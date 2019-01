Agenda para moverse en la capital tinerfeña el fin de semana

VIERNES 25 DE ENERO

XXI Campeonato Regional Infantil-Júnior de Natación de Invierno

Durante todo este fin de semana se celebra el XXI Campeonato Regional de Invierno Infantil-Júnior de Natación, XV Memorial Juan Ramos Borrego y XVI Memorial Manuel Santana Peñate. La sede designada en esta ocasión para el evento son las instalaciones de la piscina municipal Acidalio Lorenzo, que ofrecerá este viernes la primera jornada.

Lugar: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 18.00.

Precio: acceso gratuito

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Recreación con títeres de las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Visita guiada a ‘Cebrián Poldo Cebrián: dos generaciones (1949-2019)’

TEA ha organizado una visita guiada a la exposición Cebrián Poldo Cebrián: dos generaciones (1949-2019) que reúne por primera vez la mirada y el talento de dos grandes fotógrafos españoles del siglo XX: Cebrián (Burgos, 1919-Tenerife, 1999) y Poldo Cebrián (La Palma, 1948). Esta exposición a dos voces ofrece un recorrido antológico por setenta años de labor fotográfica, reuniendo más de un centenar de obras. Se trata de toda una celebración de la producción fotográfica realizada desde las islas, coincidiendo con el centenario del nacimiento de quien fuera uno de los grandes protagonistas de la fotografía en Canarias.

Lugar: TEA

Horario: 18.00

Precio: acceso libre hasta completar aforo

Cine: ‘Viaje a Nara (Vision)’

TEA proyecta esta película japonesa de Naomi Kawase. Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Mari Natsuki, Takanori Iwata, Minami y Mirai Moriyama protagonizan este filme que se podrá ver en versión original en japonés, inglés y francés con subtítulos en español. La trama se inicia en los bosques de la región japonesa de Nara, donde la periodista francesa Jeanne (Juliette Binoche) busca una rara planta medicinal que sólo crece en ese paraje boscoso. Allí conoce a un misterioso hombre que vive en las montañas, Aki (Masatoshi Nagase). A pesar de la barrera del lenguaje y la cultura, ambos sentirán la necesidad de acercarse el uno al otro.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Libro: ‘El romanticismo del atún de lata y otras microficciones’

Leoncio González presenta su libro El romanticismo del atún de lata y otras microficciones. “¿Por qué hablamos solo de lo que ocurre? ¿Por qué no hablamos de lo que se nos ocurre?”. Leoncio González leyó esta frase hace muchos años mientras esperaba por una representación en un teatro de provincias y aquella sentencia retórica en forma de preguntas no dejó nunca de darle vueltas en la cabeza. Este libro es la suma de todo ello. La obra es un compendio de pequeñas historias que alimentan una sucesión de ficciones atómicas que forman un todo elocuente, sincero y revelador; rezuma actualidad, historias que fueron y que siguen siendo, un foco sobre esos momentos, desde la curiosidad venal de un periodista, que son el germen de un futuro que ya está aquí.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Música: David Ramos & Carlos VKmonitor

David Ramos es un músico español nacido en Santa Cruz de Tenerife. Lleva más de 20 años en el mundo de la música. Ha grabado varios álbumes de música electrónica, con estilos tan variados como el tecno o la vanguardia más arriesgada, ha hecho música para cine y ha presentado sus trabajos en directo en diversas salas de nuestro territorio. Se define personalmente como un investigador sonoro. Por su parte, Carlos Vkmonitor, maestro visual, iconoclasta y un hombre tranquilo que subyuga con su trabajo y enaltece los de otros, compartirá su dilatada experiencia en el campo de las imágenes que hace de él un referente imprescindible para entender la evolución de esta disciplina artística.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros; socios gratis

Clase abierta del curso de monólogos en Regia Comedy

Clase abierta del curso de monólogos impartido por Albert Boira en el Regia Comedy, que presenta lo aprendido en la stand up de estos días atrás.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: gratuito a taquilla inversa

SÁBADO 26 DE ENERO

XXI Campeonato Regional Infantil-Júnior de Natación de Invierno

Se celebran dos sesiones del XXI Campeonato Regional de Invierno Infantil-Júnior de Natación, XV Memorial Juan Ramos Borrego y XVI Memorial Manuel Santana Peñate. La sede designada en esta ocasión para la competición son las instalaciones de la piscina municipal Acidalio Lorenzo.

Lugar: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 10.00 y 17.00

Precio: acceso gratuito

‘What about the hardcore? Pensando el turismo, el poder...’

TEA celebra la sexta sesión de ¡Autonomía! ¡Automatización!, el programa que tiene este centro de arte contemporáneo del Cabildo para fomentar y promover el pensamiento crítico cultural. Este nuevo encuentro estará a cargo del antropólogo Pablo Estévez, que llevará a cabo el seminario titulado What about the hardcore? Pensando el turismo, el poder y la transculturación en Canarias. La actividad es de acceso libre, pero se recomienda que las personas que estén interesadas en asistir a este encuentro envíen un correo previo a autonomia.automatizacion@gmail.com para que se les pueda enviar los materiales de la sesión.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: 16.00-20.00

Precio: acceso libre hasta completar aforo

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Recreación con títeres de las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘Viaje a Nara (Vision)’

TEA proyecta esta película japonesa de Naomi Kawase. Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Mari Natsuki, Takanori Iwata, Minami y Mirai Moriyama protagonizan este filme que se podrá ver en versión original en japonés, inglés y francés con subtítulos en español. La trama se inicia en los bosques de la región japonesa de Nara, donde la periodista francesa Jeanne (Juliette Binoche) busca una rara planta medicinal que sólo crece en ese paraje boscoso. Allí conoce a un misterioso hombre que vive en las montañas, Aki (Masatoshi Nagase). A pesar de la barrera del lenguaje y la cultura, ambos sentirán la necesidad de acercarse el uno al otro.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Concierto de la Banda Sinfónica en Paso Alto

Concierto de la Banda Sinfónica, que tendrá como director invitado a Bart Picqueur, el principal de Koninklijke Harmonie Ste. Cecilia Zele (su banda natal, en la que creció musicalmente) y con frecuencia se le solicita ser director invitado y profesor tanto en Bélgica como en el extranjero. Será un concierto monográfico de sus obras y contará con Inge Smedts, solista flautín de los Guides Belge, como solista en dos obras.

Lugar: polideportivo de Paso Alto

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

XXXV FIMC: Orquesta Filarmónica de Hamburgo

Uno los platos fuertes de la XXXV edición del Festival Internacional de Música de Canarias es el concierto de la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo, formación de gran relevancia internacional en los últimos años. Su presencia en el festival se refuerza con la dirección de su titular, Kent Nagano, norteamericano de ascendencia japonesa, uno de los maestros más mediáticos de las últimas décadas. Como solista, la joven violinista Veronika Eberle, que algunos críticos han denominado la sucesora alemana de Anne-Sophie Mutter. Repertorio: La Flauta Mágica. Obertura, de W. A. Mozart; Concierto para violín, de J. Brahms, y Sinfonía nº 4 en mi menor, de J. Brahms.

Lugar: Auditorio de Tenerife

Horario: 20.00

Precio: desde 37 euros

Teatro: ‘Hasta que el divorcio nos separe’

Hasta que el divorcio nos separe busca explorar ciertos desafíos para que las parejas confiesen sus infidelidades ante la muy escuchada frase “quiero el divorcio”, aunque no siempre los resultados son los deseados, ya que en esta ocasión llega a la consulta del doctor Sanz una pareja que lleva más de 10 años juntos y siendo aún jóvenes quieren separarse. Fer (Leonardo Abreu) piensa que su mujer tiene otro y Paula (Elizabeth Morales) piensa que él también la engaña con otra. Ambos interpondrán sus intereses en las divertidísimas terapias para tratar de conquistar su más deseado objetivo: quedarse con los bienes. Una obra de teatro pensada para ser disfrutada en pareja, por divorciados y por quienes no creen en el amor. De ahora en adelante la infidelidad quedará al descubierto.

Lugar: Centro Cultural San Andrés

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Son 21: ‘15 años juntos’

Son 21 celebra su 15 aniversario en el Teatro Guimerá. Los orígenes de esta formación musical comienzan mucho antes del 2004, cuando un grupo de amigos se reunían para formar una parranda y participar en las fiestas de Antigua (Fuerteventura), pero fue en abril de 2004 cuando decidieron formalizarse y comenzar su andadura musical. El número 21 hace referencia a sus 21 componentes fundadores.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: 10 euros

Música: Invernalia Fest 2019

Primera edición del Festival Invernalia Fest 2019 con las actuaciones de La Fuga, Los Tiki Phantoms, Jimmy Barnatan y Mandarrias Band.

Lugar: O’Club-La Cascada

Horario: desde las 21.30

Precio: 15 euros

Monólogo: Albert Boira

Cita obligada en Regia Comedy. Desde la Paramount Comedy, Comedy Central, viene Albert Boira, un monologuista irreverente que es la caña y al que solo se ha podido traer una vez. Así que esta vez no es para perdérselo, ya que trae su espectáculo Traficante de risas.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: 10 euros. Reservas 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396

Música: Brutalomanía / Black Pleura

Apodo bajo el cual el grancanario Manuel M. Cubas desarrolla su proyecto sonoro de harsh noise (“ruidismo extremo”) desde 2006. Usando piezas de metal, electrónica y su voz, improvisa en directo con el ruido que genera llevándolo al extremo de lo soportable, apoyado con una imaginaria que aborda lo abstracto, lo desagradable, lo violento, la muerte, el sexo, la decadencia industrial y otros detonantes de sensaciones. Dio 11 conciertos en 2018 entre Gran Canaria, Lanzarote, Londres y Japón y continúa activo en 2019.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros; socios gratis

DOMINGO 27 DE ENERO

XXI Campeonato Regional Infantil-Júnior de Natación de Invierno

Se clausura el XXI Campeonato Regional de Invierno Infantil-Júnior de Natación, XV Memorial Juan Ramos Borrego y XVI Memorial Manuel Santana Peñate. La sede designada en esta ocasión son las instalaciones de la piscina municipal Acidalio Lorenzo de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo

Horario: a partir de las 10.00

Precio: acceso gratuito

Cine: ‘Viaje a Nara (Vision)’

TEA proyecta esta película japonesa de Naomi Kawase. Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Mari Natsuki, Takanori Iwata, Minami y Mirai Moriyama protagonizan este filme que se podrá ver en versión original en japonés, inglés y francés con subtítulos en español. La trama se inicia en los bosques de la región japonesa de Nara, donde la periodista francesa Jeanne (Juliette Binoche) busca una rara planta medicinal que sólo crece en ese paraje boscoso. Allí conoce a un misterioso hombre que vive en las montañas, Aki (Masatoshi Nagase). A pesar de la barrera del lenguaje y la cultura, ambos sentirán la necesidad de acercarse el uno al otro.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Cine: ‘Lego. La Película’

Para pasar un fin de semana de cine en el Centro Cultural de San Andrés. En esta ocasión con la película Lego. La Película. Emmet, una figurita Lego absolutamente normal, es confundida, por error, con la persona más extraordinaria del mundo Lego, una especie de mesías que va a salvarlos de las maquinaciones del Mega Malo, pero Emmet no está preparado en absoluto.

Lugar: Centro Cultural de San Andrés

Horario: 19.00

Precio: entrada gratuita

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

‘Summer Forms’

En Summer Forms, Nicolás Laiz Placeres expone seis series creadas entre 2017 y 2018, cinco de las cuales son tridimensionales. Su obra consiste en la reflexión, a través de diferentes técnicas, de los conceptos de paisaje y exotismo y su construcción cultural, así como de las fricciones que surgen entre el desarrollo económico y la ecología. Investigaciones que Laiz Placeres desarrolla en relación con el turismo y el museo arqueológico, entre presente y pasado, activando un diálogo permanente entre el concepto y la realización formal de la pieza.

Lugar: Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘La ironía de la coincidencia’

Reconocido internacionalmente como uno de los artistas más destacados de América Central, Darío Escobar ha llamado la atención crítica y curatorial en las últimas décadas por una obra provocadora que, a la vez que manifiesta un rigor formal y conceptual, proyecta una crítica reveladora de la globalización. Desde finales de los años 90, Escobar fue reconocido por su ingeniosa apropiación de objetos familiares de la vida diaria y productos de consumo que bañaba en oro a la manera del arte barroco guatemalteco. Desde entonces, Escobar se ha distinguido como un importante artista contemporáneo que mantiene un diálogo constante con la realidad de la cultura del consumo global a través de objetos industriales -como caucho recauchutado, parachoques de coches, contenedores de camiones, petróleo y toda clase de objetos deportivos- que invariablemente desafían al espectador a reconsiderar la relación que tenemos a diario con objetos de producción masiva que invaden, y a veces determinan, nuestra experiencia diaria.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Pinturas surgidas de la nada’

Desde el viernes 11 de enero y hasta el 7 de febrero, permanecerá esta exposición del artista Nacho Pérez.

Lugar: sala MAC

Horario: lunes-viernes, 8.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Miradas’

Exposición fotográfica de José Sánchez Pérez que se podrá visitar hasta el 2 de febrero. La sala de Ámbito Cultural inicia el nuevo curso cultural 2019 con la exposición Miradas. Su autor, José Sánchez Pérez, invita a contemplar la majestuosidad del Teide y su cotidiana silueta a través de instantes inmortalizados con su cámara en distintos momentos del año.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: lunes-sábado, 9.30-22.00

Precio: entrada libre

‘Cuaderno de campo’

Es un proyecto expositivo de la artista Davinia Jiménez que reflexiona sobre la relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Un ser humano que ha aprendido a observar la naturaleza desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalización. Un sujeto que aparece desarraigado de la tierra y de la propia naturaleza del cuerpo que habita, elaborando una distancia emocional y cultural. Se trata de un proyecto expositivo que reflexiona sobre la relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Se inaugura el viernes 18 de enero. Se podrá visitar hasta el 8 de marzo.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00; domingo y lunes, cerrados

Precio: entrada libre

‘Cebrián Poldo Cebrián: dos generaciones (1949-2019)’

TEA presenta esta muestra, que se podrá visitar en el centro de arte contemporáneo del Cabildo hasta el 10 de marzo. Tal vez por su decidido compromiso con la búsqueda de un lenguaje singular en el contexto de la escena artística canaria y su obsesiva labor creativa en el ámbito de la imagen, la figura de Poldo Cebrián (La Palma, 1948) ha merecido el reconocimiento a una labor de gran alcance en el marco de la experimentación fotográfica. Permancerá abierta hasta el 10 de marzo de 2019.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residentes, dos

‘Remembranzas’

Exposición colectiva del Grupo Artes bajo el título de Remembranzas , que se puede disfrutar hasta el jueves 31 de enero. Artistas: José Emilio López, Ana Delgado, Mercedes Padilla y María de Gracia Almazán.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: lunes-sábado, 8.00-21.00

Precio: entrada libre

‘Picasso, el viaje del Guernica’

El Guernica , de Picasso, es una de las obras más conocidas, reproducidas, admiradas y reinterpretadas de la historia del arte, y un icono del siglo XX. Creado originalmente para la Exposición Internacional de París de 1937 como elemento de propaganda a favor de la Segunda República Española, este cuadro fue puesto más adelante al servicio de los refugiados de la Guerra Civil. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó depositado en el MoMA y se convirtió en un símbolo del arte moderno. Esta exposición llega a Santa Cruz de Tenerife gracias a la Obra Social La Caixa, con la colaboración de la Fundación Caja Canarias. La carpa expositiva podrá ser visitada hasta el 31 de enero de 2019.

Lugar: carpa instalada en la avenida Francisco La Roche

Horario: lunes-viernes, 12.30-14.00 y 17.00-21.00; sábados, domingos y festivos, 11.00-14.00 y 17.00-21.00.

Precio: entrada gratuita

‘Estructura emocional’

Exposición colectiva de Laura González Cabrera, Lecuona y Hernández, Fernando Martín Godoy, Francis Naranjo y Pérez y Requena.

Lugar: Galería Bibli

Horario: todos los días de la semana, 10.00-18.30

Precio: entrada gratuita

‘Antológica de Cristino de Vera’

Muestra dedicada al pintor santacrucero Cristino de Vera, que se podrá visitar en las salas de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes hasta el próximo 30 de enero. Se trata de una selección de 21 obras (13 óleos y ocho dibujos) realizadas por el pintor en un amplio periodo de tiempo, concretamente entre 1954 y 1995. Los temas representados abarcan figura humana, paisajes, vanitas y bodegones. Una de las obras que se expone es Violín y cráneo (1968, óleo sobre lienzo, 70 X 100 cm), que pertenece a las colecciones del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Esta amplia visión pictórica permitirá al visitante asomarse al universo poético de uno de los creadores contemporáneos más representativos del panorama artístico español, que fue Premio Nacional de Artes Plásticas 1998 y Medalla de Oro de Bellas Artes 2002.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

‘Campos de batalla’

Campos de batalla es una exposición fotográfica de Mireia Sallarès, comisariada por Yolanda Peralta. Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) ha hecho de la praxis artística su forma de vida y de lo imprevisible su método artístico, concibiendo el arte como un espacio de relaciones en el que todo está en tránsito y en continua transformación: las personas, las fronteras, los conceptos, la identidad. Podrá visitarse hasta el 3 de febrero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre