambas se conocen, simpatizan con facilidad, a pesar de las maneras distintas que tienen de ver la vida.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Festival de Tenerife: ‘Moby Dick’

Ismael es un joven aventurero que llega al puerto de Nantucket dispuesto a enrolarse como marinero en cualquier barco que vaya a la caza de ballenas y termina haciéndose a la mar en el Pequod, buque ballenero que se encuentra bajo el mando del capitán Ahab. Después de iniciar la navegación, el capitán Ahab reúne a todos los tripulantes y les comunica que el objetivo fundamental de la travesía no es solamente cazar ballenas, sino que lo que pretende es matar a Moby Dick, la gran ballena blanca que lo dejó mutilado de una pierna y contra la que siente un odio inmenso. A partir de este momento, la travesía de Ismael y el resto de la tripulación del Pequod se convierte en una singladura trágica por todos los mares y océanos del mundo. Autor (es) / Creadores(es): Juan Cavestany (basado en la novela de Herman Melville). Versión: Juan Cavestany. Dirección: Andrés Lima. Intérpretes: José María Pou, Jacob Torres y Óscar Kapoya. Traducción: Juan Cavestany. Adaptación: Juan Cavestany. Escenografía: Beatriz San Juan. Vestuario: Beatriz San Juan. Música: Jaume Manresa. Iluminación: Valentín Álvarez. Sonido: Jordi Ballbé.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

‘Las princesas hablan’, en Regia Comedy

Las princesas Disney se han escapado de los cuentos y han venido a contar la verdad: Blancanieves, Ariel, Bella y Aurora han montado un cabaret para ganarse la vida en esta sociedad. Se trata de un nuevo cuento. Elenco: Elena Ferias, Idaira Santana, Iratxe Menalbert y Nuria Dionis.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: cinco euros. Reservas al 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396

Fiestas patronales en San Andrés

Festejos populares en honor a San Andrés, que tienen en su agenda de actividades la verbena popular.

Lugar: plaza de la iglesia de San Andrés

Horario: 23.30

Música: Rock and Mojo

Rock’N Roll y poesía en un formato acústico que no deja indiferente. Grupo de rock formado por Melo González, Marco Montana, Diego de la Torre y Carlo Sorrentino.

Lugar: Cine+Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Riconcito Navideño

Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decoración, dulces artesanos, flores de Navidad, y otras actividades. Con la actuación de G. F. LosMajuelos y temas de 50 años contigo (18.00).

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 10.00-21.00

Precio: acceso libre

Clavel Market

El Clavel Market es un nuevo concepto de mercadillo vintage donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas urbanos y diseñadores. Está organizado por la Sociedad de Desarrollo.

Lugar: calle El Clavel, Nicolás Estévanez

Horario: a partir de las 10.30

Precio: acceso libre

‘Los conciertos en el Museo para familias’: recital de violonchelo y piano

Se celebra en el Museo de Bellas Artes la nueva audición de Los conciertos en el Museo para familias, que organiza la Asociación Tinerfeñade Amigos de la Música (Atadem) con la colaboración del área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Comenzará con un recital para violonchelo y piano a cargo de Ángel García Jermann y Jesús Gómez Madrigal, que interpretarán obras de Robert Schumann, Johannes Brahms y Antonio Torrandell.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fiestas patronales de San Andrés

Festejos populares en honor a San Andrés, que tiene en su agenda de actividades la Octava de San Andrés y Santa Lucía, seguida de la procesión con el recorrido de costumbre (desde las 13.00). A su finalización, verbena de tarde desde las 18.00 a las 23.00.

Lugar: plaza de la iglesia de San Andrés

Horario: desde las 13.30

Precio: acceso libre

Santa Cruz Horror Fest

Festival de arte macabro que engloba exposiciones de fotografías e ilustraciones, mercadillo macabro, conciertos, makeup FX, literatura gótica, charlas, suspensiones y todo lo relacionado con las artes oscuras.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)



Horario: 16.00-22.00

Precio: entrada gratuita

Taller de Relatos de Terror

En el marco del Santa Cruz Horror Fest, la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura) participa organizando este Taller de Relatos de Terror, de la mano del escritor Daniel Bernal.

Lugar: Teatro La Granja (Casa de la Cultura)



Horario: 16.00-18.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción por correo en dbernalsuarez@gmail.com

Cine: ‘La cámara de Claire’

TEA proyecta la nueva película del director coreano Hong Sang-Soo. ( Keul-le-eo-ui Ka-me-la, 2017). El filme, protagonizado por Isabelle Huppert y Kim Min-hee, se podrá ver en versión original en coreano, inglés y francés con subtítulos en español. En un viaje de negocios al Festival de Cine de Cannes, la joven Manhee (Kim Min-Hee) es acusada de mentirosa por su jefa y despedida de su puesto de asistente de ventas. Por otro lado, se encuentra Claire (Isabelle Huppert), una profesora apasionada de las fotografías. Cuando ambas se conocen, simpatizan con facilidad, a pesar de las maneras distintas que tienen de ver la vida.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Danza española para público adulto: ‘La Espera’

Para continuar con la programación del mes de diciembre, el Teatro Victoria, en su fidelidad con la programación de danza, propone un espectáculo de flamenco de la compañía Sara Cano (Madrid): La espera. “Aún antes de nacer, hay alguien que espera nueve meses nuestra llegada… decimos que esa mujer espera; que está en estado de buena esperanza. También cuando morimos la espera se hace presente, esperando veinticuatro horas para darnos sepultura, una espera que intentamos hacer más llevadera rodeándonos de nuestros seres queridos. Y en el intervalo de esos dos momentos marcados por la espera, nuestra vida”, apostilla la coreógrafa.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnos de artes escénicas, cinco. Reservas en 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Antológica de Cristino de Vera’

Muestra dedicada al pintor santacrucero Cristino de Vera, que se podrá visitar en las salas de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes hasta el próximo 30 de enero. Se trata de una selección de 21 obras (13 óleos y ocho dibujos) realizadas por el pintor en un amplio periodo de tiempo, concretamente entre 1954 y 1995. Los temas representados abarcan figura humana, paisajes, vanitas y bodegones. Una de las obras que se expone es Violín y cráneo (1968, óleo sobre lienzo, 70 X 100 cm), que pertenece a las colecciones del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Esta amplia visión pictórica permitirá al visitante asomarse al universo poético de uno de los creadores contemporáneos más representativos del panorama artístico español, que fue Premio Nacional de Artes Plásticas 1998 y Medalla de Oro de Bellas Artes 2002.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

‘Rumia’

Una muestra de Jesús Hernández Verano que podrá ser visitada hasta el 4 de enero de 2019. La ausencia de forma es la presencia de la no forma. Parece no tener una interpretación concreta, sino que se mueve en la frontera entre lo que se ve y lo que se piensa, lo visible y lo invisible, lo concreto y lo abstracto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; Sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘De la observación’

Juan José Valencia trabaja en esta dirección dirigiendo su mirada hacia las imágenes contemporáneas, reflexionando sobre las retóricas de la representación y las jerarquías de la observación. Su pintura está pensada para hacer ostensible que reproduce fotografías, lo cual necesariamente indica que propone un discurso sobre la representación, que, como veremos, es de índole crítica. Hasta el 22 de diciembre podrá ser visitada.

Lugar: Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Colores y matices’

Se trata de una muestra del alumnado del taller de pintura de la asociación de vecinos El Chapatal, una exposición que presentará obras en diferentes formatos y empleando técnicas mixtas, óleos, acuarelas y acrílicos. Los motivos representados varían entre paisajes, retratos, marinas y florales, utilizando para ello estilos como el arte contemporáneo, abstracto, impresionismo y el expresionismo. Podrá ser visitada hasta el próximo 9 de diciembre.

Lugar: sala del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Adiestrada. Ensayo para decir sí o no’

La exposición de Julia Galán Adiestrada. Ensayo para decir sí o no , que podrá visitarse en TEA hasta el 6 de enero de 2019, se completa con una serie de acciones colaborativas. Julia Galán y TEA invitan a todas las personas del mundo, sin distinción de género, orientación o identidad sexual, a elevar sus voces y pronunciarse ante las normas, leyes, tradiciones y roles socialmente impuestos a la mujer por el hecho de ser mujer.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘La Biblioteca Municipal de Santa Cruz, 130 años contigo (1888-2018)’

La exposición, que se podrá visitar hasta el 15 de enero de 2019, ofrece un recorrido por su historia a través de cinco bloques temáticos: Los orígenes , Incrementos de fondos , Evolución técnica de los procesos: siglos XIX-XXI , La hemeroteca y Dinamización de la Biblioteca . Entre los documentos que se expondrán destacan las actas de la fundación de la Biblioteca (1887-1888), el posincunable del Fondo de Raros, con los primeros sermones de San Agustín impresos y manuscritos (1505) o el primer periódico impreso en Canarias, el Semanario Misceláneo Enciclopédico (1785-1787).

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: lunes-domingos, 11.00-20.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

‘El lenguaje de la vida’

Su temprano talento como escultor y su enorme aprecio por la materia le facilitaron sus primeras oportunidades para ampliar estudios en Madrid, al tiempo que comenzaba a realizar una obra exigente de impronta clasicista. Sus años de formación pudieron enriquecerse gracias al empleo de las distintas maderas y técnicas que descubre en Guinea. Pero son los años vividos en Roma los que propiciaron el encuentro con los movimientos artísticos europeos, permitiendo un fructífero acercamiento a las obras de Giacomo Manzú, Marino Marini, Emilio Greco y su maestro Fazzini, que llevaron a Manuel Bethencourt a romper con todo lo conocido, para comenzar a crear una obra más expresionista que ponía en el centro su indagación existencial sobre el ser humano, a través de la búsqueda de nuevos caminos de la luz en la materia. Esta exposición podrá ser visitada hasta el 5 de enero de 2019. Visitas guiadas llamando al teléfono de la sala: 922 471 138.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.30-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingo y festivos, cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Show Me’

TEA inauguró la muestra Show Me , de Yapci Ramos. La exposición, comisariada por Yolanda Peralta, propone, en continua y constante indagación en torno a lo autobiográfico, la obra de la fotógrafa y vídeo-artista Yapci Ramos (Tenerife, 1977), que acerca a problemáticas y realidades de las sociedades contemporáneas en contextos geográficos diversos, para confrontar con temas que aún hoy día siguen siendo considerados un tabú. Algunas de sus obras audiovisuales y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 y 2018, forman parte de Show Me , la primera individual de Yapci Ramos en Canarias, tras 20 años de trayectoria artística. El título de esta exposición remite a un sutil ejercicio de exhibicionismo en el que a través de relatos, historias y vidas ajenas, y la suya propia, Ramos indaga en el autoconocimiento en busca de respuestas acerca de la construcción de la identidad, la sexualidad y las pulsiones más próximas a experiencias corpóreas. Podrá ser visitada hasta el 13 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Tensar la carne’

TEA inaugura esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60. Participan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. Podrá visitarse del 20 de septiembre al 6 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas ’

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas , muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía (según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme , que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París) resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

Acuarelas de Miguel González

Miguel González expone en el Círculo de Amistad XII de Enero hasta el próximo 15 de diciembre, donde se puede disfrutar del trabajo de los dos últimos años de este creador, que se ha centrado en la acuarela, mostrando en este caso unas 40 obras de diferentes formatos que van desde el paisaje al bodegón pasando por la figuración.

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: 11.00-13.00 y 18.00-21.00

Precio: entrada libre

‘Fronteras y carreteras’

Para esta exposición de Alberto Borea se han sacado imágenes del satélite Google Earth. Las mismas provienen de lugares como Siria, Afganistán, Gambia, Senegal, Grecia, Sicilia, Trípoli, Londres, Dusseldorf, París, Berlín, Los Ángeles, Tijuana, etc. Estas imágenes han sido trabajadas, pasadas a alto contraste y grano, blanco y negro y se imprimen sobre lienzo. A estas imágenes se les tira disolvente o benzina para que algunas partes se diluyan y otras permanezcan. Luego se montan sobre otro bastidor decidiendo cuál va arriba y cuál abajo. Desde ahí se procede con los cortes a la primera capa viendo que se quiere mostrar y que cosas reservar. Las imágenes escogidas son de países o lugares que se entienden como mecas y los sitios en donde se genera el trauma y el conflicto. Permanecerá hasta el 4 de enero.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada gratuita

Exposición de postales ganadoras y finalistas del concurso de CajaCanarias

El hall del salón de actos acoge, como es habitual, una muestra singular durante esta época navideña: el conjunto de las obras que pasaron la selección del Concurso de Tarjetas de Navidad 2018, incluyendo las premiadas de cada categoría.

Lugar: Fundación CajaCanarias

Horario: lunes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; domingos, 10.00-13.30, y 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, 10.00-13.30

Precio: entrada libre

‘Amalgama’

Exposición colectiva de pintura de las artistas Beate Steinmetz, Jercyna Miranda y Nazareth Hernández, hasta el 15 de diciembre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: apertura habitual del centro

Precio: entrada gratuita

‘Maydalas’

Exposición de May San Alberto, que tiene la presentación de Jesús Pedreira Calamita, vocal del Real Casino de Tenerife y que podrá visitarse hasta el 16 de diciembre.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: todos los días, 11.00-13.00 y 18.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo